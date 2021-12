MG ZS EV 2022: dotazioni, prezzi, autonomia

Il B-SUV elettrico anglo-cinese è pronto all’esordio su strada: la nuova edizione aggiornata nell’estetica e nelle funzionalità di bordo offre due potenze di batteria a scelta con un’autonomia fino a 440 km.

A poco più di due mesi dall’illustrazione delle tre novità “zero emission” per i mercati europei, ovvero ZS EV, Marvel R Electric e l’inedita Station Wagon MG5 Electric, MG annuncia il via alla fase di commercializzazione del primo dei modelli chiamati ad un ruolo-chiave nel riposizionamento del giovane “brand” anglo-cinese che dal 2007 fa parte di SAIC Motor (settimo Costruttore a livello mondiale), che aveva debuttato in Europa esattamente due anni fa (era l’ottobre del 2019) e che ha ricevuto da subito un notevole gradimento per i due modelli che compongono l’attuale lineup (MG ZS EV e MG EHS Plug-in Hybrid, venduti in rispettivamente oltre 5.000 esemplari in Europa – compreso il Regno Unito – lo scorso giugno, ed in quasi 21.000 unità nel primo semestre di quest’anno).

Si tratta, per l’appunto, di MG ZS EV che esordisce nella nuova edizione restyling “Model Year 2022”. Proprio il B-SUV ad alimentazione 100% elettrica che nel 2019 aveva inaugurato in forma ufficiale la presenza di MG nei Paesi dell’Europa continentale (e che nel primo anno di commercializzazione ha messo a segno più di 15.000 esemplari venduti, con posizioni di vertice nel Regno Unito, in Norvegia, Svezia, Paesi Bassi ed in Francia), è pronto all’esordio su strada.

Ecco quanto costa

La nuova edizione 2022 di MG ZS EV è disponibile in pronta consegna, negli MG Store italiani, con prezzi che partono da 33.490 euro per la declinazione Comfort Standard Range e da 37.990 euro per la declinazione con batteria Long Range. I livelli di allestimento sono due:

Comfort;

Luxury.

Cinque le tinte carrozzeria disponibili:

Dover White;

Pebble Black;

Diamond Red;

Como Blue;

Cosmic Silver.

La copertura di garanzia, analoga agli altri modelli della lineup dell’”Ottagono” anglo-cinese, è di 7 anni o 150.000 km, e viene applicata all’intero veicolo compresi sistema di alimentazione elettrico e batteria.

Da segnalare, riguardo al riposizionamento commerciale, l’attuale fase di sostanziale ampliamento: entro fine 2021, come annunciato di recente, MG Motor punta ad estendere la propria presenza sul nostro mercato con 40 concessionarie e 70 punti vendita.

Soluzioni di acquisto

In ordine alla collaborazione con Santander (captive-bank di MG), ai clienti viene proposto un ampio ventaglio di offerte commerciali che, rende noto MG, si basa su tre distinti approcci:

Flex , che abbina tre anni di finanziamento con la scelta di riscattare il veicolo al termine del periodo oppure rifinanziarlo per altri quattro anni;

, che abbina tre anni di finanziamento con la scelta di riscattare il veicolo al termine del periodo oppure rifinanziarlo per altri quattro anni; Go , dedicata a quanti cerchino una formula che consenta la massima flessibilità di scegliere dopo 36 mesi se riscattare, restituire o cambiare la vettura;

, dedicata a quanti cerchino una formula che consenta la massima flessibilità di scegliere dopo 36 mesi se riscattare, restituire o cambiare la vettura; Easy, proposta di finanziamento a lungo termine “Senza deviazioni dal percorso prescelto”.

Corpo vettura

All’esterno, la nuova edizione 2022 di MG ZS EV si presenta al pubblico aggiornata in diversi dettagli: frontale ridisegnato in cui scompare la classica calandra, la fanaleria “Silverstone” formata da 21 Led, le luci posteriori “Phantom” a Led anch’esse sottoposte a un maquillage, una nuova presa laterale per la ricarica. L’abitacolo mette in evidenza una nuova strumentazione digitale, le finiture in fibra di carbonio per la plancia ed un sostanziale upgrade alle funzionalità multimediali ed ai sistemi di comfort per gli occupanti.

Buona la capacità utile del bagagliaio: da 448 litri nel normale assetto di marcia a 1.166 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti. Interessante la capacità di traino (500 kg), così come la portata utile sul tetto (con barre portatutto): 75 kg.

Motore elettrico e alimentazione

Un notevole passo in avanti, da parte di MG ZS EV, consiste nell’offerta di due livelli di tecnologia powertrain e di batteria:

Long Range , equipaggiata con un motore elettrico da 156 CV e 280 Nm la cui alimentazione avviene per mezzo di batterie agli ioni di litio da 70 kWh di capacità e disponibile già nella fase di lancio commerciale, che dichiara 440 km di autonomia a ciclo WLTP (valori notevolmente superiori, dunque, in rapporto all’attuale ZS EV che si prepara ad essere sostituita, in cui il sistema di accumulo dell’energia da 44,5 kWh utili offre fino a 263 km di percorrenza con una ricarica);

, equipaggiata con un motore elettrico da 156 CV e 280 Nm la cui alimentazione avviene per mezzo di batterie agli ioni di litio da 70 kWh di capacità e disponibile già nella fase di lancio commerciale, che dichiara 440 km di (valori notevolmente superiori, dunque, in rapporto all’attuale ZS EV che si prepara ad essere sostituita, in cui il sistema di accumulo dell’energia da 44,5 kWh utili offre fino a 263 km di percorrenza con una ricarica); Standard Range, che entrerà sul mercato più avanti e viene equipaggiata con un’unità zero emission da 177 CV (anche qui la coppia massima è 280 Nm) e batteria da 50,3 kWh per 320 km di autonomia WLTP.

Interessanti i valori velocistici: il tempo di accelerazione da 0 a 50 km/h è di 3”6, e quello richiesto per lo scatto da 0 a 100 km/h è 8”6.

A disposizione del conducente ci sono tre modalità di guida, selezionabili attraverso tre pulsanti collocati nella consolle centrale davanti al selettore del cambio:

Eco;

Normal;

Sport.

Sistemi di ricarica

Per il “pieno” di energia, la rinnovata edizione 2022 del B-SUV progettato e sviluppato presso il Centro Stile MG di Shanghai in partnership con il Centro avanzato di Design londinese e prodotto in Cina supporta i sistemi di ricarica rapida a corrente continua fino a 92 kW (in questo caso, l’80% di energia partendo da un 5% residuo richiede 40 minuti). La versione Long Range è dotata di serie di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW, che consente ai clienti di beneficiare di tempi di ricarica molto più brevi presso una colonnina pubblica. La nuova versione Standard Range, come il modello attualmente sul mercato, ha un caricabatterie di bordo da 6,6 kW.

Fornisce energia anche a fonti esterne

Fra le dotazioni di serie, c’è un sistema V2L (Vehicle-to-Load), che consente alla batteria di MG ZS EV la fornitura di energia ad un sistema elettrico esterno, mediante un cavo con presa di Tipo 2 da un lato ed una “ciabatta” con prese domestiche all’altro capo. Il dispositivo V2L dispone di MG ZS EV può alimentare qualunque dispositivo elettrico, come una pompa ad aria, un bollitore, una e-bike, un computer, uno scooter elettrico. Si può anche caricare un’altra auto elettrica, per esempio per aiutare un conducente che rischi di rimanere a piedi con la batteria scarica.

Principali equipaggiamenti

Comfort

Nuovi gruppi ottici “Silverstone” Full Led;

Fanaleria posteriore “Phantom” a Led;

Finestratura posteriore oscurata;

Cerchi in lega da 17”;

Specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente;

Nuova presa esterna per la ricarica, nascosta da un coperchio a molla aprible lateralmente;

Sistema di ingresso a bordo “Keyless”;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sedile lato guida regolabile in sei posizioni;

Sedili posteriori con schienali frazionabili nello schema 40:60;

Strumentazione digitale con schermo da 7”;

Infotainment con display touch da 10.1” per il controllo delle funzionalità online MG iSmart, di navigazione, della connessione Bluetooth e della connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, interfaccia mobile con App per smartphone che permette il controllo di varie funzionalità da remoto;

Cinque prese Usb e DAB+;

Sistema di ricarica wireless per smartphone e tablet;

Volante multifunzione rivestito in pelle;

Undici sistemi di ausilio attivo alla guida raggruppati nel modulo “MG Pilot” che comprende, fra gli altri, Cruise Control adattivo, Front Collision Warning con frenata autonoma d’emergenza, Lane Keep Assistance e Traffic Jam Assistance;

Bracciolo centrale posteriore;

Impianto di climatizzazione con filtro in grado di catturare particelle fino a PM2.5.

Luxury

La configurazione di livello superiore dispone di serie, fra gli altri ed in aggiunta al “capitolato” di dotazioni “Comfort”, quanto segue:

Sedile lato guida multiregolazione elettrica;

Tetto panoramico in cristallo;

Rivestimenti interni in ecopelle;

Sistema di connettività MG iSmart con ulteriori funzionalità (dalla visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale con previsioni di distanza, sincronizzazione del tragitto e dell’agenda utente, al controllo vocale, alle previsioni meteo, all’ascolto dei brani musicali in streaming mediante la piattaforma Amazon Prime, fino all’aggiornamento Over-the-air dei software);

Impianto audio premium con effetto Sound 3D e ricarica wireless per i device portatili;

Telecamera di parcheggio con visuale esterna a 360 gradi;

ADAS aggiuntivi: Blind-spot Monitoring (sistema di rilevamento degli angoli ciechi) e Rear Traffic Alert (rilevamento e avvisi del traffico veicolare posteriore al veicolo).

MG ZS EV 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6