MG: al MIMO 2021 le novità ZS EV ed EHS

I due compact-Sport Utility ad alimentazione elettrica e ibrida plug-in, di recentissimo esordio in Italia, vengono declinati in due allestimenti.

Dopo una quindicina di anni di assenza, MG è di recente tornata a calcare le scene dei mercati europei. Fra i quali c’è l’Italia, dove lo storico marchio dell’Ottagono, creato nel 1922 come “Morris Garage” e nel 2007 interamente acquisito – “brand” compreso – dal colosso cinese SAIC Motor (già partner, fra gli altri, di Volkswagen e General Motors), ha di recente comunicato la composizione di gamma ed i relativi prezzi di vendita dei primi due modelli che compongono la nuova lineup, ovvero i compact-SUV MG ZS EV (ad alimentazione 100% elettrica) ed MG EHS (ibrido plug-in). Entrambi declinati in due linee di allestimento “Excite” ed “Exclusive”, propongono ai clienti un’elevata cura nelle finiture ed importi di vendita competitivi: secondo le indicazioni rese note a marzo 2021, i prezzi (al netto degli Ecoincentivi) partono da, rispettivamente, 23.900 euro (con rottamazione) e 28.150 euro (senza rottamazione) per MG ZS; e da 28.900 euro (con rottamazione) e 32.150 euro (senza rottamazione) per MG EHS.

L’occasione per il “battesimo del grande pubblico” in Italia avviene al Milano Monza Motor Show, in programma fino a domenica 13 giugno fra il “cuore” della metropoli lombarda e l’Autodromo di Monza, dove entrambe le proposte del marchio anglo-cinese fanno bella mostra di se, in forma “statica” (vale a dire in esposizione) e disponibili ai test drive.

MG ZS EV: dove vederla al MIMO

La declinazione “zero emission” di MG viene esposta in Piazza Cordusio. Sotto al cofano, MG ZS EV porta in dote un’unità elettrica da 105 kW (143 CV) alimentata da batterie agli ioni di litio da 44,5 kWh, per un’autonomia dichiarata di 263 km a ciclo WLTP. Le dimensioni sono piuttosto compatte, e ben progettate in ordine ad un’ampia versatilità di utilizzo (la lunghezza misura 4,31 m, la capacità del vano bagagli è di 431 litri nel normale assetto di marcia). Da segnalare il ricco assortimento di accessori, sistemi hi-tech e dispositivi di ausilio attivo alla guida. Già in allestimento-base “Excite”, MG ZS EV presenta di serie, fra gli altri, cerchi in lega da 16”, modulo infotainment con display touch da 8” a colori, navigatore e connettività smartphone compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, tre modalità di guida (ECO, Normal e Sport), il sistema MG Pilot (che comprende Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi).

MG EHS

La configurazione ibrida ricaricabile viene, a Milano Monza Motor Show 2021, esposta in Piazza Duomo e fa parte del lotto di modelli ad elevata elettrificazione prenotabili per i test drive nell’area “Focus Auto Elettriche e Ibride” in Piazza Castello, prospicente il Castello Sforzesco, che gli organizzatori di Milano Monza Motor Show hanno ideato insieme ad Enel X. Leggermente più grande negli ingombri esterni rispetto alla “cugina” elettrica, MG EHS misura 4,47 m di lunghezza; 1,87 m di larghezza; 1,68 m di altezza su un passo di 2.720 mm. La propulsione adotta un motore turbo benzina da 1,5 litri a 4 cilindri da 162 CV e 250 Nm, abbinata ad un motore elettrico da 122 CV-230 Nm. La potenza complessiva di sistema ammonta a 258 CV, e la coppia massima è di 370 Nm. Il consumo di carburante dichiarato è di 1,9 litri di benzina per 100 km, con 43 g/km di emissioni di CO2; l’autonomia di marcia in elettrico è nell’ordine di 52 km. Riguardo agli equipaggiamenti, l’allestimento “Excite” offre di serie gruppi ottici regolabili, climatizzatore bi-zona, sedili rivestiti in ecopelle e sedili anteriori riscaldabili, strumentazione digitale con display da 12.3”, infotainment con schermo touch da 10.3”, connettività Apple CarPlay ed Android Auto, navigatore e telecamera posteriore con linee guida dinamiche.

