MG EHS Plug-in Hybrid: prezzi, dotazioni, autonomia, incentivi

Il marchio dell’Ottagono, di proprietà del colosso cinese SAIC, porta all’esordio in Italia il B-SUV ad alimentazione ibrida ricaricabile: tutti i dettagli.

Il medium-SUV MG EHS ibrido ricaricabile sbarca in Italia. Una novità che, se si aggiunge la versione 100% elettrica (MG ZS EV) già disponibile in alcuni mercati del Vecchio Continente, raddoppia di fatto le proposte per l’Europa dello storico marchio dell’”Ottagono”, la cui gamma viene sviluppata presso il Centro Stile di Shanghai, in collaborazione con l’avanzato Design Centre di Londra, e prodotta in Cina (il “brand”, lo ricordiamo, è dal 2005 di proprietà del colosso cinese SAIC).

Corpo vettura

Già protagonista di una recente anteprima, il nuovo B-SUV anglo-cinese (proposto in due versioni: Excite ed Exclusive) mette in evidenza un’impronta estetica piuttosto piacevole: profili morbidi e sinuosi accompagnano un corpo vettura di medie dimensioni (poco più di 4,5 m la lunghezza su un passo di 2.720 mm). Di stampo prettamente sportivo il disegno della calandra “a trapezio”, con griglia dalla caratteristica trama “ad effetto tridimensionale” e, al centro di quest’ultima, il “badge” MG che molti appassionati del marchio di oltremanica, fondato nel 1924, apprezzeranno. Qualche “preziosismo” si nota in alcuni dettagli, come le modanature cromate che incorniciano la stessa calandra, i fendinebbia e la finestratura laterale. Più “convenzionale” l’impostazione del volume posteriore. Soddisfacente, ai fini della versatilità di impiego, l’altezza minima da terra: quasi 15 cm, il che rende la novità Sport Utility plug-in adatta ad affrontare molteplici situazioni di guida.

Abitacolo

All’interno, MG EHS Plug-in Hybrid porta in dote un’elevata cura nella scelta dei materiali e nella conformazione dei sedili, specificamente per venire incontro alle esigenze di comfort richieste dalla clientela-tipo di questa fascia di veicoli (non mancano, fra gli altri, un tetto panoramico “Stargazer” da 1,19 metri quadri ed un sistema di illuminazione “ambient” con 64 varianti cromatiche). A disposizione degli occupanti la fila posteriore di sedili, ci sono i sedili regolabili (e frazionabili 40:60), doppie prese d’aria, due porte Usb, ed il bracciolo centrale con vano portaoggetti integrato e portabicchieri.

Tecnologie di bordo

Relativamente alle dotazioni hi-tech, l’equipaggiamento dispone di strumentazione digitale con schermo da 12.3” ed un display centrale da 10.1” per il controllo delle funzionalità infotainment (navigazione, impianto audio digitale DAB, interfaccia con i sistemi Apple CarPlay ed Android Auto). Buona la capacità utile del bagagliaio, anche in relazione alle dimensioni del veicolo: da 448 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 1.375 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Sicurezza attiva: modulo MG Pilot

Particolarmente “ricca” la dotazione di sistemi di ausilio attivo alla guida, raggruppati nel modulo “MG Pilot”, e che comprende Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi.

Motorizzazione

Sotto al cofano, MG EHS Plug-in Hybrid viene equipaggiata con un’unità turbo benzina da 1,5 litri da 162 CV e 250 Nm di coppia massima, abbinata ad un motore elettrico da 122 CV e 320 Nm, a sua volta alimentato da una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh di capacità utile. La trasmissione si avvale di un cambio automatico a sei rapporti collegato alla motorizzazione termica, mentre il motore elettrico dispone di un cambio elettronico a quattro rapporti: l’azione combinata dei due sistemi concorre a formare un cambio automatico-elettronico a dieci rapporti complessivi, a tutto vantaggio della fluidità di marcia e dell’ottimizzazione dell’efficienza. Di serie, il nuovo B-SUV ibrido ricaricabile dispone di blocco elettronico del differenziale XDS.

Percorrenza e ricarica

In modalità elettrica, MG EHS Plug-in Hybrid viene dichiarata per un’autonomia massima WLTP di 52 km. La ricarica richiede circa 4 ore e mezza attraverso un caricabatterie da 3,7 kW fornito di serie ed allacciando la vettura a qualsiasi “hub” a corrente alternata. La vettura viene inoltre provvista di un dispositivo di frenata rigenerativa, utile al riutilizzo dell’energia immagazzinata durante le fasi di decelerazione e di frenata per ottimizzare l’autonomia di accumulo oppure ridurre ancora di più il consumo di carburante.

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito i dettagli relativi ai prezzi di listino in funzione delle singole versioni di allestimento.

MG EHS Plug-in Excite: 35.850 euro

MG EHS Plug-in Excite con tinta carrozzeria metallizzata: 36.500 euro

MG EHS Plug-in Exclusive: 38.350 euro

MG EHS Plug-in Exclusive con tinta carrozzeria metallizzata: 39.000 euro

MG EHS Plug-in Exclusive con finiture abitacolo in rosso: 39.350 euro

MG EHS Plug-in Exclusive con tinta carrozzeria metallizzata e finiture abitacolo in rosso: 40.000 euro.

Copertura garanzia: 7 anni o 150.000 km per l’intero veicolo, comprese le componenti elettriche (motore e batteria agli ioni di litio); garanzia anticorrosione: 7 anni senza limiti di percorrenza.

Accede agli Ecobonus

La novità ibrida ricaricabile di MG consente, in ordine ai valori di emissioni di CO2 WLTP dichiarati (43 g/km), di accedere agli Ecobonus ministeriali rifinanziati dalla legge di Bilancio 2021 per la fascia di autovetture con emissioni di diossido di carbonio comprese fra 21 e 60 g/km, cui si sommano gli sconti della Casa costruttrice e delle concessionarie: rispettivamente, 4.500 euro e 2.440 euro con rottamazione e 1.000 euro più 1.220 euro senza rottamazione. Cifre alla mano, il vantaggio cliente ammonta a 6.940 euro (con rottamazione) e 3.720 euro (senza rottamazione). MG EHS Plug-in viene quindi proposta a partire da 28.910 euro (Excite) e 31.410 euro (Exclusive).

Le dotazioni

MG EHS Plug-in Hybrid Excite

Esterni

Cerchi in lega da 17” con pneumatici da 215/60 R 17 e kit riparazione pneumatici

Specchi retrovisori in tinta carrozzeria, riscaldabili e regolabili a comando elettrico, a ripiegamento automatico e provvisti di indicatori di svolta integrati

Maniglie porta in tinta carrozzeria ed a cromatura parziale

Gruppi ottici alogeni con regolazione assetto fari

Fendinebbia anteriori

Retronebbia

Sensore luci

Luci diurne a Led

Barre longitudinali sul tetto

Spoiler

Modanature cromate alle cornici dei finestrini

Finestratura posteriore oscurata

Fanaleria con funzione “home”.

Abitacolo

Telecomando per apertura e chiusura porte a distanza

Sistema di ingresso senza chiave ed avviamento motore con pulsante

Chiusura porte automatica

Presa da 12V

Copertura e illuminazione vano bagagli

Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro PM2.5 e bocchette di aerazione posteriori

Alzacristalli elettrici con apertura e chiusura automatiche e funzione anti-pitch

Volante multifunzione rivestito in pelle regolabile in due posizioni

Rivestimento sedili in ecopelle

Sedili anteriori riscaldabili

Sedile conducente a regolazione elettrica e con supporto lombare manuale

Bracciolo centrale posteriore

Sedili posteriori regolabili e frazionabili a schema 40:60.

Digitalizzazione e Infotainment

Strumentazione digitale con display da 12.3”

Modulo multimediale con schermo da 10.1” a colori, impianto audio DAB a 6 altoparlanti, 4 prese Usb, 2 microfoni per i comandi vocali, connettività Bluetooth e interfaccia con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, lettore MP3 e navigatore satellitare.

Dispositivi di sicurezza

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera posteriore con linee di guida dinamiche

Immobilizer

Sistema di chiamata automatica d’emergenza

Abs con Ebd

Esp

Eba

Assistenza alle partenze in salita

Freno di stazionamento elettronico

Epb

Sistema Isofix ai sedili posteriori

Airbag anteriori, laterali e a tendina laterale per conducente e passeggero

Disattivazione airbag lato passeggero.

ADAS

Cruise Control adattivo

Riconoscimento segnaletica stradale

Sistema IHS di controllo attivo intensità fari abbaglianti

Sistema di assistenza alla velocità

Avviso di collisione frontale Front Collision Warning

Frenata autonoma d’emergenza AEB

Sistema di assistenza al mantenimento di corsia Lane Keeping Assist

Avviso di cambio involontario di corsia

Traffic-jam Assist di assistenza negli ingorghi stradali

Sistema di monitoraggio angoli ciechi Blind-spot Monitoring.

MG EHS Plug-in Exclusive

Alla dotazione dell’allestimento Excite, questa configurazione aggiunge:

Cerchi in lega “Hurricane” da 18” con pneumatici da 235/50 R 18

Portellone ad apertura automatica

Tetto panoramico

Gruppi ottici a Led con regolazione di assetto

Indicatori di direzione posteriori dinamici

Illuminazione “ambient” per l’abitacolo

Rivestimento in pelle per i sedili

Sedili anteriori semi-anatomici

Sedile passeggero anteriore a regolazione elettrica

Pedaliera sportiva

Telecamera con visione a 360 gradi

Pannello consolle Premium

Luci di lettura posteriori.

Dimensioni esterne e bagagliaio

Lunghezza massima: 4,47 m

Larghezza: 1,87 m

Altezza: 1,68 m

Passo: 2.720 mm

Altezza minima da terra: 145 mm

Peso a vuoto: 1.737 kg (Excite); 1.775 kg (Exclusive)

Peso ammissibile a pieno carico: 2.196 kg

Peso ammissibile su ciascun assale: 1.095 kg (anteriore); 1.101 kg (posteriore)

Perso rimorchiabile: 750 kg (rimorchio non frenato); 1.500 kg (rimorchio frenato)

Capacità utile del vano bagagli: 448 litri nel normale assetto di marcia; fino a 1.375 kg a sedili posteriori completamente abbattuti.

La scheda tecnica

Motore termico

Architettura: 4 cilindri in linea, turbocompresso

Cilindrata: 1,5 litri

Carburante: benzina

Potenza massima: 162 CV a 5.500 giri/min

Coppia massima: 250 Nm fra 1.700 e 4.300 giri/min.

Motore elettrico e batteria

Potenza massima: 122 CV

Coppia massima: 230 Nm.

Valori complessivi di sistema

Potenza totale: 258 CV

Coppia massima totale: 370 Nm

Sistema di accumulo: batteria agli ioni di litio

Capacità utile di accumulo: 16,6 kWh.

Trasmissione

Cambio automatico a sei rapporti per l’unità termica

Cambio elettronico a quattro rapporti per l’unità elettrica.

Prestazioni dichiarate

Velocità massima: 190 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6”9

Autonomia di marcia in modalità elettrica a ciclo WLTP: 52 km

Consumo di energia: 240 Wh per km

Consumo di carburante a ciclo medio WLTP: 1,9 litri di benzina per 100 km.

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 43 g/km.

MG EHS Plug-in Hybrid 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +72