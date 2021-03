Cupra Formentor 2.0 TDI e 2.0 TSI: dotazioni e prezzi delle nuove versioni di gamma

La lineup del SUV-coupé di Martorell si completa con l’arrivo delle configurazioni 2.0 TDI 150 CV (anche con cambio DSG e trazione 4Drive), 2.0 TSI 190 CV e 2.0 TSi 245 CV VZ: tutti i dettagli.

A brevissima distanza dall’arrivo delle declinazioni VZ e-Hybrid plug-in da 245 CV, e-Hybrid (anch’essa ibrida ricaricabile) da 204 CV e VZ5 turbo benzina da 390 CV che hanno ampliato le proposte già in listino, la lineup Cupra Formentor si completa con l’esordio delle versioni turbodiesel 2.0 TDI e turbo benzina 2.0 TSI 190 CV 4Drive e 245 CV DSG. Nello specifico, la novità annunciata dai vertici del dinamico marchio catalano e dedicata allo Sport Utility-coupé di fascia media (che rappresenta il primo modello realizzato in tutto e per tutto dallo “spin-off” nato nel 2018 da Seat) riguarda due declinazioni a gasolio ed altrettante a benzina. Le novità turbodiesel vengono entrambe provviste dell’unità motrice 2.0 TDI da 150 CV e che differiscono fra loro per il sistema di trasmissione rispettivamente adottato: cambio manuale e due ruote motrici, oppure cambio automatico DSG doppia frizione e trazione integrale a schema 4Drive. Riguardo ai nuovi arrivi a benzina, si tratta dei modelli 190 CV (con cambio DSG e trazione 4Drive) e 245 CV.

Ecco quanto costano e le dotazioni

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV: 33.100 euro ;

; Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG 4Drive: 37.000 euro ;

; Cupra Formentor 2.0 TSI 190 CV DSG 4Drive: 36.050 euro ;

; Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 CV: 42.100 euro.

I principali equipaggiamenti

Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV e 150 CV DSG 4Drive

L’assortimento di accessori è, fedelmente all’impostazione scelta dal “brand” di Martorell, piuttosto ricca ed articolata già nella configurazione di serie.

Cerchi in lega da 18”;

Gruppi ottici Full Led con illuminazione “coast to coast”, Welcome light, funzione Coming home-Leaving Home ed indicatori di direzione posteriori dinamici;

Paraurti (anteriore e posteriore) a disegno sportivo;

Spoiler posteriore dedicato;

Strumentazione digitale Cupra Virtual Cockpit con display da 10.25”;

Modulo infotainment con schermo touch capacitivo da 10” per il controllo Media System e dei servizi online Cupra Connect (con funzionalità Safety & Service ed accesso da remoto tramite device portatile), tecnologia Full Link, Connectivity Box (dispositivo di ricarica wireless per smartphone ed amplificatore di segnale);

Sedili sportivi Cupra;

Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con leve del cambio integrate;

Sistema “Kessy Entry & Go” di ingresso a bordo ed avviamento veicolo senza chiave;

Climatizzatore “Climatronic” tri-zona;

Sistema e-Call per le chiamate di emergenza;

Modulo Safe & Driving Pack M, che comprende un ampio ventaglio di dispositivi di ausilio attivo alla guida, come Cruise Control adattivo, High Beam Assist, Front Assist con frenata autonoma d’emergenza e rilevamento ciclisti e pedoni, Lane Assist e sistema di riconoscimento stanchezza conducente.

Cupra Formentor VZ 245 CV

Quale allestimento di alta gamma del SUV-coupé catalano, offre di serie diverse dotazioni aggiuntive:

Cerchi in lega “Machined Exclusive 38/3” da 19” in finitura Sport Black-Matt Silver;

Sedili semi-anatomici Cupra;

Park Assist (con sensori di parcheggio anteriori e posteriori);

Videocamera posteriore;

Infotainment con display touch capacitivo da 12”, sistema di navigazione VZ e aggiornamento Mapcare, Funzioni online e App specifiche disponibili attraverso la suite di servizi Cupra Connect;

Modulo ADAS Safe & Driving Pack L (che comprende Cruise Control adattivo con funzione predittiva, Side Assist con Blind-spot Detection, Exit Warning, Exit Assist e Traffic Sign Recognition).

Principali equipaggiamenti a richiesta

Fra gli accessori in opzione disponibili per Cupra Formentor TDI si segnalano il Technology Pack con sistema di navigazione VZ provvisto di display da 12” (1.200 euro), Safe & Driving Pack L (440 euro) e videocamera posteriore (360 euro), Top View Camera (750 euro), tetto panoramico apribile a comando elettrico (1.300 euro), sedili sportivi semi-anatomici rivestiti in pelle nera o in tinta Petrol Blue (1.500 euro) con sedile conducente multiregolazione a comando elettrico e Winter Psck (comprendente sedili anteriori e volante multifunzione riscaldabili e controllabili in maniera separata); quattro diverse tipologie di cerchi in lega da 18” e 19”, Safe & Driving Pack XL (640 euro, disponibile esclusivamente per le versioni con cambio DSG) che agli equipaggiamenti standard aggiunge Side Assist, Exit Assist, Exit Warning, Travel Assist (Traffic Jam Assist e Lane Assist Plus), Emergency Assist 3.0 e volante riscaldabile; ruotino di scorta da 18” (200 euro), sistema Pre-Crash Assist (150 euro) e antifurto volumetrico (280 euro).

Formule di acquisto dedicate

Con il contributo Cupra e gli ecoincentivi statali, Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV viene proposta a partire da 28.650 euro , oppure con la formula Cupra Way con 5.400 euro di anticipo (IVA esclusa) e rate da 255 euro al mese. Per i clienti Business, l’offerta Cupra Drive Way di noleggio a lungo termine propone canoni da 275 euro al mese;

e gli ecoincentivi statali, Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV viene proposta a partire da , oppure con la formula con 5.400 euro di anticipo (IVA esclusa) e rate da 255 euro al mese. Per i clienti Business, l’offerta di noleggio a lungo termine propone canoni da 275 euro al mese; Per Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG 4Drive, con il contributo della Casa costruttrice il prezzo di vendita scende a 29.645 euro, oppure – per i clienti professionisti – in NLT da 295 euro al mese e 5.220 euro di anticipo (IVA esclusa) con Cupra Drive Way;

150 CV DSG 4Drive, con il contributo della Casa costruttrice il prezzo di vendita scende a 29.645 euro, oppure – per i clienti professionisti – in NLT da 295 euro al mese e 5.220 euro di anticipo (IVA esclusa) con Cupra Drive Way; La proposta di vendita per Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 CV rende questa declinazione di gamma disponibile, in virtù del contributo Cupra, a 33.830 euro. Per i clienti Business, la formula di noleggio a lungo termine Cupra Drive Way prevede un anticipo di 5.525 euro (IVA esclusa) e 325 euro al mese.

