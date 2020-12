Toyota Highlander 2021: prezzi e dotazioni per l’Italia

La nuova edizione del SUV full-size di alta gamma a sette posti debutta, in configurazione Full Hybrid, su tre allestimenti ed un ampio equipaggiamento.

A breve distanza dall’annuncio relativo alla prossima messa in produzione europea di Toyota Yaris Cross (fissata per il 2021 nelle linee di montaggio di Valenciennes), Toyota dà il via agli ordini della quinta generazione di Highlander che esordisce così nel “Vecchio Continente”: un nuovo arrivo che contribuisce al completamento della lineup SUV di Toyota, dal segmento B al segmento E destinati all’Europa. Per di più, tutte le proposte “Sport Utility” del big player giapponese per i Paesi UE sono completamente Hybrid.

In Italia, Toyota Highlander esordirà nelle concessionarie a gennaio 2021.

Ecco quanto costa e le promozioni

Di seguito i dettagli relativi ai prezzi di vendita “chiavi in mano” di Toyota Highlander 2021 per l’Italia ed in funzione degli allestimenti.

Toyota Highlander 2.5h E-Cvt Trend : 52.200 euro (in promozione a 47.200 euro con Hybrid bonus ed in caso di permuta)

: 52.200 euro (in promozione a 47.200 euro con Hybrid bonus ed in caso di permuta) Toyota Highlander 2.5h E-Cvt Lounge : 58.200 euro (da 52.200 euro con Hybrid bonus e in caso di permuta)

: 58.200 euro (da 52.200 euro con Hybrid bonus e in caso di permuta) Toyota Highlander 2.5h E-Cvt Executive: 64.200 euro (da 57.200 euro).

Proposte di vendita

Contestualmente al “lancio” commerciale, Toyota comunica che anche il nuovo SUV full-size Highlander viene offerto con il finanziamento “Pay per Drive Connected”, formula che prevede la possibilità di restituire l’auto in qualsiasi momento grazie al Valore Futuro Garantito, e di scegliere i km da percorrere in un anno, già al momento della stipula del contratto, per poi poter adattare il piano finanziario in base alle reali percorrenze. Ciò in virtù delle rate mensili personalizzabili in funzione dei km effettivi rilevati dal modulo di trasmissione Data Communication Management installato a bordo del veicolo.

Nel caso di Toyota Highlander 2021, il finanziamento Pay per Drive Connected si basa su rate da 349 euro al mese, con un incremento di 50 euro per l’allestimento alto di gamma.

Le principali dotazioni

“Voce per voce”, indichiamo il capitolato di equipaggiamenti adottati da Toyota Highlander per il mercato italiano e relativi all’allestimento “Trend”.

Esterni

Gruppi ottici anteriori a Led e luci diurne a Led

Fendinebbia a Led

Fanaleria posteriore a Led

Sensore luci

Sensore pioggia

Cerchi in lega da 18” con pneumatici da 235/65 R 18

Specchi retrovisori ripiegabili a comando elettrico

Parabrezza insonorizzato

Finestratura posteriore oscurata

Barre portatutto longitudinali.

Abitacolo

Configurazione a sette posti

Climatizzatore anteriore automatico bi-zona

Climatizzatore posteriore automatico

Rivestimenti in ecopelle “Black”

Sedili anteriori riscaldabili

Sedile conducente multiregolazione elettrica e con supporto lombare a comando elettrico

Sedili posteriori frazionabili nello schema 40/60

Volante multifunzione rivestito in pelle, regolabile in altezza ed in profondità e provvisto di comandi audio e Bluetooth

Leva del cambio rivestita in pelle

Computer di bordo multifunzione

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Freno di stazionamento elettronico

Specchio retrovisore centrale elettrocromatico antiabbagliamento

Sistema di ingresso a bordo ed avviamento “Smart Entry & Puish Start”.

Digitalizzazione e infotainment

Strumentazione digitale con display da 7”

Modulo multimediale “Toyota Touch 3” con schermo da 8”, funzione “iPod Ready”, impianto audio digitale DAB con sei altoparlanti, connettività Bluetooth, cinque prese Usb ed interfaccia smartphone

Sistema di ricarica wireless per device portatili.

Sicurezza attiva ed ausilio attivo alla guida

Telecamera posteriore di assistenza nelle manovre di parcheggio

7 airbag SRS con interruttore disinserimento airbag frontale lato passeggero anteriore

Abs con Ebd e BA

Assistenza alle partenze in salita

Controllo trazione

Controllo elettronico di stabilità Vsc+

Ruotino di scorta

Modulo ADAS “ Toyota Safety Sense 2.5 ”, che comprende Pre-collision Assist, Road Sign Assist, Intelligent Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Lane Departure Alert, Auto High Beam, Intersection Support ed Emergency Steering Assist

“ ”, che comprende Pre-collision Assist, Road Sign Assist, Intelligent Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Lane Departure Alert, Auto High Beam, Intersection Support ed Emergency Steering Assist Lane Change Assist

Blind-spot Monitor

Rear Cross Traffic Alert Brake.

Garanzia

3 anni o 100.000 km

5 anni o 100.000 km sulle componenti del sistema ibrido.

Gli altri allestimenti

Indichiamo brevemente le dotazioni di rilievo che equipaggiano le varianti “Lounge” ed “Executive”.

Toyota Highlander Lounge : cerchi in lega da 20’’, fari anteriori a Led con lavafari, sedili in pelle naturale Black, sedile guida con funzione memory, sedile passeggero regolabile elettricamente, levette al volante, portellone ad azionamento elettrico, impianto audio premium JBL e navigatore satellitare

: cerchi in lega da 20’’, fari anteriori a Led con lavafari, sedili in pelle naturale Black, sedile guida con funzione memory, sedile passeggero regolabile elettricamente, levette al volante, portellone ad azionamento elettrico, impianto audio premium JBL e navigatore satellitare Toyota Highlander Executive: sedili in pelle naturale traforata (Graphite), sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato, Panoramic View monitor 360°, Smart Rear View Mirror, Head-up Display, portellone con kick sensor, parabrezza termico, infotainment “Toyota Touch 3” con display da 12,3’’ e tetto panoramico.

Corpo vettura, abitacolo, dimensioni

“Base di partenza” di Toyota Highlander è la piattaforma modulare TNGA-K, cioè la variante destinata ai modelli di fascia Sport Utility del pianale TNGA (Toyota New Global Architecture) progettata con l’obiettivo di ottimizzare la nuova generazione di modelli Toyota secondo precisi programmi di attenzione ai costi di produzione. L’abitacolo, a sette posti disposti su tre file, presenta ben 180 mm di escursione per la seconda fila di sedili. Decisamente elevata, come del resto ci si attende tenuto conto degli ingombri “in pianta” del veicolo (quasi 5 m in lunghezza e 2 m in larghezza) la capienza del vano bagagli: da un minimo di 268 litri fino ad oltre 1.900 litri.

Ingombri esterni

Lunghezza: 4,95 m

Larghezza: 1,93 m

Altezza massima: 1,75 m

Altezza minima da terra: 202 mm

Passo: 2.850 mm

Carreggiata anteriore: 1.659 mm

Carreggiata posteriore: 1.662 mm

Capacità serbatoio carburante: 65 litri

Angolo di attacco: 18°1

Angolo di dosso: 16°7

Angolo di uscita: 22°7

Numero di posti: 7.

Bagagliaio

Capacità di carico minima in configurazione 7 posti: 268 litri

Capacità di carico minima in configurazione 5 posti: 658 litri

Capacità di carico minima in configurazione 2 posti: 1.177 litri

Capacità di carico massima: 1.909 litri.

Pesi

Tara: 2.025-2.084 kg

Massa complessiva: 2.721 kg.

Infotainment

La dotazione multimediale di Toyota Highlander 2021, “ovviamente” aggiornata secondo le più recenti soluzioni hi-tech, si basa sul sistema “Toyota Touch 3” con display da 8” e fino a 12.3” per le configurazioni di alta gamma, che dispongono di navigatore satellitare, Head-up Display, connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, e lo specchio retrovisore centrale commutabile, utile a visualizzare un’ampia immagine posteriore senza l’intralcio dei poggiatesta o degli altri passeggeri.

I dettagli di propulsione

Sotto al cofano, Toyota Highlander 2021 porta in dote il modulo Hybrid Synergy Drive, specifico della produzione più recente da parte del colosso giapponese. In abbinamento all’unità termica anteriore ed al motore elettrico principale (anch’esso collegato all’avantreno) c’è un secondo motore “zero emission”, posizionato in corrispondenza del retrotreno e di potenza inferiore. In questo modo, la trazione è integrale secondo il sistema AWD-i (All Wheel Drive intelligent). Nel dettaglio, lo schema generale ricalca quello adottato da altri modelli Toyota di ultima generazione, come ad esempio Rav4 Hybrid: motore 2.5 a ciclo Atkinson con fasatura variabile VVT-iE a controllo elettronico (190 CV di potenza e 239 Nm di forza motrice), motore elettrico anteriore da 182 CV e 270 Nm, motore elettrico posteriore da 55 CV e 121 Nm. Le modalità di guida sono quattro, e tutte utilizzabili anche nella marcia in elettrico:

Eco

Normal

Sport

Trail.

La scheda tecnica

Motore termico

Architettura: 4 cilindri

Alesaggio x corsa: 87,5 mm x 103,5 mm

Cilindrata complessiva: 2.487 cc

Rapporto di compressione: 14,0:1

Distribuzione: 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa con sistema di fasatura elettronica VVT-iE (Variable Valve Timing-intelligent Electronic)

Potenza massima: 190 CV a 6.000 giri/min

Coppia massima: 239 Nm fra 4.300 e 4.500 giri/min

Classe di emissioni: Euro 6d

Potenza fiscale: 23 CV.

Motore elettrico anteriore

Tipo: sincrono a magneti permanenti

Tensione di alimentazione: 650V

Potenza massima: 182 CV

Coppia massima: 270 Nm.

Motore elettrico posteriore

Tipo: sincrono a magneti permanenti

Potenza massima: 55 CV

Coppia massima: 121 Nm.

Sistema Hybrid Synergy Drive

Potenza massima complessiva: 248 CV

Livello sonoro a veicolo fermo: 71 dB(A)

Livello sonoro a veicolo in movimento: 68 dB(A).

Sistema di accumulo

Tipo batterie: Nickel-metallo idruro

Capacità: 6,5 Ah.

Trasmissione

Cambio: E-CVT

Trazione: integrale a sistema AWD-i

Capacità di traino e massa rimorchiabile: 2.000 kg.

Valori prestazionali (soggetti ad omologazione finale)

Velocità massima: 180 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 8”3

Consumi WLTP: 13,9-15,2 litri per 100 km a ciclo combinato

Emissioni di CO2 WLTP: 149-162 g/km a ciclo combinato

Emissioni di NOx WLTP: 0,0067 g/km a ciclo combinato.

