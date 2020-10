Ford Kuga 2.5 Full Hybrid: dotazioni e prezzi

La nuova generazione del compact-SUV si arricchisce con l’arrivo della variante ibrido benzina: tutti i dettagli su allestimenti ed esordio sul mercato.

Nell’ambito del rinnovamento di gamma, attraverso un’ampia introduzione di modelli elettrificati (come definito nel programma “Go Electric” che punta su modelli ad alimentazione 100% elettrica, ibrida, ibrida plug-in e mild hybrid), Ford annuncia l’esordio sul mercato italiano di un’ulteriore declinazione benzina-elettrico di Kuga.

Arricchisce le proposte low emission

La nuova generazione del compact-SUV allestito su base Ford Focus presentato nel 2008, aggiornato nel 2012, ulteriormente “riveduto e corretto” nel 2017 attraverso un facelift estetico e di contenuto e che ha debuttato alla fine di marzo 2020, si declina nella versione full-hybrid da 190 CV, e che dunque arricchisce sia le proposte mild-hybrid di gamma (2.0 EcoBlue 150 CV) che ibride gasolio (Kuga 2.0 MHEV 150 CV) e Plug-in (2.5 da 225 CV).

I dettagli di alimentazione

Nello specifico, Ford Kuga Full-Hybrid porta in dote la medesima unità motrice che equipaggia la versione ibrida ricaricabile, ovvero il 4 cilindri “Duratec” da 2,5 litri a ciclo Atkinson. La differenza sostanziale fra le due configurazioni consiste nella differente capacità della batteria e nel sistema di accumulo dell’energia: a bordo di Ford Kuga 2.5 Hybrid 190 CV, in abbinamento al motore termico c’è un dispositivo di ricarica “self-charging” che fornisce energia agli accumulatori durante le fasi di decelerazione e di frenata. In questo modo, è possibile percorrere brevi distanze ad alimentazione esclusivamente elettrica. Sul fronte consumi ed emissioni, la novità ibrida del compact-SUV dell’Ovale Blu dichiara 5,3 litri di benzina per 100 km, ed emissioni di CO2 nell’ordine di 118-120 g/km

La trasmissione si avvale del nuovo cambio automatico Ford Cvt con controller “e-shifter” a rotella; la trazione è due ruote motrici (2WD) e integrale (AWD).

Ecco quanto costa e gli allestimenti

La novità Ford Kuga full hybrid 2.5 da 190 CV viene proposta in vendita con prezzi (promozioni escluse) che partono da 31.300 euro.

Di seguito l’assortimento di modelli ed i relativi importi di vendita.

Ford Kuga 2.5 Full Hybrid Connect : 31.300 euro

: 31.300 euro Ford Kuga 2.5 Full Hybrid ST-Line : 35.000 euro

: 35.000 euro Ford Kuga 2.5 Full Hybrid ST-Line X : 37.500 euro

: 37.500 euro Ford Kuga 2.5 Full Hybrid Vignale: 39.500 euro.

La trazione integrale è disponibile per tutti i livelli di allestimento, con un sovrapprezzo di 2.250 euro. Di conseguenza, le varianti AWD costano, rispettivamente, 33.550 euro (Connect), 37.250 euro (ST-Line), 39.750 euro (ST-Line X), 41.750 euro (Vignale).

Corpo vettura: dimensioni, abitabilità

Riassumiamo brevemente le misure di ingombro esterne ed interne di Ford Kuga 2020.

Lunghezza: 4,61 m (Kuga Titanium); 4,63 m (Kuga Vignale); 4,62 m (Kuga ST-Line); 4,61 m (Kuga Plug-In e Titanium)

Larghezza massima specchi retrovisori compresi: 2,17 m

Altezza massima barre portatutto comprese: 1,678 m (Kuga Titanium); 1,68 m (Kuga Vignale); 1,66 m (Kuga ST-Line); 1,67 m (Kuga Plu-In Hybrid Titanium)

Passo: 2.710 mm

Carreggiata anteriore: 1.597 mm; 1.599mm (Kuga ST-Line)

Carreggiata posteriore: 1.588 mm; 1.590 mm (Kuga ST-Line)

Angolo di entrata: 19°1 (Kuga Titanium); 19°3 (Kuga Vignale); 18°0 (Kuga ST-Line); 18°8 (Kuga Plug-In Hybrid Titanium)

Angolo di uscita: 23°6 (Kuga Titanium); 23°5 (Kuga Vignale); 22°6 (Kuga ST-Line); 24°4 (Kuga Plug-In Titanium)

Altezza minima da terra: 191-146 mm (Kuga Titanium); 19-148 mm (Kuga Vignale); 178-137 mm (Kuga ST-Line); 160-139 mm (Kuga Plug-In Titanium).

Misure abitacolo e capacità bagagliaio

Altezza interna: anteriormente 1017 mm senza tetto apribile e 985 mm con tetto apribile; posteriormente 999 mm senza tetto apribile e 981 mm con tetto apribile

Spazio per le gambe: 1.077 mm (anteriore); da 942 a 986 mm e da 989 a 1.035 mm (posteriore)

Spazio trasversale all’altezza delle spalle: 1.464 mm (anteriore); 1.423 mm (posteriore)

Spazio trasversale all’altezza dei fianchi: 1.410 mm (anteriore); 1.355 mm (posteriore)

Vano bagagli: da 712 mm a 885 mm in altezza; 1.051 mm in larghezza fra i passaruota interni; 1.070 mm di larghezza della soglia di carico; capacità di carico utile: da 411 litri a 1.534 litri.

Sistemi ADAS

Diamo un rapido sguardo alla composizione dei dispositivi di ausilio attivo alla guida adottati dalla nuova configurazione 2020 di Ford Kuga (eventuali differenze di dotazione sono funzionali al corrispondente allestimento). L’assortimento è particolarmente “ricco” (in effetti, Ford Kuga ha recentemente riportato la massima valutazione – ovvero le “5 Stelle Ncap” – nei crash test EuroNcap).

Cruise Control adattivo con Stop&Go, riconoscimento di segnali stradali e Lane Centring

Emergency Brake Assist

Pre-Collision Braking; Pre-Collision Assist con Active Braking e funzione incroci

Post-Collision Braking

Blind-spot Information System

Cross Traffic Alert

Indicatore della distanza dai veicoli che precedono

Driver Alert

Adaptive Front Lighting System con funzione predittiva nelle curve e illuminazione segnali stradali

Auto high beam

Forward Collision Warning con Brake Support

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Telecamera anteriore

Hill-start Assist

Limitatore di velocità intelligente

Lane-Keeping System di nuova generazione con riconoscimento margine esterno di carreggiata e BLIS (Blind Spot Information System) Assist

Telecamera posteriore

Sensore pioggia

Active Park Assist 2

Commutatore delle modalità di guida

Riconoscimento segnali stradali

Wrong-way Alert.

