Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback: via alle ordinazioni

Novità high performance dei SUV e SUV-coupé 100% elettrici e-tron al debutto in Italia: due allestimenti, e motori da 503 CV, prezzi da 98.300 euro.

In corrispondenza con le anticipazioni rilasciate all’inizio di luglio 2020 e relative all’ampliamento della propria gamma elettrica “new gen”, Audi annuncia l’inizio della fase di ordinazioni per le declinazioni “S” del SUV a zero emissioni Audi e-tron, ovvero le varianti high performance Audi e-tron S ed e-tron S Sportback, già illustrate in anteprima lo scorso febbraio e caratterizzate da alcune sostanziali novità: tecniche (il ricorso a tre motori elettrici, che ne portano la potenza a 503 CV), di contenuti e di “immagine”.

Allestimenti e importi di vendita

Audi e-tron S ed Audi e-tron S Sportback vengono declinate in due configurazioni di gamma:

“base”

Sport Attitude.

Di seguito il dettaglio dei prezzi “chiavi in mano”.

Audi e-tron S: “ base ”, 98.300 euro; Sport Attitude , 114.300 euro

”, 98.300 euro; , 114.300 euro Audi e-tron S Sportback: “base”, 100.600 euro; Sport Attitude, 116.600 euro.

L’esordio nelle concessionarie in Italia è fissato per novembre 2020.

Gli equipaggiamenti

Identico per entrambe le varianti di carrozzeria, il “capitolato” delle dotazioni – qui riferito all’allestimento “base” – si articola come segue.

Audi e-tron S ed e-tron S Sportback

Esterni

Cerchi in lega da 10×20” con pneumatici da 285/45 R 20 112H XL

Fanaleria Full Led anteriore e posteriore e impianto lavafari

Specchi retrovisori (gusci verniciati in look alluminio) a regolazione e riscaldamento elettrici e funzione Memory

Portellone a comando elettrico di apertura e chiusura

Configurazione estetica “S” (paraurti anteriore con design specifico S, protezione sottoscocca in grigio selenite opaco dal design sportivo; paraurti posteriore con inserto specifico S in grigio selenite opaco e appendice aerodinamica allo spoiler posteriore; paraurti anteriore e posteriore, modanature ai passaruota e modanature sottoporta in colore carrozzeria)

Pacchetto esterno lucido (finitura in alluminio anodizzato per il profilo del tetto e le modanature alle cornici dei finestrini).

Interni

Sedili anteriori semi-anatomici multiregolazione a comando elettrico

Sedili posteriori con schienali abbattibili a schema 60 : 40

Rivestimenti in pelle e Alcantara

Zona superiore della plancia rivestita in similpelle

Rivestimento padiglione in tessuto nero

Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle e provvisto di bilancieri per la commutazione manuale dei tre livelli di recupero dell’energia

Climatizzatore automatico “Comfort” bi-zona e sistema di climatizzazione ausiliaria per il pre-riscaldamento dell’abitacolo prima di un viaggio

Battitacco anteriori e posteriori con inserto in alluminio, illuminati, con logo S anteriore

Presa da 12V nel vano bagagli.

Infotainment, digitalizzazione e connettività

Strumentazione digitale “Audi Virtual Cockpit plus” con display da 12.3” per la visualizzazione di opzioni grafiche supplementari “e-tron” e “Sport” e commutazione schermate mediante pulsante “View” collocato nel volante multifunzione

Impianto audio e navigazione MMI Plus con MMI Touch response a schermo da 10.1” HD a colori e pannello di comandi MMI Touch da 8.6” e comandi a voce naturale, per il controllo dei brani musicali e delle emissioni radiofoniche DAB e DAB+ e visualizzazione della mappa di navigazione su Audi virtual cockpit, aggiornamento mappe online, visualizzazione tridimensionale delle mappe sul display infotainment; assistente personale ai percorsi con monitoraggio del traffico e determinazione dei tragitti alternativi

Connessione con l’applicazione Audi Connect Navigazione & Infotainment per tre anni.

Sistemi ADAS di ausilio attivo alla guida

Lane Departure Warning

Audi Pre-sense Basic e Audi Pre-sense Front

Sistema di ausilio al parcheggio “Plus” con visualizzazione perimetrale

Cruise Control con limitatore di velocità.

Tecnica e sicurezza

Sospensioni pneumatiche “Adaptive Air Suspension Sport” con ammortizzatori adattivi a regolazione continua e possibilità di settaggio manuale attraverso il programma Audi Drive Select

Sistema di disattivazione airbag passeggero

Sistema AVAS di avviso pedoni.

Ricarica

Potenza di carica (a seconda del connettore utilizzato): fino a 11 kW

Kit “e-tron Compact” con un’unità di comando comprensiva di cavo da 4,5 m di collegamento vettura e due differenti cavi d’alimentazione (con connettore per presa di corrente domestica di tipo E/F e connettore per presa di tipo industriale rossa 16A/400V)

Commutazione manuale tra il 100% e il 50% della potenza di carica

On-board Charger da 11 kW

Cavo Mode 3 per la ricarica alle colonnine pubbliche fino a 22 kW.

Le caratteristiche di propulsione

Principale elemento che caratterizza le nuove versioni S ed S Sportback di Audi e-tron consiste nel modulo powertrain comprendente tre unità elettriche (si tratta, per inciso, delle prime auto elettriche al mondo, destinate ad una produzione “in grande serie”, ad esserne equipaggiate): due collocate in corrispondenza del retrotreno; la terza – costituita dal propulsore che già aziona le ruote posteriori di Audi e-tron 55 quattro ed e-tron Sportback 55 quattro – che agisce sull’avantreno, in modo cioè di mantenere la trazione integrale Quattro (da quarant’anni giusti marchio di fabbrica Audi) qui provvista della innovativa funzione Torque Vectoring a comando elettrico, con ripartizione attiva e variabile della coppia motrice sull’assale posteriore. Decisamente elevata la potenza: 503 CV.

I principali dati tecnici, consumo energetico, percorrenza

Riprendiamo brevemente lo “specchio” dell’impostazione powertrain, con indicazione dei valori relativi a consumo energetico per 100 km, delle prestazioni velocistiche e dell’autonomia massima.

Potenza massima complessiva: 503 CV in modalità “Boost”

Coppia massima: 973 Nm in modalità “Boost”

Alimentazione: batteria agli ioni di litio da 95 kWh di capacità complessiva e 86 kWh di capacità utile di accumulo, collocata sotto la cellula-abitacolo

Autonomia massima a ciclo combinato WLTP: 360 km (Audi e-tron S); 365 km (Audi e-tron Sportback S).

Modalità di ricarica indicate: con sistemi a corrente alternata fino a 11 kW; a corrente continua fino a 150 con, in quest’ultimo caso, possibilità di ottenere l’80% di energia in meno di mezz’ora

Consumo di energia (a ciclo combinato secondo gli standard WLTP e, avverte Audi, dichiarati come “range” soggetti ad eventuali variazioni a seconda degli equipaggiamenti): Audi e-tron S, 26,8-28,0 kWh per 100 km, autonomia fra 348 e 364 km; Audi e-tron S Sportback, 26,4-27,7 kWh per 100 km, autonomia fra 352 e 369 km

Velocità massima: 210 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 4”5.

