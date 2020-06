Clio E-Tech e Captur E-Tech: i prezzi dell’ibrido Renault

La compattissima più venduta ed il popolare crossover small debuttano nelle configurazioni full-hybrid e plug-in hybrid. Ecco prezzi e allestimenti.

Dopo l’anteprima di inizio 2020, Renault dà il via alla fase di commercializzazione in Italia delle novità elettrificate di Clio e Captur: entrambe contrassegnate dalla denominazione E-Tech tuttavia differenti nella tecnologia di alimentazione, che è full Hybrid per la segmento B bestseller di vendite ed ibrida ricaricabile per il fortunato compact crossover. Renault Clio E-Tech 140 Hybrid e Renault Captur E-Tech 160 Plug-in Hybrid – entrambe chiamate a rappresentare due delle nuove “release” della “Marque à Losanges” in funzione del maxi programma di investimento “Drive the Future” rivolto allo sviluppo di progetti in materia di mobilità sostenibile e che prevede, entro il 2022, la commercializzazione di otto modelli ad alimentazione 100% elettrica e dodici versioni equipaggiate con tecnologie di propulsione elettrificata – debuttano alle ordinazioni, con prezzi che partono da, rispettivamente, 21.950 euro (Renault Clio) e da 32.950 euro (Renault Captur).

Gli allestimenti in dettaglio

Renault Clio E-Tech 140 Hybrid viene proposta in cinque varianti di gamma:

Zen

Intens

RS Line

SL

Initiale Paris.

Renault Captur E-Tech 160 Plug-in Hybrid si articola in due allestimenti:

Intens

Initiale Paris.

Clio E-Tech Hybrid: ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita (IVA compresa) della nuova lineup Clio ibrida.

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 Zen: 21.950 euro

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 Intens: 23.800 euro

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 RS Line: 24.700 euro

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 SL: 25.400 euro

Renault Clio E-Tech Hybrid 140 Initiale Paris: 27.700 euro.

Captur E-Tech Plug-in Hybrid: i prezzi

Per la nuova configurazione del compact crossover Captur ad alimentazione ibrida ricaricabile, i prezzi di vendita sono i seguenti:

Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens: 32.950 euro

Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris: 36.950 euro.

L’impostazione powertrain

L’architettura tecnologica è la medesima per entrambi i modelli: motore quattro cilindri benzina aspirato da 1,6 litri, abbinato a due unità-generatori elettrici.

Clio E-Tech Hybrid

Sotto il cofano, Renault Clio E-Tech Hybrid viene equipaggiata con il motore termico aspirato 1.6, con due unità elettriche “in serie-parallelo” ed abbinato ad un cambio automatico quattro rapporti ad innesti frontali (nuova trasmissione brevettata da Renault), per una potenza complessiva di 140 CV ed emissioni di CO2 “Inferiori a 100 g/km”. L’avviamento avviene in elettrico, e la tecnologia di alimentazione “in serie-parallelo”, comunica Renault, permette alla “segmento B” benzina-elettrico di operare per l’80% in modalità “zero emission” durante la marcia in ambito urbano.

Captur E-Tech Plug-in Hybrid

Per la nuova declinazione elettrificata ricaricabile del crossover di segmento B, recentemente evoluto nella seconda generazione, il sistema di propulsione si avvale di un modulo da 160 CV complessivi, anch’esso basato su un tipo di engineering “in serie-parallelo” funzionale all’offerta delle più ampie combinazioni di impiego riducendo, nel contempo, le emissioni di CO2 durante l’impiego della vettura. Provvisto dell’inedita trasmissione “Multimode” intelligente e del sistema di frenata rigenerativa della batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh di capacità e 400V di tensione, nonché della possibilità di commutare il funzionamento del veicolo in modalità elettrica quando desiderato (ciò avviene attraverso un pulsante sul cruscotto) e dotato altresì di funzione “E-Save” che permette la conservazione della riserva di carica sufficiente a percorrere in elettrico gli ultimi chilometri di viaggio, Renault Caput E-Tech Plug-in Hybrid “a guida elettrica ‘on demand’” dichiara un’autonomia a zero emissioni fino a 65 km nel ciclo urbano WLTP e fino a 50 km (nel ciclo combinato WLTP. A batteria completamente carica, l’incidenza della tecnologia ibrida consente a Captur E-Tech Plug-in Hybrid un consumo nell’ordine di 1,5 litri di benzina per 100 km.