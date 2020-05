DS7 Crossback: caratteristiche, allestimenti e prezzi della novità 1.2 PureTech 130

La gamma del SUV-ammiraglia di Groupe Psa si arricchisce con l’arrivo della motorizzazione “baby” tre cilindri turbo: tutti i dettagli.

A tre mesi esatti dal debutto del nuovo allestimento Prestige – chiamato ad arricchire le proposte del SUV-alto di gamma per il marchio premium di Groupe PSA, protagonista in Italia di un ottimo 2019 che si è concluso con un +67% in termini di vendite ed il raggiungimento dell1,33% di quota di mercato -, la lineup DS7 Crossback (svelata in anteprima al Salone di Ginevra 2017 ed eletta “Auto Europa 2019”) aggiunge un’ulteriore variante al proprio assortimento di versioni, secondo un programma di continua evoluzione che recentemente ha annoverato, nella posizione di vertice, la configurazione ibrida plug-in E-Tense 4×4.

Nuova configurazione benzina entry-level

Si tratta, nello specifico, della nuova motorizzazione a benzina PureTech 130, che va così ad articolare oltre le proposte “a ruote alte” premium nei sistemi di alimentazione convenzionale, che offrono le seguenti versioni:

DS7 Crossback turbodiesel

BlueHDi 130

BlueHDi 180

DS7 Crossback benzina

1.6 PureTech 180.

Sotto il cofano, il “Motore dell’Anno”

La novità pronta al debutto nell’assortimento DS porta in dote la pluripremiata unità motrice 1.2 turbo benzina a tre cilindri (abbinata al cambio EAT8), eletta “Motore dell’Anno”, nella categoria 1.0-1.4, in quattro edizioni consecutive del contest internazionale. Riconoscimento che, evidenziano i tecnici DS, si deve soprattutto all’indovinato “mix” tra efficienza e prestazioni, nonché all’ottimale economia di esercizio (è, fra l’altro, già classificata Euro 6.3 in materia di emissioni di CO2)ed ai valori prestazionali, decisamente briosi a discapito della taglia “small” di motorizzazione.

Questi i dati tecnici

Tipo motore e trasmissione

Modello: DS7 Crossback PureTech 130

Architettura motore: 3 cilindri benzina, turbocompresso

Potenza massima: 130 CV a 5.500 giri/min

Coppia massima: 230 Nm disponibili già a 1.750 giri/min

Trasmissione: cambio automatico EAT8 ad otto rapporti (tecnologia che equipaggia di serie l’intera gamma DS7 Crossback).

Le prestazioni dichiarate

Velocità massima: 197 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 9”9

Consumo a ciclo combinato (WLTP): 6,3 litri di benzina per 100 km

Classe di emissioni: Euro 6.3.

Dimensioni e capacità bagagliaio

Gli ingombri esterni ed il volume di carico utile al vano bagagli sono invariati rispetto alla gamma DS7 Crossback. Li riportiamo per maggiore comodità di lettura.

Lunghezza: 4,6 m

Larghezza: 1,9 m

Altezza: 1,62 m

Passo: 2.730 mm

Numero posti: 5

Capacità vano bagagli: da 555 litri nel normale assetto di marcia, a 1,752 litri a sedili posteriori completamente abbattuti.

I prezzi e gli allestimenti

Sul mercato, DS7 Crossback 1.2 PureTech 130 EAT8 viene proposta, in vendita, su importi che partono da 36.800 euro per la configurazione Business, e da 39.300 euro per la variante Grand Chic (ricordiamo fra l’altro che, relativamente al “capitolo” nuovo allestimenti, DS7 Crossback ha, all’inizio 2020, puntato i propri riflettori sul debutto della versione Prestige, dedicato ai modelli benzina, diesel e ibrido plug-in E-Tense).

Le principali dotazioni di serie standard

In riferimento alla configurazione-base “Business”, DS7 Crossback offre un assortimento di dotazioni piuttosto ricco. Ne fanno parte, ad esempio:

Specchi retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili a comando elettrico

Sistema di isolamento termico e acustico per il parabrezza

Sistema di accensione automatica dei fari

Gruppi ottici posteriori a Led ad effetto tridimensionale

Illuminazione abitacolo a Led

Volante provvisto di comandi radio e regolabile in altezza ed in profondità

Sedili anteriori a regolazione elettrica

Climatizzatore automatico bi-zona

Computer di bordo

Predisposizione alla connettività Bluetooth

Modulo infotainment con sistema di navigazione DS Connect Nav connessa, mappe 3D e riconoscimento vocale

Impianto audio con schermo touch da 8” ed otto altoparlanti

Sistema di ricarica a induzione per device portatili

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Abs con Afu, Ref ed Esc

Cruise Control

Sistema di frenata autonoma d’emergenza Active safety Brake (fino ad 85 km/h)

Sistema Daw-Driver Attention Warning di monitoraggio stanchezza conducente

Sistema Ldw-Lane Departure Warning di avviso superamento involontario della corsia di marcia

Pacchetto “Modularity” che comprende due ripiani di carico, vani portaoggetti supplementari ai lati del vano bagagli, una presa da 12V supplementare e la soglia di carico provvista di modanatura cromata.

