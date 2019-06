DS7 Crossback: appena 31 g/km per la E-TENSE 4x4

Si chiama DS 7 Crossback E-TENSE 4×4 la proposta ibrida ricaricabile, plug-in per i più esperti in materia, del brand DS. L’auto in questione sfrutta una tecnologia innovativa grazie alla combinazione di tre motori: uno a benzina turbo e due elettrici che generano una potenza combinata di 300 cavalli. Inoltre, il SUV francese sfrutta le 4 ruote motrici, per una sicurezza maggiore anche in condizioni di aderenza difficile, e può contare su un’autonomia di 58 chilometri in modalità elettrica, il tutto con emissioni nell’ordine di 31 g/km di Co2 ed un consumo di carburante medio dichiarato di 1,4 litri di benzina per 100 km, in base al nuovo ciclo WLTP.

La vettura a ruote alte del Brand premium del Gruppo PSA sfrutta il motore termico PureTech da 200 CV e due motori elettrici da 80 kW posizionati su ciascun assale; la trasmissione è automatica ad 8 rapporti, la potenza complessiva di 300 CV e la coppia massima di 450 Nm. A livello di prestazioni lo 0-100 km/h è coperto in soli 6,6 secondi, mentre i 1000 metri con partenza da fermo vengono percorsi in 27 secondi. Il bello è che in modalità elettrica si possono percorrere 58 km, grazie alla batteria da 13,2 kWh, fino ad una velocità di 135 km/h. Per ricaricare totalmente la batteria da zero occorre 1 ora e 45 minuti con una presa a muro dedicata di 32A, ma l’energia viene recuperata anche durante la guida grazie ad un sistema avanzato ereditato dalla Formula E.

Tutta questa tecnologia comunque non modifica lo spazio interno che rimane analogo agli altri modelli della gamma. Numerosi i sistemi di aiuto alla guida, che vanno dal DS CONNECTED PILOT, un sistema di guida autonoma di secondo livello, passando per il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, il sistema di sospensioni controllato dalla telecamera, il DS PARK PILOT, per parcheggiare senza dovere effettuare manovre, fino ad arrivare all’ADVANCED SAFETY PACK, che comprende tutti gli elementi di sicurezza del nostro tempo.