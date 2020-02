Honda Civic Type R Limited Edition e Sport Line 2020: i prezzi

Dalla nuova “compatta da sparo” (320 CV e 0-100 km/h in 5”7) due declinazioni rivolte ad un’impostazione “estrema” e sportiva-urbana.

In attesa di vederla “dal vivo” (l’occasione potrebbe arrivare, nei prossimi giorni, al Salone di Ginevra 2020, in programma da giovedì 5 a domenica 15 marzo dove l’edizione aggiornata è chiamata a fare bella mostra di sé insieme alla nuova generazione della piccola monovolume Jazz, proposta anche nella variante “a ruote alte” Crosstar, ed alla simpatica supercompatta elettrica e), Honda Civic Type R 2020 viene annunciata in due ulteriori configurazioni, realizzate sulla base di Honda Civic Type R GT e ciascuna delle quali rivolta a precisi atout di dinamicità e di nuove soluzioni estetiche. Si tratta, nell’ordine, di Honda Civic Type R Limited Edition e Civic Type R Sport Line, che esordiranno sul mercato nell’estate 2020.

Honda Civic Type R: i prezzi

Il prezzo di vendita viene già definito per la novità Sport Line (da 41.900 euro), mentre l’importo richiesto per la supersportiva Type R Limited Edition verrà comunicato in corrispondenza della fase di “lancio” commerciale. Ad anticipare l’ingresso delle due “special” nella gamma high performance di Honda Civic, ad aprile 2020 arriverà la configurazione GT: il prezzo parte da 42.400 euro.

Honda Civic Type R Limited Edition

L’obiettivo messo “nero su bianco” dai tecnici Honda era chiaro: realizzare “La berlina a trazione anteriore più sportiva del mercato”. Se l’unità motrice è invariata – sotto il cofano c’è il performante 2.0 4 cilindri turbo VTEC che equipaggia Honda Type R “standard” ed eroga una potenza massima di 320 CV a 6.500 giri/min ed una forza motrice di 400 Nm di coppia massima disponibili fra 2.500 e 4.500 giri/min, per un tempo di 5”7 richiesto nello scatto da 0 a 100 km/h -, la nuova serie speciale Civic Type R Limited Edition fa leva su un aggiornamento ad hoc. Ciascuna delle 100 unità programmate in Europa si caratterizza per l’adozione di un set di cerchi Bbs da 20” con pneumatici Michelin Cup 2, un attento studio ai pesi (l’eliminazione del modulo infotainment e del condizionatore, dei materiali fonoassorbenti dal tetto, dal portellone, dal paraurti anteriore e dal cruscotto consente un “taglio” di 47 kg rispetto ad Honda Civic Type R GT), il ricorso ad una esclusiva tinta carrozzeria Sunlight Yellow abbinata ad un monogramma “Civic” cromato collocato sul retro della vettura, finiture in tinta cromata nera dedicate per il tetto, i gusci degli specchi retrovisori e la presa d’aria sul cofano e, all’interno, la presenza di sedili anatomici rivestiti in rosso, del nuovo volante in Alcantara rosso e del pomello del cambio “a goccia”, oltre che di una targhetta che indica la progressiva di numerazione di ciascun esemplare. Viene tuttavia mantenuto il ricco equipaggiamento di sicurezza attiva e assistenza alla guida “Honda Sensing” di cui peraltro dispongono tutte le configurazioni di gamma Civic: il “pacchetto” comprende, fra gli altri, Cruise Control adattivo, dispositivo di mantenimento della corsia di marcia, il sistema che mitiga l’abbandono di carreggiata, il sistema di frenata a riduzione d’impatto con avviso di collisione frontale.

Honda Civic Type R Sport Line

Declinazione aggiuntiva pronta ad arricchire la lineup “Model Year 2020” è la nuova variante Honda Civic Type R Sport Line, che mantenendo ovviamente le peculiarità sportive ed aerodinamiche di Type R nella più recente evoluzione, si incarica di portare in dote uno stile più moderno ed una esperienza di guida più raffinata. Rispetto alla declinazione Type R “base”, Honda Civic Type R Sport Line presenta un nuovo spoiler posteriore, collocato in posizione più ribassata, una modanatura grafica in tinta grigio argento che accompagna l’intero bordo inferiore del corpo vettura ed una nuance di carrozzeria “Racing Blue” dedicata (colorazione proposta anche dalla versione Type R GT 2020), un set di cerchi da 19” rifiniti in grigio scuro con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S dal battistrada più morbido, un perfezionamento – in ordine di un più elevato comfort – ai parametri di misurazione NVH-Noise, Vibration and Harshness (rumorosità, vibrazioni, risposta dinamica del telaio) mediante l’impiego di nuovi materiali insonorizzanti nel bagagliaio e nel portellone. L’abitacolo rivisita, in “chiave urbana”, l’immagine sportiva di Honda Civic Type R: sedili semi-anatomici in nero con cuciture rosse (presenti anche ai pannelli porta e sulla plancia), pomello del cambio “a goccia”, volante rivestito in Alcantara e modulo infotainment a display da 7” con impianto audio digitale DAB+ e connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto.

Honda Civic Type R: gli aggiornamenti in sintesi

L’intera gamma Civic Type R, compresa la già esistente variante GT, beneficia di un ampio programma di upgrade. Nel dettaglio, le novità si identificano in un restyling al paraurti anteriore, alle cornici dei fendinebbia, alla fanaleria Full Led (elementi che perseguono il “facelift” operato per l’intera nuova generazione di Honda Civic), alla calandra ed alle prese d’aria (in ordine di offrire, indicano i tecnici Honda, il 13% in più di flusso dell’aria rispetto alla versione precedente e ridurre fino a 10°C la temperatura del liquido di raffreddamento nelle situazioni di guida più impegnative, come ad esempio durante la marcia veloce in pista), allo studio dei flussi aerodinamici. “Riveduta e corretta”, attraverso una riprogrammazione del software di controllo, anche la taratura delle sospensioni; dal punto di vista dinamico, le boccole posteriori dei bracci inferiori più lunghi sono state ulteriormente irrigidite per migliorare del 8% i carichi laterali, ottenendo migliori caratteristiche di convergenza in curva. L’avantreno dispone di nuovi cuscinetti e giunti a sfera a basso attrito: anche in questo caso, l’obiettivo da parte dei tecnici giapponesi è rivolto ad offrire al conducente una migliore sensazione di controllo alla guida. Il re-engineering ha altresì riguardato l’impianto frenante (dischi anteriori flottanti, nuove pastiglie freno, efficienza termica ottimizzata, minore “gioco” del pedale del freno) che all’avantreno riduce la massa totale non sospesa di circa 2,5 kg, per favorire ancora di più la maneggevolezza. Il programma di upgrade sviluppato per Honda Civic Type R 2020 ha interessato anche l’abitacolo, dove fanno bella mostra di se un nuovo volante rivestito in Alcantara, un nuovo pomello del cambio provvisto di contrappeso da 90 g, una migliore fruibilità delle funzioni multimediali infotainment e dei comandi A/C (sono presenti nuovi pulsanti sul display centrale). Da segnalare, infine, l’adozione di un sistema di controllo acustico ASC-Active Sound Control, che prevede impostazioni specifiche per le modalità di guida “Sport”, “+R” e “Comfort” e migliora l’acustica del motore, attraverso una modulazione di suono dedicata alle casse dell’impianto audio, nei programmi di guida più sportivo, cioè “Sport” e “+R”.

Il nuovo sistema di controllo delle performance di guida

Fra le tecnologie di ultima generazione che esordiscono a bordo di Honda Civic Type R 2020, i tecnici del colosso giapponese puntano i riflettori sul dispositivo Honda LogR, funzionale al monitoraggio delle prestazioni di guida. Ciò avviene attraverso un chip che analizza i dati rilevati dal computer e dai sensori di bordo e ne rende fruibile la lettura su una App per smartphone creata specificamente per essere di aiuto ai conducenti nel controllo e nella registrazione di tutti i parametri di guida della vettura Il nuovo sistema Honda LogR prevede tre funzioni principali: “Performance Monitor” (utile ad esporre al guidatore le informazioni di guida in tempo reale, mentre l’applicazione è in funzione); “Log Mode” (che registra i tempi sul giro in pista), e “Auto Score” (sviluppata per migliorare ed ottimizzare in efficienza le performance durante l’utilizzo quotidiano della vettura, attraverso un controllo su frenata, accelerazione, risposta del volante e traiettoria).

