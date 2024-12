Desner A05: il quadriciclo elettrico per giovani e cittadini smart

Desner ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova A05, un innovativo quadriciclo elettrico di categoria L6 che unisce design moderno, sicurezza avanzata e tecnologia intuitiva. Pensato per una mobilità urbana efficiente e sostenibile, questo modello è ideale sia per giovani guidatori a partire dai 14 anni, sia per chi desidera muoversi agilmente nelle aree urbane congestionate.

In offerta fino a dicembre 2024

Fino alla fine di dicembre 2024, Desner propone un’offerta di lancio esclusiva: con un acconto di soli 99 euro, è possibile bloccare il proprio quadriciclo A05. Questa formula garantisce oltre 2.000 euro di vantaggi sul prezzo finale, grazie agli attuali EcoBonus in vigore. Anche nel caso in cui gli incentivi non fossero rinnovati nel 2025, i clienti avranno 270 giorni di tempo per decidere se finalizzare l’acquisto o richiedere il rimborso completo dell’acconto.

Design compatto e funzionale

Desner A05 è stata progettata per adattarsi perfettamente al contesto urbano. Le dimensioni compatte consentono di parcheggiare facilmente anche negli spazi riservati ai motocicli, senza creare ingombro. Dotata di tre porte e due posti spaziosi, garantisce comodità e praticità negli spostamenti quotidiani.

Dal punto di vista estetico, il quadriciclo vanta un design moderno, con fari a LED e cerchi in lega da 13 pollici. Gli interni sono stati pensati per il massimo comfort: sedili ergonomici, un bagagliaio ottimizzato e un sistema di climatizzazione opzionale assicurano un’esperienza di guida piacevole in ogni situazione.

Prestazioni e sicurezza al primo posto

Nonostante le sue dimensioni compatte, Desner A05 offre un’autonomia fino a 120 km e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h, conforme alla normativa L6. Grazie alla sua motorizzazione efficiente, il veicolo affronta con facilità anche le pendenze più impegnative, mantenendo una buona accelerazione e coppia.

La struttura è realizzata in acciaio rinforzato, garantendo un livello di sicurezza elevato, un aspetto cruciale per i giovani guidatori alla loro prima esperienza su quattro ruote. L’impianto frenante, con dischi anteriori e posteriori, assicura un controllo preciso e affidabile in ogni circostanza.

Tecnologia all’avanguardia

A bordo di Desner A05, la tecnologia gioca un ruolo centrale. Il cockpit digitale include un tablet centrale basato su sistema operativo Android, offrendo connettività avanzata, altoparlanti performanti e un’interfaccia intuitiva per controllare tutte le funzionalità del veicolo.

Questo approccio tecnologico non solo migliora l’esperienza di guida, ma contribuisce anche a rendere il veicolo ideale per una generazione giovane, sempre connessa e attenta all’innovazione.

La scelta giusta per una mobilità urbana sostenibile

Desner A05 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un veicolo pratico, efficiente e all’avanguardia. Grazie alla sua combinazione di tecnologia, sicurezza e un’offerta commerciale vantaggiosa, questo quadriciclo elettrico si posiziona come un’opzione perfetta per la mobilità urbana moderna.