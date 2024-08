Ford Police Interceptor Utility: nuove dotazioni di sicurezza e motori potenti

Ford rinnova il modello Police Interceptor Utility per il 2025 con nuove dotazioni di sicurezza e un display avanzato per le forze dell’ordine

Ford Pro ha rinnovato il suo modello più venduto dedicato alle forze dell’ordine, introducendo la Ford Police Interceptor Utility Model Year 2025. Questo aggiornamento porta significative novità in termini di dotazioni di bordo e sicurezza, pur mantenendo i robusti motori V6 a benzina.

Tra le principali innovazioni del MY2025, spicca l’introduzione del Vehicle Integration System 2.0 con Police Perimeter Alert di serie. Questo sistema si attiva automaticamente quando una persona si avvicina al veicolo acceso, chiudendo serrature e vetri, attivando la retrocamera e generando un allarme sonoro. Inoltre, tutti gli Adas del pacchetto Advanced Driver-Assist di Livello 2 sono ora inclusi di serie.

La gamma di motori per il Ford Police Interceptor Utility 2025 rimane fedele ai potenti V6, con il 3.3 litri Mild Hybrid da 318 CV come opzione preferita dalle forze dell’ordine. Sono disponibili anche un V6 base da 285 CV e un V6 3.0 Ecoboost biturbo da 400 CV, offrendo una scelta di prestazioni su misura per diverse esigenze operative.

Per garantire la massima sicurezza, la carrozzeria blindata è offerta nelle varianti omologate III+ e IV+. Rispondendo ai feedback degli agenti, Ford ha introdotto un nuovo display da 12,5 pollici per la strumentazione, migliorando la leggibilità e la chiarezza delle informazioni. Sul volante, è stato aggiunto il comando per attivare il Manual Police Pursuit Mode, ottimizzando tutti i sistemi di bordo per le massime prestazioni durante gli inseguimenti.

Un’altra caratteristica fondamentale per la sicurezza è il sistema Police Accessory Independent Timed-Release Output (PAITRO). Questo dispositivo evita l’accesso non autorizzato alle armi a bordo: un comando attivato dai sedili anteriori richiede l’apertura del portellone entro 45 secondi per accedere al vano delle armi, garantendo che solo il personale autorizzato possa utilizzarle.

Con queste nuove dotazioni, la Ford Police Interceptor Utility 2025 si presenta come una scelta eccellente per le forze dell’ordine, combinando tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un impegno ineguagliabile per la sicurezza degli agenti.