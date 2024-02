Porsche: un minivan elettrico non è da escludere

Porsche: il capo del design non esclude per il futuro un minivan elettrico

Il responsabile del design di Porsche ha manifestato interesse affinché il marchio tedesco esplori il territorio dei minivan, prendendo spunto, eventualmente, dal concept Vision Renndienst presentato nel 2020. Nonostante Porsche sia principalmente conosciuta per le sue auto sportive, modelli come il Cayenne, il Macan, il Taycan e la Panamera mostrano la sua volontà di esplorare nuovi segmenti di mercato. Peter Varga, il capo del design della casa tedesca, ha recentemente condiviso con Top Gear Netherlands il suo entusiasmo per il concept Renndienst.

“Mi piace molto il prototipo di minivan che abbiamo mostrato nel 2020”, ha detto. Rispondendo alla domanda sull’idoneità di un modello del genere per il marchio Porsche, Varga ha dichiarato: “Penso di sì. È una bella macchina, ha un bell’aspetto e perché no? Il furgone come prodotto, come idea o concetto per una nuova auto, è ora molto interessante ovviamente combinato con il lusso”.

L’uomo che ha guidato il progetto della nuova Macan elettrica ha continuato spiegando che i minivan lussuosi come la Toyota Alphard sono molto popolari in Asia. “Qui a Singapore, ad esempio, ti siedi sul retro di un furgone con ampi sedili. Puoi farlo in un minivan. Forse per Porsche è un nuovo prodotto interessante”, ha detto Varga. Tuttavia, ha aggiunto subito dopo: “Questa è la mia opinione personale”, tracciando così un limite che potrebbe definire o limitare l’idea di un minivan Porsche.

Insomma sebbene al momento si tratta solo di un’idea personale anche se espressa dal capo del design di Porsche e non da una persona qualsiasi, l’ipotesi che in futuro arrivi un simile modello non si può escludere a priori.