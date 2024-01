Porsche, Lutz Meschke: ‘Il divieto alle auto diesel e benzina in Europa potrebbe slittare’

Lutz Meschke: il dirigente di Porsche pensa che il bando ai motori termici in Europa possa essere rinviato

Dopo la presentazione del SUV completamente elettrico Porsche Macan EV, il direttore finanziario dell’azienda, Lutz Meschke, ha evidenziato la possibilità che il piano europeo di bandire i veicoli a combustione interna entro il 2035 potrebbe essere ritardato o respinto a causa del rallentamento della domanda di veicoli elettrici, secondo quanto riportato da Automotive News Europe.

Meschke ha discusso della questione durante un’intervista con Bloomberg, suggerendo che ci sono attualmente molte discussioni in corso sulla fine del motore a combustione interna e che potrebbe essere ritardata. Il dirigente di Porsche però non ha fornito ulteriori dettagli sulla ragione di questa possibile deviazione dal piano stabilito dall’Unione Europea di eliminare gradualmente la vendita di nuovi veicoli a combustione entro il 2035.

“In questo momento si stanno affrontando molte discussioni riguardo alla transizione dal motore a combustione interna“, ha dichiarato Meschke durante il lancio della Macan a Singapore. “Penso che potrebbe subire dei ritardi. Dobbiamo valutare quanto sarà pronunciata la crescita nei prossimi anni“, ha affermato Meschke. “Se ci troviamo in una situazione simile a quella attuale, con una certa resistenza all’acquisto di auto elettriche in Europa, allora potrebbe esserci una reintroduzione dei sussidi.”

Sebbene il direttore finanziario di Porsche, Lutz Meschke, non abbia fornito dettagli sul motivo per cui il piano europeo di vietare i veicoli a combustione entro il 2035 potrebbe essere ritardato, è probabile che tale decisione sia influenzata dalle pressioni esercitate da alcuni produttori di auto e dalle preoccupazioni più ampie dei consumatori riguardo ai veicoli elettrici e all’infrastruttura di ricarica. È interessante notare che Porsche stessa potrebbe trarre vantaggio da questo ritardo, considerando il suo impegno già preso verso l’elettrificazione dell’intera gamma, con la 911 come unico modello a combustione.