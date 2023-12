Porsche: a Lipsia sono state prodotte 2 milioni di auto [FOTO]

Nel cuore della Germania, lo stabilimento Porsche di Lipsia ha raggiunto un traguardo significativo, simbolo dell’evoluzione e dell’innovazione incessante del marchio. Con la produzione del 2.000.000° veicolo, una splendida Porsche Panamera Turbo E-Hybrid in Madeira Gold Metallic, il sito sottolinea il suo ruolo cruciale nello sviluppo di veicoli ad alte prestazioni e nella transizione verso la mobilità elettrica.

La Panamera Turbo E-Hybrid è stata prodotta per la prima volta a Lipsia nel 2009, diventando un simbolo di crescita e cambiamento per il produttore tedesco. Questo modello, che coniuga la potenza del motore termico con l’efficienza del sistema elettrico, rappresenta un esempio di come il brand di Stoccarda stia guidando la transizione verso una maggiore sostenibilità nel settore automobilistico.

Gerd Rupp, presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Leipzig GmbH, ha enfatizzato l’importanza della Panamera e della fabbrica di Lipsia per il successo globale del marchio. Sottolineando l’impegno del team e la capacità di superare sfide significative, Rupp ha evidenziato l’importanza del capitale umano nella realizzazione di veicoli di alto calibro.

Trasformazione dello stabilimento di Lipsia

Inaugurato nel 2002 e ampliato per diventare una fabbrica completa nel 2013, lo stabilimento di Lipsia è divenuto un pilastro per la produzione di Porsche. La decisione di trasformarlo in una fabbrica completa ha permesso la realizzazione integrale dei modelli, dalla costruzione della carrozzeria all’assemblaggio finale. Questo sviluppo ha gettato le basi per nuovi progetti automobilistici e una crescita continua.

L’impianto tedesco si sta evolvendo in un centro di competenza per la mobilità elettrica, con la capacità di produrre in modo flessibile tre tipi di motori – a combustione interna, elettrico e ibrido – sulla stessa linea. Ciò evidenzia l’adattabilità del marchio tedesco alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione e il suo impegno verso una produzione sostenibile.

Il sito di Lipsia non solo ha raggiunto traguardi produttivi, ma ha anche guadagnato riconoscimenti significativi, tra cui il premio Fabbrica dell’Anno per il 2023. Questi riconoscimenti sottolineano l’approccio Smart Factory adottato da Porsche, con un focus su processi intelligenti, digitali e connessi, oltre alla visione di una Zero Impact Factory, mirata a un processo produttivo senza impronta ecologica.