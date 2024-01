Porsche Macan EV debutterà il 25 gennaio

Confermato ufficialmente per il 25 gennaio 2024 il debutto dell’attesa Porsche Macan EV

La tanto attesa Porsche Macan EV sarà presentata il 25 gennaio 2024, rappresentando il secondo modello completamente elettrico della casa automobilistica, dopo un lungo periodo di attesa. La nuova generazione della Porsche Macan, il modello di maggior successo della casa automobilistica, offrirà esclusivamente un’opzione elettrica, abbandonando completamente i motori a combustione in questo SUV di medie dimensioni. Questa audace decisione, in linea con l’approccio adottato con la Porsche Taycan, potrebbe conferire al marchio tedesco un significativo vantaggio rispetto alla concorrenza.

Debutto il 25 gennaio 2024 per l’attesa Porsche Macan EV

Porsche Macan EV ha registrato dei ritardi, principalmente attribuibili al processo di sviluppo interno del software condotto dal Gruppo Volkswagen per le sue vetture elettriche, insieme ad altre sfide correlate alle nuove piattaforme di sviluppo. Tuttavia, il 25 gennaio 2024 avremo finalmente l’opportunità di esplorare in dettaglio la Macan completamente elettrica.

Porsche La Macan EV manterrà la distintiva silhouette del SUV coupé, distinguendosi dalla sua controparte a combustione. Tra le caratteristiche che la rendono unica, vi è una disposizione con fari sdoppiati, con i LED che ricordano quelli presenti sulla Taycan EV, seppur leggermente più ampi. La parte posteriore della Macan sfoggia la riconoscibile barra luminosa a LED.

Abbiamo già la conferma che la Macan EV adotterà l’architettura a 800 volt. Porsche ha ora specificato che questa vettura sarà equipaggiata con una batteria da 100 kWh, in grado di beneficiare di una ricarica rapida CC fino a 270 kW. Tale sistema consentirà di caricare dal 10% all’80% in soli 22 minuti. Inoltre, sarà disponibile un’opzione di ricarica AC da 11 kW. Porsche ha dichiarato che tutte le varianti avranno “oltre 500 km di autonomia secondo il ciclo WLTP“.

Porsche Macan EV utilizzerà due motori elettrici, generando una potenza combinata di 603 CV e una coppia di 101 kgm, mentre versioni Turbo più potenti sono attese in futuro. Porsche ha sottoposto la Macan EV a test in diverse condizioni, dall’asfalto delle piste di prova alle gelide terre scandinave, dalle normali strade pubbliche fino alla Death Valley in California. Il 25 gennaio conosceremo ogni dettaglio del nuovo modello.