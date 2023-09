Gruppo Volkswagen annuncia l’introduzione di un nuovo corporate design

Il Gruppo Volkswagen è in piena metamorfosi. Non solo sta ampliando la propria offerta per passare da semplice produttore di veicoli a fornitore globale di soluzioni di mobilità sostenibile, ma sta anche ridefinendo la propria identità visuale e di marca.

Sì, avete capito bene: il Gruppo VW ha radicalmente aggiornato il suo corporate design. Questo cambio avverrà in maniera graduale, partendo dalla Germania e allargandosi ai mercati internazionali nel corso del 2024.

Per sottolineare il suo orientamento globale e differenziarsi dal singolo brand Volkswagen, il logo è stato rivisitato. Adesso riporta la dicitura “Volkswagen Group” al posto dell’originale “Volkswagen Aktiengesellschaft”.

Ma il rebranding non si limita al logo: font, colori ed elementi grafici sono stati sottoposti a un restyling totale. Questa revisione è frutto di un’intensa collaborazione tra i dipartimenti di Group Communications e Group Marketing & Brand Strategy.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Sebastian Rudolph, a capo delle Global Group Communications, sottolinea l’importanza di una comunicazione efficace nel settore automobilistico. “Attraverso una comunicazione mirata e un design coerente, il gruppo automobilistico può parlare più efficacemente a una vasta gamma di stakeholder: dai clienti ai giornalisti, dagli investitori agli analisti. La nuova veste grafica rafforza sia la nostra identità interna che la percezione esterna della nostra marca”.

Jason Lusty, direttore di Group Marketing & Brand Strategy, aggiunge che il nuovo design non è solo estetico. “Riflette le ambizioni strategiche del gruppo tedesco e la sua evoluzione verso un futuro più sostenibile. È un design flessibile, progressivo e di alta qualità, ma anche accessibile e umano”.

È stato introdotto anche un nuovo font

Concepito in partnership con l’agenzia creativa internazionale Landor & Fitch, il nuovo corporate design del Gruppo Volkswagen adotta quattro colori primari: Deep Space Blue, Vivid Green, Pure White e Electric Neon.

L’introduzione di sfumature di colore è pensata per simbolizzare mobilità e umanità. Un nuovo font, battezzato The Group e sviluppato dallo Studio René Bieder, completa la trasformazione visuale.

Ma non è tutto: anche il sito web del Gruppo VW ha subito una totale ristrutturazione. Ora è più semplificato e user-friendly, ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili e mirato a soddisfare le esigenze dei principali gruppi di interesse, inclusi i media e il settore finanziario.