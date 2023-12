Porsche Panamera 2024 mostra il funzionamento delle Active Air Suspension

La tecnologia permette letteralmente di far danzare la vettura di lusso

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Porsche ha sollevato un notevole interesse, mostrando le capacità delle sospensioni della nuova Porsche Panamera di terza generazione in un modo alquanto insolito.

Il video mostra una Panamera 2024 mentre esegue una varietà di movimenti laterali e longitudinali, nonostante rimanga ferma. Sebbene non sia chiaro se questa funzionalità sarà disponibile sul modello di produzione, la tecnologia per “far danzare” la vettura è già presente, con ciascuna delle quattro ruote controllabile individualmente. Questo sistema permette di assorbire le imperfezioni della strada e minimizzare il rollio in curva.

Le sospensioni Porsche Active Ride sono disponibili come optional nelle versioni E-Hybrid

La nuova generazione del popolare modello viene fornita di serie con sospensioni ad aria a due camere e due valvole, ma il video promuove probabilmente le più sofisticate sospensioni Porsche Active Ride, disponibili come optional nelle versioni E-Hybrid.

Tale configurazione combina una nuova sospensione ad aria mono-camera con ammortizzatori attivi e una pompa idraulica elettrica, promettendo un ampio intervallo tra comfort e dinamica di guida.

Fino a 5,5 cm in più per l’altezza da terra

Durante la presentazione della Porsche Panamera 2024, il marchio tedesco ha dichiarato che la sua altezza da terra può essere aumentata fino a 5,5 cm sfruttando la funzione Comfort Access, offrendo un angolo di attacco e di uscita simili a quelli di un SUV.

Le innovative sospensioni Active Air Suspension pongono la nuova Porsche Panamera in una posizione di rilievo nel segmento delle berline di lusso, combinando un’esperienza di guida superlativa con un comfort elevato.

Porsche continua a spingere i confini dell’innovazione, dimostrando ancora una volta il suo impegno nell’integrare tecnologie all’avanguardia in veicoli che eccellono sia in termini di prestazioni che di lusso.