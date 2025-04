Stellantis ha avviato un ambizioso piano di riorganizzazione per sostenere la produzione della nuova Fiat Grande Panda, un modello cruciale nella sua strategia per il mercato delle auto elettriche. Questo piano coinvolge diversi stabilimenti italiani, con incentivi significativi per i dipendenti disposti a trasferirsi temporaneamente nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia.

Trasferimenti volontari

L’azienda offre un pacchetto di incentivi che include trasferimenti volontari, alloggi gratuiti e compensi giornalieri superiori ai 100 euro. Questi incentivi mirano a colmare la carenza di personale nello stabilimento serbo, che attualmente opera con circa 1.000 dipendenti, la metà del necessario per raggiungere gli obiettivi produttivi prefissati. Nonostante gli sforzi, la produzione giornaliera si attesta tra le 80 e le 100 unità, ben lontano dall’obiettivo di 500 vetture al giorno. La situazione è ulteriormente complicata dalla carenza di componenti chiave, come i cambi eDct, che ha portato a un deficit produttivo di 20.000 veicoli ibridi solo nel mese di marzo.

In Italia, le lettere di invito al trasferimento sono state inizialmente inviate ai lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Maserati di Modena, dove la crisi produttiva ha ridotto l’assemblaggio a sole 30 vetture nel primo trimestre. Successivamente, l’iniziativa è stata estesa ad altri impianti, tra cui quello di Melfi, attualmente impegnato nella transizione verso la piattaforma Stla Medium. Questo stabilimento, nonostante l’avvio della produzione dei modelli DS 8 elettrici, ha registrato un calo del 64,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, evidenziando l’urgenza di una riorganizzazione strategica.

Serve manodopera

Lo stabilimento di Kragujevac, controllato al 67% da Stellantis in partnership con il governo serbo, rappresenta un punto focale per la produzione della Fiat Grande Panda nelle versioni elettrica e ibrida. Questo modello è destinato a giocare un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione del gruppo per il 2025, con ordini già promettenti che confermano le aspettative dell’azienda. Tuttavia, per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, è essenziale superare le attuali sfide produttive e logistiche.

La strategia di Stellantis si inserisce in un contesto di trasformazione globale del settore automobilistico, dove la transizione verso l’elettrificazione è ormai un imperativo. I lavoratori italiani che accetteranno di trasferirsi temporaneamente in Serbia avranno un ruolo cruciale nel garantire il successo di questa transizione. Inoltre, l’azienda garantisce ai dipendenti la possibilità di rientrare in patria ogni 45 giorni, un dettaglio che sottolinea l’attenzione di Stellantis verso il benessere dei propri lavoratori.

In conclusione, la produzione della Fiat Grande Panda nello stabilimento di Kragujevac non è solo una sfida industriale, ma anche un’opportunità per consolidare la posizione di Stellantis nel mercato delle auto elettriche. Con una strategia che combina innovazione tecnologica, incentivi per i dipendenti e una visione a lungo termine, il gruppo automobilistico dimostra di essere determinato a guidare il cambiamento in un settore in rapida evoluzione.