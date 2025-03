Skoda Elroq, al World EV Day vengono rivelate nuove immagini

In occasione del World EV Day di Parigi, Skoda ha svelato nuovi dettagli della nuovissima Elroq, il suo primo modello di serie ad adottare il linguaggio stilistico Modern Solid. I primi schizzi degli esterni della Elroq offrono un’anteprima sorprendente, che comprende un nuovo frontale con scritte Skoda, Tech-Deck Face e fari Matrix-LED integrati in un audace paraurti. Altri elementi di spicco sono i dettagli in Unique Dark Chrome e il nuovo colore esclusivo Elroq, il Verde Timiano.

Uno stile per andare lontano

Karl Neuhold, responsabile del design degli esterni di Skoda Auto, spiega: “La nuovissima Skoda Elroq incarna il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid e porta il design esterno ancora più avanti con il suo accattivante Tech-Deck Face e il distintivo paraurti anteriore. La scritta Skoda sul cofano spicca come un altro elemento caratteristico della nostra nuova auto completamente elettrica, con accenti in Unique Dark Chrome che completano il look. Grazie alla sua autonomia e allo stile robusto della carrozzeria, la Elroq sarà la compagna perfetta per gli esploratori di tutti i giorni nelle avventure all’aria aperta, mentre le sue dimensioni compatte la rendono ideale anche per la guida urbana”.

Design dei fari sdoppiati, nuova scritta Skoda sul cofano e Tech-Deck Face

I bozzetti degli esterni della Skoda Elroq completamente elettrica raffigurano un frontale di nuova concezione e di grande impatto. Una caratteristica fondamentale è l’innovativo Tech-Deck Face, una struttura piatta e larga che sostituisce la tradizionale griglia. Il frontale si distingue anche per il design sdoppiato dei fari, con la sezione superiore più sottile che si estende senza soluzione di continuità nei parafanghi. Il cofano mostra la scritta Skoda in Unique Dark Chrome, che segna la Elroq come il primo veicolo a incarnare la nuova corporate identity del marchio. Oltre al suo aspetto distinto, la Skoda Elroq debutta nel nuovo colore Verde Timiano, mentre il suo aspetto robusto è accentuato dai robusti paraurti sia anteriori che posteriori.

Il posteriore della Elroq sfoggia un prominente spoiler sul tetto e sottili luci posteriori a LED. Altri elementi di spicco sono gli accenti Unique Dark Chrome, come la scritta centrale sul portellone posteriore e il logo Skoda 2D che adorna le calotte centrali dei cerchi in lega.