Skoda Elroq: il futuro del design sostenibile con materiali innovativi

Il nuovo Skoda Elroq, atteso per l’autunno, rappresenta una svolta nel design automobilistico sostenibile, introducendo materiali innovativi come il Recytitan e il Technofil per gli interni. In linea con il linguaggio di design Skoda Modern Solid, gli interni dell’Elroq sono progettati per offrire un ambiente spazioso e minimalista, caratterizzato da linee pulite e una selezione di materiali eco-compatibili che riducono l’impatto ambientale e l’impronta di CO2 del veicolo.

Gli interni dell’Elroq sono realizzati utilizzando materiali ottenuti da processi di riciclo avanzati. I sedili e i tessuti dei rivestimenti sono prodotti con plastica riciclata, come le bottiglie di PET, e per la prima volta, con abbigliamento post-consumo riciclato. Questi materiali vengono trasformati in filati e tessuti di alta qualità, sottolineando l’impegno di Skoda per la sostenibilità.

Skoda introduce anche quattro Design Selection per l’Elroq: Studio, Loft, Lodge e Suite, ognuna con una crescente integrazione di materiali riciclati. La Design Selection Loft, ad esempio, utilizza Recytitan, un materiale composto per il 78% da PET riciclato, che include anche fibre ottenute da vestiti riciclati. Gli interni Loft si distinguono per un tessuto grigio-blu scuro arricchito da dettagli in pelle artificiale scura e cuciture riflettenti gialle.

La Design Selection Lodge impiega il Technofil, un materiale contenente fibre ECONYL ottenute da nylon rigenerato, proveniente da vecchie reti da pesca e scarti tessili. Questa soluzione crea un ambiente unico grazie a un tessuto nero che si abbina alla pelle artificiale grigio chiaro, con cuciture e cinture di sicurezza arancioni in contrasto.

Skoda punta a rendere i suoi modelli sempre più sostenibili, utilizzando il Recytitan anche per i pannelli delle portiere, i rivestimenti di sedili e plancia, e gli inserti di appoggio per le ginocchia nella Design Selection Loft. La composizione di questo materiale, con un mix di PET riciclato, PET nuovo e fibre riciclate da indumenti, assicura un perfetto equilibrio tra comfort, durata e sostenibilità, senza l’uso di trattamenti chimici.

Il Technofil, utilizzato nella Design Selection Lodge, è composto per il 75% da fibre ECONYL e per il 25% da poliestere. Questo tessuto riutilizza scarti di nylon, inclusi reti da pesca e tappeti, trasformandoli in filati rigenerabili al 100%, senza perdere qualità. La resistenza all’abrasione e l’eccellente durabilità del nylon ECONYL garantiscono interni robusti e riciclabili.