Crisi senza precedenti per il settore automobilistico italiano, con la produzione auto in calo drammatico del 63,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati parlano chiaro: solo 10.800 veicoli realizzati a gennaio 2025, mentre la produzione di componenti segna un ulteriore -15,4%. Un quadro che riflette una crisi strutturale che richiede interventi urgenti.

Produzione auto: un Paese in difficoltà

Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Anfia, ha espresso preoccupazione per la mancanza di efficacia del recente “Piano d’azione per l’Automotive” della Commissione Europea, giudicato inadeguato per affrontare sfide cruciali come i costi energetici elevati che penalizzano la competitività delle imprese italiane rispetto a giganti globali come Stati Uniti e Cina.

Oltre agli aspetti economici, emergono anche preoccupazioni ambientali. Con un’età media del parco auto Europa di 12,5 anni, le emissioni restano elevate. L’Anfia propone un piano decennale di rinnovo per ridurre l’impatto ambientale e stimolare la domanda interna, ma lamenta l’assenza di finanziamenti concreti e misure incisive.

Correre ai ripari

Il tavolo automotive convocato presso il Mimit rappresenta un’importante occasione di dialogo. Tuttavia, per superare questa fase critica, è necessario un approccio coordinato tra istituzioni e imprese. Tra le priorità, spiccano l’adeguamento tecnologico, la transizione verso l’elettrico e il rafforzamento della competitività globale.

Nonostante il contesto sfidante, il settore automobilistico italiano ha dimostrato storicamente una straordinaria capacità di resilienza. La vera sfida, oggi, è definire una strategia efficace per riportare il comparto al centro dell’economia nazionale.