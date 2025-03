Un oggetto tanto piccolo quanto ambito: il badge d’oro della Xiaomi SU7 Ultra è diventato il bersaglio preferito dei ladri in Cina. Questo dettaglio esclusivo, che contiene appena 0,3 grammi di oro 24 carati dal valore di mercato di soli 29 dollari, ha già dato vita a un vero e proprio fenomeno di furto badge a meno di un mese dal lancio della berlina elettrica di lusso.

Il primo caso è stato documentato sulla piattaforma LittleRedNote, dove un utente ha condiviso l’immagine del cofano della sua SU7 Ultra, privato del distintivo dorato. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, aveva già messo in guardia i proprietari su Weibo, affermando: “Lo strato d’oro è sottile. Non vale la pena rischiare per così poco". Tuttavia, l’esclusività del badge lo ha reso rapidamente uno status symbol, alimentando un mercato parallelo che comprende anche versioni contraffatte.

Sulle piattaforme di e-commerce cinesi come XianYu badge Xiaomi, i distintivi rubati vengono venduti fino a 200 dollari, mentre le copie stampate in 3D, pensate per i proprietari delle versioni standard, oscillano tra i 4 e i 40 dollari. Questo mercato nero riflette il desiderio dei consumatori di ostentare il lusso e l’esclusività associati al modello Ultra.

Le prestazioni di Xiaomi SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra, una berlina elettrica capace di erogare 1.548 cavalli e di raggiungere i 100 km/h in soli 1,98 secondi, ha già conquistato il mercato con 10.000 unità vendute nelle prime due ore dal lancio, avvenuto a febbraio 2025. Con un prezzo di partenza di 72.830 dollari e tempi di attesa tra le 13 e le 16 settimane, il modello si conferma un successo commerciale.

Il fenomeno solleva interrogativi sulla necessità di proteggere meglio i dettagli distintivi delle auto di lusso. Nonostante il valore intrinseco limitato, questi elementi si trasformano in simboli di prestigio, vulnerabili ai furti e all’attenzione di un mercato nero sempre più sofisticato.