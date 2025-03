Nuova Mini Cooper sceglie Vredestein come primo equipaggiamento

La nuova Mini Cooper sceglie come dotazione di serie (OE) una gamma di pneumatici estivi, invernali e all-season Vredestein per le varianti a tre e cinque porte, oltre che per la Cabrio. Un attestato di stima verso un prodotto innovativo che garantisce delle performance eccellenti, anche per una macchina brillante come la piccola inglesina.

L’equipaggiamento di serie

Il modello Vredestein Ultrac con dimensioni 215/40 R 18 89Y XL sarà lo pneumatico estivo di serie per la gamma Mini Cooper, mentre le varianti con pneumatici all-season possono essere dotate di Quatrac Pro con dimensioni 215/45 R 17 91H XL. Per i mercati in cui sono richiesti pneumatici invernali, la Mini Cooper sarà dotata di Vredestein Wintrac Pro con dimensioni 195/50 R 17 89H XL. Apollo Tyres produce in Europa gli pneumatici Vredestein, che saranno forniti allo stabilimento di produzione del gruppo BMW dedicato alle MINI a Oxford, nel Regno Unito.

I successi di Vredestein Ultrac

Auto Express ha giudicato otto degli pneumatici estivi più venduti in Europa, concentrandosi sulla popolare misura 225/45 R17. Tutti gli pneumatici sono stati valutati su una Volkswagen Golf in una pista di prova all’avanguardia a Montpellier, in Francia. Per garantire la massima precisione e accuratezza, ogni test è stato condotto più volte e i punteggi sono stati calcolati in media.

Vredestein Ultrac si è aggiudicato il primo posto, eccellendo nel nuovo test di Auto Express, che ora include la valutazione dei livelli di rumorosità e dell’assorbimento degli urti su diverse superfici, proprio per il rumore contenuto avvertibile nell’abitacolo e la sensazione di grande raffinatezza trasmessa. Lo pneumatico Vredestein si è piazzato al secondo posto per le prestazioni di frenata sul bagnato, quasi eguagliando lo pneumatico più performante nell’arresto da 80 km/h. Ha inoltre ottenuto il secondo miglior tempo di giro nel test di curva sul bagnato, che prevende venga percorso un cerchio di 35 metri su un selciato ricoperto da 1 mm d’acqua, e si è assicurato il secondo posto nel test di maneggevolezza sul bagnato su un circuito di 1,6 km appositamente progettato per essere coperto da 8 mm d’acqua.

Uno dei progressi maggiori dello pneumatico Vredestein Ultrac rispetto al test di gruppo di Auto Express dell’anno scorso riguarda la resistenza al rotolamento, che è salita al secondo posto e ha garantito un’efficienza nei consumi di gran lunga superiore. I tester di Auto Express hanno sottolineato il continuo sviluppo di Vredestein Ultrac, affermando che: “lo pneumatico Ultrac ha aggiunto la bassa resistenza al rotolamento al suo set di abilità ed emerge vittorioso da un’eccellente top 3, grazie al suo mix vincente di prestazioni sul bagnato, raffinatezza e ritrovata economia”.