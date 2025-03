Nissan Micra, sorpresa su strada la nuova generazione

Nissan è pronta a rivoluzionare il segmento delle city car con il ritorno della Nissan Micra, questa volta in una veste completamente elettrica. Prevista per il lancio entro la fine del 2025, la nuova Micra condividerà la piattaforma tecnologica AmpR Small con la Renault 5 E-Tech, ma manterrà un design unico, fedele alle sue origini giapponesi, con linee arrotondate e fari circolari.

Parente della R5

Questa strategia di condivisione tecnologica con Renault non solo consente a Nissan di ottimizzare i costi di sviluppo, ma le permette anche di concentrarsi sull’estetica e sulla personalizzazione del veicolo. Un passo fondamentale per l’azienda giapponese, che sta affrontando sfide economiche importanti, puntando sulla transizione verso le auto elettriche.

Sotto il profilo tecnico, la nuova Nissan Micra offrirà due opzioni di batteria, da 40 e 52 kWh, garantendo un’autonomia fino a 400 km. Il prezzo di partenza, stimato intorno ai 25.000 euro, la rende particolarmente competitiva nel mercato delle elettriche accessibili. Inoltre, l’introduzione delle batterie LFP a partire dal 2026 potrebbe abbassare ulteriormente il costo finale, ampliando il suo appeal per una clientela più vasta.

Dovrebbe debuttare nel 2026

Questo modello si inserisce in un piano di elettrificazione ambizioso che Nissan mira a completare entro il 2026. Tra i progetti futuri si ipotizza anche una rivisitazione in chiave elettrica della storica Primera, pensata per competere con modelli di spicco come la Tesla Model 3.

Con questa mossa, Nissan riafferma la sua posizione nel mercato delle compatte, mirando a diventare un leader nella mobilità sostenibile. La combinazione di un design distintivo, un’autonomia adeguata e un prezzo competitivo promette di catturare l’attenzione di chi cerca una soluzione moderna e accessibile per la mobilità urbana.