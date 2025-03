Nostalgia anni ’80, tecnologia d’avanguardia e una spinta verso il futuro: ecco la Renault 5 Turbo 3E, un’icona reinventata che combina la tradizione con l’innovazione della mobilità elettrica. Questo modello esclusivo rappresenta un tributo alle leggendarie R5 Turbo, reinterpretando il concetto di supercar compatta con uno stile e prestazioni che lasciano senza fiato.

Renault 5 Turbo 3E: un gioiello elettrico

Con una lunghezza di poco superiore ai 4 metri e una larghezza che supera i 2 metri, la vettura si distingue per la sua carrozzeria in fibra di carbonio, parafanghi posteriori imponenti e fari LED dal design squadrato, un chiaro richiamo al passato. Ma è sotto il cofano che la vera rivoluzione prende forma: due motori elettrici da 200 kW sulle ruote posteriori sprigionano una potenza complessiva di 540 CV e una coppia impressionante di 4.800 Nm. Risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h.

L’autonomia non è da meno: grazie a una batteria da 70 kWh e a un’architettura a 800V, la auto elettrica sportiva garantisce oltre 400 km in ciclo WLTP, con la possibilità di ricarica ultrarapida per ridurre al minimo i tempi di attesa. E l’interno? Un mix perfetto tra racing e tecnologia: sedili avvolgenti in Alcantara, cinture a sei punti e un doppio display OpenR con sistema di infotainment integrato con Google. Per i puristi del drifting, è disponibile una modalità dedicata.

Tiratura limitata

La produzione sarà limitata a soli 1.980 esemplari numerati, un omaggio all’anno di debutto della R5 Turbo originale. Ogni modello sarà personalizzabile nei dettagli, inclusi livree e interni, e sarà possibile scegliere il numero seriale. Le prenotazioni si apriranno a breve, con le prime consegne previste per il primo semestre del 2027.

Con un peso contenuto di 1.450 kg e un rapporto peso/potenza di 2,7 kg/CV, la Renault 5 Turbo 3E non è solo un esercizio di stile, ma una dimostrazione di come l’elettrificazione possa amplificare le emozioni di guida, portando l’eredità sportiva in una nuova era.