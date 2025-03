È questo il prezzo dell’innovazione? I recenti test condotti in Danimarca e Germania hanno portato alla luce gravi criticità sulla Tesla Model 3, evidenziando problematiche che minano la reputazione di uno dei marchi di punta nel settore delle auto elettriche.

In Danimarca, la Federazione degli Automobilisti ha sottoposto 4.668 Tesla Model 3 del 2020 a controlli tecnici rigorosi. Il risultato? Oltre mille veicoli non hanno superato i test sicurezza Tesla, evidenziando difetti in componenti cruciali come freni, luci, sterzo e sospensioni. Con un tasso di guasti triplo rispetto alla media dei concorrenti nel segmento elettrico, la situazione appare allarmante.

Non va meglio in Germania, dove i controlli della TÜV hanno collocato la Tesla Model 3 all’ultimo posto nella classifica di affidabilità per il secondo anno consecutivo. Le vetture con 2-3 e 4-5 anni di vita mostrano malfunzionamenti significativi, in particolare nei sistemi di illuminazione, impianto frenante e assetto. Questo pone seri interrogativi sull’affidabilità Tesla e sulla capacità del marchio di mantenere standard qualitativi elevati.

L’impatto sul mercato è stato immediato: il titolo Tesla ha registrato una flessione del 13% al Nasdaq, alimentando dubbi tra gli investitori. In un momento già delicato per il costruttore americano, questi problemi Tesla rappresentano una sfida ulteriore per un’azienda che si trova ad affrontare un trend ribassista in borsa.

Ora la palla passa a Tesla, chiamata a dimostrare la propria capacità di risolvere queste problematiche attraverso un potenziamento dei processi produttivi e del servizio post-vendita. Solo così potrà conservare la leadership nel settore delle auto elettriche e rispondere alle crescenti aspettative del mercato.