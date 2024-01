Tesla Model Y: nel 2023 è stata l’auto più venduta nel mondo

Tesla Model Y, che già nei giorni scorsi era salita alla ribalta per essere la prima auto elettrica ad aver ottenuto il primo posto nel mercato auto europeo, torna nuovamente al centro dell’attenzione. Il crossover elettrico infatti è risultato essere la vettura più venduta al mondo in assoluto lo scorso anno.

L’auto più venduta in assoluto nel 2023? E’ stata Tesla Model Y

Con una notevole crescita delle vendite del 64%, Tesla ha effettuato la consegna di un totale di 1,23 milioni di unità di Tesla Model Y in tutto il mondo, superando le vendite di leader tradizionali nel settore dei motori a combustione, come il RAV4 di Toyota. Tesla ha ottenuto un notevole successo soprattutto in Europa e in Cina, i due principali mercati per i veicoli elettrici.

Nel mercato europeo, Tesla Model Y ha conquistato il primato come veicolo più venduto, superando modelli popolari come Dacia Sandero, Peugeot 208 e Volkswagen T-Roc. In Cina, Tesla ha registrato la consegna di oltre 456.000 unità del crossover, confermando l’ampio appeal del marchio in vari contesti di mercato.

Il successo della Model Y è stato influenzato in modo significativo dai prezzi competitivi. Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, ha evidenziato che il prezzo del crossover elettrico era inferiore del 18% rispetto alla media dei veicoli elettrici in Germania e del 23% negli Stati Uniti. Questa strategia di prezzo aggressiva, combinata con la solida reputazione di Tesla per l’affidabilità dei veicoli elettrici, ha generato un aumento significativo della domanda per la vettura della casa americana.