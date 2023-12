Tesla Model Y 2025: in arrivo un importante aggiornamento in Cina

L’attesissimo aggiornamento della Tesla Model Y sta suscitando notevole interesse nel settore dei veicoli elettrici. Conosciuta come parte del Project Highland, questa nuova versione del popolare SUV elettrico è prevista per la metà del 2024, con un lancio iniziale sul mercato cinese.

Tesla, nota per la sua capacità di innovazione nel campo degli EV, ha scelto la Cina come punto di partenza per questo aggiornamento significativo. La scelta non è casuale: la Model Y rappresenta circa il 75% delle vendite del produttore nel paese, un mercato importante e altamente competitivo.

Sebbene l’aggiornamento specifico rimanga avvolto nel mistero, fonti vicine al costruttore americano, come riportato da Bloomberg, suggeriscono che si tratterà di un restyling piuttosto sostanzioso, interessando sia l’estetica interna che quella esterna della vettura a zero emissioni.

Sono previsti diversi aggiornamenti nella Gigafactory di Shanghai

Per accogliere questi cambiamenti, la seconda fase dello stabilimento Tesla di Shanghai subirà una pausa produttiva di circa una settimana durante il Capodanno Cinese (10 febbraio) per permettere alcuni aggiornamenti parziali. Ulteriori adeguamenti saranno necessari prima dell’avvio della produzione della Tesla Model Y 2025.

È probabile che gli aggiornamenti della nuova Model Y rispecchino quelli visti sulla Model 3, che ha ricevuto un design esterno più affilato, una maggiore autonomia, un miglioramento degli interni e nuove funzionalità di sicurezza come il monitoraggio dell’angolo cieco e un cofano attivo per la protezione dei pedoni.

Il nuovo aggiornamento 2025 della Tesla Model Y si preannuncia come un passo importante per il costruttore americano, specialmente nel competitivo mercato cinese. Con l’incremento dell’interesse globale verso i SUV elettrici, le mosse di Tesla saranno osservate attentamente sia dai consumatori che dalla concorrenza.