Tesla Model Y nella storia: è stata l’auto più venduta in Europa nel 2023

L’auto più venduta in Europa nel 2023 è stata Tesla Model Y: si tratta della prima volta per un’auto elettrica

Tesla Model Y è risultata essere l’auto più venduta in assoluto in Europa ne 2023. Si tratta di un risultato storico dato che è la prima volta che una vettura completamente elettrica risulta essere la più venduta in assoluto nel vecchio continente. In totale sono state 254.822 le unità vendute lo scorso anno dal crossover di Tesla in Europa. Si tratta di una crescita notevole rispetto al 2022 quando le vendite del veicolo erano state 137.608.

Grazie a questo risultato Tesla Model Y è riuscita a sorpassare Dacia Sandero che si è piazzata al secondo posto con 235.893 unità e a Volkswagen T-Roc che è arrivata terza con 206.438. Al quarto posto della classifica delle auto più vendute nel nostro continente troviamo Renault Clio con 202.942 mentre al quinto posto Peugeot 208 con 194.376. Il SUV elettrico conclude un anno eccezionale, in cui ha stabilito diversi primati.

Innanzi tutto come dicevamo è la prima auto elettrica a chiudere da leader un anno in Europa. Poi è la prima vettura di medie dimensioni ad arrivare prima in questa classifica. Tesla Model Y è la prima auto premium a chiudere l’anno come leader delle vendite in Europa. Infine il crossover è la prima auto non europea a chiudere l’anno in testa.

Tra l’altro se rispetto al 2022 ha visto quasi raddoppiare le vendite rispetto al 2021 ha registrato un +424%. La vettura della casa automobilistica di Elon Musk è stata la più venduta in 7 mesi su 12. Per quanto riguarda il 2024 le premesse sembrano ottime se si considera che Tesla ha abbassato nuovamente i prezzi del suo crossover in tutta la sua gamma. Insomma i margini per fare ancora meglio del 2023 ci sono tutti.