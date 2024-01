Tesla Model Y: taglio di prezzi in Italia, il crossover adesso accede agli incentivi statali

Tesla Model Y costa di meno in Italia. La casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di ridurre i prezzi e adesso il crossover elettrico può accedere agli incentivi statali. Adesso infatti Model Y entry level ha un prezzo di partenza di 42.690 € e così rientra nei criteri degli attuali incentivi in Italia nella versione Rear-Wheel Drive. Infatti al momento l’Ecobonus ha una soglia di 35.000 euro più IVA che corrisponono a 42.700 euro.

Tesla in Italia ha tagliato i prezzi di Tesla Model Y che adesso accede all’Ecobonus

Il taglio dei prezzi di Tesla Model Y comunque non riguarda solo la versione base ma tutta la gamma del crossover elettrico. Infatti la entry level Model Y passa da 46.990 euro a 42.690 euro, la versione intermedia Long Range passa da 53.990 euro a 49.990 euro. Infine la versione top di gamma Performance scende da 59.990 euro a 55.990 euro.

Con questa riduzione di prezzo, Tesla rende la sua Model Y ancora più attraente, confermandola come una vera best seller tra le auto elettriche. Ricordiamo infatti che il crossover è una delle auto elettriche più vendute al mondo. È importante ricordare che i nuovi incentivi non sono ancora entrati in vigore. Se quanto anticipato nei giornio scorsi sarà confermato, la rottamazione di un’auto più vecchia potrebbe garantire una riduzione del prezzo di 11.000 euro. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 30.000 euro, lo sconto potrebbe addirittura arrivare fino a 13.750 euro. Vedremo dunque quali altre novit emergeranno in proposito nei prossimi giorni.