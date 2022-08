Koenigsegg CC850: caratteristiche, design, potenza

Una “big news” che riprende il discorso affrontato con il primo modello, prodotto nel 2002 e che fece da rampa di lancio per il marchio svedese: ecco, in estrema sintesi, il concetto che accompagna la presentazione ufficiale di Koenigsegg CC850, avvenuta alla recentissima Monterey Car Week. La tradizionale rassegna che anima il ferragosto californiano e attira su di se i riflettori degli appassionati di tutto il mondo ha fatto da cornice al “reveal” dell’ultima creazione – in ordine di tempo – di Koenigsegg: la nuova CC850 attraversa un concreto fil rouge con la storica CC8S del 2002, in una sorta di “rivisitazione” up-to-date.

Koenigsegg CC850: evoluzione della specie

La novità Koenigsegg CC850 non è solamente un omaggio ai vent’anni dal lancio di CC8S. Come dichiara Christian von Koenigsegg, fondatore della factory svedese, è un “regalo” agli appassionati e ai propri 50 anni. Anche per questo, le note ufficiali dell’azienda annunciano che la nuova CC850 sarà prodotta in 50 esemplari. Prezzi e fase di commercializzazione non sono stati resi noti.

Corpo vettura e abitacolo: stile minimal e funzionale alle performance

L’impostazione esteriore di Koenigsegg CC850, ovviamente funzionale alle elevatissime prestazioni richieste dagli “enthusiast”, mette in evidenza il motore centrale e la cellula-abitacolo. Linee per questo “pulite”, e che in alcuni elementi attingono al passato del marchio, come il disegno dei cerchi e i gruppi ottici (qui a Led) a tre elementi ciascuno. Anche all’interno, l’ispirazione della ventennale CC8S è evidente. Lo stile “minimal” della plancia simmetrica (adattabile, cioè, con pochi accorgimenti per gli esemplari con guida a sinistra e per quelli con il volante a destra), il cambio con i componenti meccanici “a vista” e la strumentazione-cluster analogica sono tutte caratteristiche che rimandano alla memoria la illustre progenitrice. Elementi-chiave dell’immagine Koenigsegg, sono il tettuccio rigido estraibile, il sistema di porte ad apertura sincronizzata, la funzione Autoskin e la possibilità di funzionare con combustibili rinnovabili.

CC850: il V8 biturbo è tutto nuovo

Sotto al cofano (o, per meglio dire: alle spalle dell’abitacolo), la novità Koenigsegg CC850 adotta un altrettanto nuovo motore V8 biturbo da 5 litri di cilindrata. Si tratta di un progetto ex novo da parte dello staff della factory svedese. Come già avvenuto su Koenigsegg Jesko, anche su CC850 non c’è il volano, per una risposta quanto più reattiva possibile del gruppo propulsore.

Trasmissione: manuale o automatica nello stesso tempo

Da segnalare l’adozione del cambio Engage Shift System-ESS: una tecnologia che permette l’utilizzo di rapporti differenti, in funzione della modalità di guida selezionata. L’ESS, spiegano i tecnici Koenigsegg, si basa sulla tecnologia LST-Light Speed Transmission. In questo caso, in virtù dell’abbinamento con il pedale della frizione, l’ESS può lavorare come trasmissione manuale a sei rapporti oppure automatica a nove rapporti, a scelta del pilota.

Koenigsegg CC850: 1.385 CV bastano?

Su strada, Koenigsegg CC850 dichiara una potenza massima di 1.185 CV con l’alimentazione a benzina, oppure 1.385 CV se alimentata a E85. Da urlo la coppia motrice erogata (ben 1.385 Nm) e il rapporto peso/potenza: fino a 1 CV/kg (la nuova supercar in edizione limitata denuncia 1.385 kg a vuoto): lo stesso valore di Koenigsegg One:1 del 2014. Riguardo alle prestazioni, Koenigsegg si limita ad indicarne una peculiare filosofia. La nuova CC850, cioè, più che per stabilire nuovi record di velocità, è stata progettata specificamente per offrire al conducente “Il massimo livello di soddisfazione e divertimento alla guida, grazie alle esaltanti performance per le quali Koenigsegg è famosa nel mondo”.