Ford Puma: al compact-crossover il premio Giuria Opinion Leader di Auto Europa 2021

Ottimi risultati di vendite in un contesto di mercato in fase di radicale trasformazione, non soltanto economica ma anche sociale.

I veicoli “a ruote alte” (SUV e crossover) sono da tempo “centrali” fra i programmi di riposizionamento intrapresi dalle Case costruttrici. Un approccio strategico che del resto trova espressione concreta nei risultati di vendite: tanto in Italia quanto in Europa, quasi un’autovettura su due di nuova immatricolazione appartiene alla fascia Sport Utility e crossover. Fra le esigenze degli automobilisti del “Vecchio Continente” (e italiani, occorre aggiungere) ci sono diversi “punti” ai quali un’autovettura non può prescindere: uno stile personale, dotazioni ed equipaggiamenti scelti e adottati con cura, dimensioni compatte e nello stesso tempo ampie possibilità di trasporto, attenzione ai consumi ed alle emissioni di CO2.

Ecco il premio

Richieste alle quali Ford risponde con la proposta Puma: il compact-crossover dell’Ovale Blu, che ha debuttato a fine 2019, ha da subito ottenuto un notevole successo in termini di vendite. Un “biglietto da visita” che ha permesso a Ford Puma di aggiudicarsi la coppa della Giuria Opinion Leader di Auto Europa 2021. La cerimonia dell’importante riconoscimento – purtroppo allungatasi nel tempo a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni ben conosciute da tutti gli italiani – si è svolta a Roma: Gaetano Cesarano, presidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile) nonché responsabile editoriale di Motori.it e Blogo Motori, ha consegnato il premio nelle mani di Fabrizio Faltoni (presidente ed amministratore delegato di Ford Italia) e Marco Alù Saffi (direttore Comunicazione di Ford Italia).

I perché del successo di Ford Puma

Il riconoscimento del Premio Giuria Opinion Leader di Auto Europa 2021 (formata da 116 professionisti dell’informazione ed esperti del settore automotive) a Ford Puma conferma gli atout dimostrati dal dinamico compact-crossover dell’Ovale Blu fin dal suo debutto sul mercato, e che ne hanno decretato un positivo gradimento da parte del pubblico:

Ingombri esterni compatti e linee dichiaratamente sportive , che si caratterizzano per una piacevole sinuosità d’insieme e manifestano al meglio la filosofia progettuale Human Centric di Ford;

e , che si caratterizzano per una piacevole sinuosità d’insieme e manifestano al meglio la filosofia progettuale Human Centric di Ford; Notevole cura nelle finiture ed ampia abitabilità a bordo (“voci” tenute in massima considerazione dalla clientela-tipo che cerca un veicolo dalla ampia versatilità in grado di assolvere ai compiti di prima auto di famiglia) per conducenti e passeggeri (ospita senza problemi cinque persone adulte, i sedili sono lavabili e rimovibili) e per i 456 litri di capienza utile nel bagagliaio , cui si aggiunge l’interessante MegaBox , un vano aggiuntivo – lavabile – in grado di accogliere in verticale oggetti fino a 1,15 m di lunghezza;

ed (“voci” tenute in massima considerazione dalla clientela-tipo che cerca un veicolo dalla ampia versatilità in grado di assolvere ai compiti di prima auto di famiglia) per conducenti e passeggeri (ospita senza problemi cinque persone adulte, i sedili sono lavabili e rimovibili) e per i 456 litri di , cui si aggiunge l’interessante , un vano aggiuntivo – lavabile – in grado di accogliere in verticale oggetti fino a 1,15 m di lunghezza; Dotazioni di sicurezza attiva e connettività di livello superiore: Ford Puma dispone del modulo Ford Co-Pilot (basato su tre sensori radar, due telecamere e dodici sensori ad ultrasuoni), un cospicuo “capitolato” di sistemi di ausilio attivo alla guida (Cruise Control adattivo con Stop&Go, riconoscimento segnali stradali, Lane Centring, monitoraggio angoli ciechi, Cross Traffic Alert, Active Park Assist, Auto High Beam, Rear View Camera, Lane Keeping c on Road Edge Detection, Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection, Pre-Collision Braking, Evasive Steering Assist, Wrong Way Alert). Il “pacchetto” infotainment , che fa affidamento sulla piattaforma Ford SYNC 3 con display touch centrale da 8”, è compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto e presenta il dispositivo di ricarica wireless per i device portatili. In più, con FordPass Connect Ford Puma diventa un hotspot WiFi per il collegamento fino a 10 dispositivi in contemporanea, e la App FordPass permette l’accesso a numerose informazioni sul veicolo;

di livello superiore: Ford Puma dispone del modulo (basato su tre sensori radar, due telecamere e dodici sensori ad ultrasuoni), un cospicuo “capitolato” di (Cruise Control adattivo con Stop&Go, riconoscimento segnali stradali, Lane Centring, monitoraggio angoli ciechi, Cross Traffic Alert, Active Park Assist, Auto High Beam, Rear View Camera, Lane Keeping c on Road Edge Detection, Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection, Pre-Collision Braking, Evasive Steering Assist, Wrong Way Alert). Il “pacchetto” , che fa affidamento sulla piattaforma con display touch centrale da 8”, è compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto e presenta il dispositivo di ricarica wireless per i device portatili. In più, con Ford Puma diventa un hotspot WiFi per il collegamento fino a 10 dispositivi in contemporanea, e la App FordPass permette l’accesso a numerose informazioni sul veicolo; Motorizzazioni “new gen”, che spaziano da versioni benzina e diesel Euro 6d-Temp (il conosciutissimo e pluripremiato 1.0 EcoBoost 125 CV con cambio manuale e automatico a sette rapporti; turbodiesel 1.5 EcoBlue 4 cilindri 120 CV con cambio manuale) ed EcoBoost Hybrid, che abbina il 3 cilindri 1.0 EcoBoost ad un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V: è il sistema generatore-starter BISG, da 11,5 kW di potenza, azionato tramite cinghia, in grado di funzionare anche come motore elettrico per fornire coppia supplementare all’unità termica 3 cilindri.

Leader di vendite in un mercato in sostanziale evoluzione

Il numero uno di Ford Italia Fabrizio Faltoni sottolinea come le peculiarità di Ford Puma siano espresse dall’affermazione del compact crossover sul mercato: cifre alla mano, Puma è attualmente leader nelle vendite per il segmento privati, con più di 8.000 esemplari venduti nel primo trimestre 2021. Numeri di rilievo, se si tiene conto della delicatissima situazione del comparto auto alle prese con le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Anche per questo, osserva Faltoni, il mercato sta cambiando, e le esigenze di un settore come quello dell’auto, che necessita di un profondo rinnovamento a livello di prodotti e strategico, si fanno sempre più evidenti: “È doveroso puntare sulla sostenibilità – sottolinea Fabrizio Faltoni – ma è auspicabile che il governo garantisca degli incentivi per il rinnovo delle infrastrutture e del parco circolante”.

Sempre più “digitalizzati”: e Ford lo sa

Da parte del responsabile Comunicazione Ford Italia Marco Alù Saffi, l’accento si pone sul radicale cambiamento degli stili di vita imposto dalla pandemia: su tutti, smart working, scuola “a domicilio” e sostanziale balzo in avanti dell’e-commerce, che hanno favorito o la conoscenza delle nuove tecnologie di comunicazione e hanno sdoganato nelle case l’utilizzo del Web. “Per molti italiani è coinciso con un radicale cambiamento di abitudini che ha fatto scoprire un diverso approccio all’acquisto di beni – dice Alù Saffi –. Va in questa direzione il nuovo corso segnato dalla Ford Mustang Mach-E, che si può comprare solamente online”.