Auto Europa 2021: svelate le 7 finaliste

Il 31 ottobre verrà assegnato il premio Auto Europa 2021 alla vettura in grado di offrire il migliore mix tra innovazione, design, qualità, prezzo e sostenibilità ambientale.

L’UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) ha confermato ufficialmente che il prossimo 31 ottobre assegnerà l’ambito riconoscimento “Auto Europa 2021” alla vettura protagonista del mercato, scelta tra le 15 candidate prodotte e commercializzate in Europa in almeno 10.000 esemplari. La vincitrice premiata dai soci dell’UIGA sarà la vettura in grado di offrire il migliore mix tra innovazione, design, qualità, prezzo e sostenibilità ambientale.

Un nuovo metodo di votazione

La formula per trovare il vincitore è cambiata rispetto alle scorse edizioni. “Stiamo vivendo un momento particolare anche nel settore automotive – ha dichiarato Gaetano Cesarano, neo presidente UIGA – anche per questo motivo abbiamo pianificato l’elezione Auto Europa 2021 mediante un programma dedicato che, a partire da questa edizione, introduce un nuovo metodo di votazione: in affiancamento alla Giuria Tecnica composta dai Soci UIGA, è previsto il coinvolgimento di una Giuria di Opinion Leader e di una Giuria Popolare che potranno esprimere la propria preferenza mediante voto elettronico sulla base di diverse percentuali di riferimento”. Le votazioni della Giuria Popolare si possono effettuare collegandosi alla pagina dedicata autoeuropa2021.questionpro.com.

Le 7 finaliste

Tra le 15 candidate sono state selezionate le seguenti 7 finaliste:

BMW Serie 1

FORD Puma

HYUNDAI i20

KIA XCeed

PEUGEOT 2008

RENAULT Captur

VOLKSWAGEN Golf

Ricordiamo che scorso anno il premio è stato vinto dalla nuova Renault Clio, mentre in occasione di questa edizione, le supercar FERRARI SF90, LAMBORGHINI Huracán Evo RWD e MCLAREN GT si contenderanno i riconoscimenti dedicati a Design, Prestazioni e Originalità. Questi ultimi saranno assegnati da Giuria Tecnica e Giuria Opinion Leader per la speciale classificazione “Vetture Sportive”.