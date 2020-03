Bollo auto: proroga del pagamento in Emilia Romagna per il Coronavirus

L’Emilia Rogna attualmente è l’unica Regione italiana ad aver preso questa lodevole decisione.

Il consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha deliberato una proroga del pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020. Gli utenti interessati potranno quindi provvedere al pagamento della tassa di possesso entro il prossimo 30 giugno, senza incorrere in una eventuale mora per il ritardato versamento.

L’Emilia Romagna attualmente è l’unica regione italiana ad aver approvato questo tipo di misura, anche se si spera che questa scelta venga presa come esempio anche da altre amministrazioni regionali della nostra penisola. Sono loro infatti che hanno il potere di prendere una decisione di questo tipo, considerando che il Decreto Cura Italia emanato dal Governo non prevede nessuna misura di questo genere.

“La Regione Emilia-Romagna ha la possibilità di agire direttamente su questa tassa e dunque abbiamo deciso di procrastinarne il pagamento per risparmiare ai contribuenti un ulteriore motivo di difficoltà – ha dichiarato Paolo Calvano, dell’assessore al bilancio della Regione Emilia Romagna che ha inoltre aggiunto – soprattutto in considerazione delle ripercussioni che stanno già subendo non solo sotto l’aspetto sanitario ma anche dal punto di vista economico e sociale. Sono giorni e settimane difficili. Questa misura agevola cittadini e imprese coinvolti nell’emergenza Coronavirus.”

Anche se attualmente gli uffici dell’ACI risultano chiusi al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso, risulta possibile effettuare il pagamento del bollo sul sito web dell’ACI, tramite app, oppure recandosi ad un ufficio postale.