“Zero emissioni, zero tasse”: uno slogan che sembra riemergere con forza nell’ambito del calcolo del bollo auto per i veicoli elettrificati. In un panorama in cui la mobilità sostenibile guadagna sempre più spazio, il sistema fiscale si evolve per incentivare le scelte green, distinguendo tra auto ibride ed elettriche pure.

Bollo auto, come calcolare il bollo per ibride ed elettriche

Per i proprietari di auto ibride, la normativa prevede un calcolo basato esclusivamente sulla potenza del motore termico, ignorando il contributo del propulsore elettrico. Che si tratti di un sistema Full Hybrid, Plug-in o Mild Hybrid, il principio resta invariato. Un esempio concreto è la Toyota Yaris Hybrid 2025: nonostante la potenza combinata raggiunga i 116 CV, il bollo viene calcolato solo sui 68 kW del motore termico, evidenziando un chiaro vantaggio per chi sceglie questa tecnologia.

Passando alle auto elettriche, il calcolo del bollo si basa su un parametro specifico: la potenza massima sostenibile per 30 minuti consecutivi, definita dalla normativa ECE R85. Un caso emblematico è rappresentato dalla Tesla Model 3 RWD, che pur vantando una potenza di picco di 208 kW, paga il bollo solo sugli 88 kW di potenza continua indicati nel libretto di circolazione. Questo sistema evidenzia l’attenzione normativa nel promuovere veicoli a basso impatto ambientale.

Esenzioni regionali

Al di là delle specifiche esenzioni regionali, che possono variare da una zona all’altra, il metodo di calcolo del bollo rappresenta un incentivo tangibile per chi abbraccia la mobilità elettrificata. Tuttavia, è essenziale restare aggiornati sulle normative, che possono subire modifiche nel tempo. Consultare esperti del settore o guide specializzate può tradursi in un significativo risparmio economico, oltre che in un contributo concreto alla sostenibilità ambientale.