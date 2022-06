Mercato auto Italia maggio 2022: ecco i modelli più venduti

A maggio, prime immatricolazioni in calo del 15,1% rispetto allo stesso mese 2021: le Top Ten per segmento e per alimentazione.

autoIl mercato auto di maggio in Italia ha fatto registrare 121.299 nuove immatricolazioni. Rispetto a maggio 2021, evidenzia Unrae (Unione nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri sui dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), il calo è stato del 15,1%. Il saldo si mantiene a due cifre, tuttavia inferiore in rapporto ai consuntivi dei primi quattro mesi dell’anno, che si erano conclusi con valori “in rosso” compresi fra -19,6% e -33%. È chiaro che il modesto incremento delle prime immatricolazioni è stato ottenuto grazie all’apertura della piattaforma di prenotazioni (avvenuta il 25 maggio) per avere accesso ai nuovi incentivi auto ministeriali.

Mercato auto: analisi di maggio

In questo approfondimento affrontiamo il consuntivo mensile delle vendite per segmento e per tipologie di alimentazione: auto a benzina, turbodiesel, GPL e metano, ibride, elettriche. Analizziamo ogni graduatoria voce per voce.

Mercato auto maggio: Fiat Panda guida la classifica

La “regina di mercato” è, anche a maggio 2020, Fiat Panda. La “segmento A” di Fiat, da lungo tempo al vertice dei modelli più venduti, ha totalizzato poco meno di 5.1500 nuove immatricolazioni. La longeva Lancia Ypsilon – “segmento B” che da quasi otto anni resta unico baluardo di difesa del nobile marchio torinese – è tornata al secondo posto, dopo essersi piazzata al terzo posto (a marzo) e in quarta posizione (ad aprile). Il podio dei modelli più venduti in Italia a maggio si completa con Ford Puma, scesa di una posizione rispetto ad aprile. Seguono, nell’ordine, Dacia Sandero, Citroen C3, Jeep Compass, Fiat 500, Fiat 500X, Jeep Renegade e Toyota Yaris Cross.

Mercato auto Italia: Top Ten di maggio 2022

Fiat Panda (51.490 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (17.765); Ford Puma (14.569); Dacia Sandero (13.733); Citroen C3 (13.524); Jeep Compass (12.433); Fiat 500 (11.981); Fiat 500X (11.579); Jeep Renegade (11.343); Toyota Yaris Cross (11.303).

Mercato auto Italia: i modelli più venduti (posizioni dalla 11 alla 20)

Toyota Yaris (11.084 nuove unità immatricolate);

Dacia Duster (11.059);

Peugeot 208 (10.863);

Renault Captur (10.599);

Volkswagen T-Roc (9.576);

Peugeot 3008 (8.859);

Opel Corsa (8.812);

Ford Kuga (7.835);

Volkswagen T-Cross (7.800);

Peugeot 2008 (7.463).

Mercato auto maggio: classifiche per segmento

Di seguito il dettaglio dei primi 10 modelli più venduti in Italia a maggio 2022 suddivisi per fasce di mercato.

Segmento A: le prime 10 posizioni di maggio

Fiat Panda (12.057 nuove unità immatricolate); Fiat 500 (3.921); Toyota Aygo X (1.948); Hyundai i10 (1.381); Volkswagen Up! (988); Kia Picanto (818); Smart forTwo (450); Renault Twingo (418); Suzuki Ignis (286); Dacia Spring (269).

Totale del segmento A a maggio : 22.730;

: 22.730; Quota di mercato sul complessivo : 18,5% (17,5% a maggio 2021);

: 18,5% (17,5% a maggio 2021); Totale del segmento A nei primi 5 mesi 2022 : 88.464;

: 88.464; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 15,7% (da 17,1% del 2021).

Segmento B: i modelli più venduti a maggio

Lancia Ypsilon (4.257 nuove unità immatricolate); Citroen C3 (2.758); Renault Captur (2.569); Toyota Yaris Cross (2.388); Peugeot 208 (2.352); Opel Corsa (2.312); Ford Puma (2.293); Volkswagen T-Cross (2.190); Toyota Yaris (2.143); Dacia Sandero (1.422).

Totale del segmento B a maggio : 43.804;

: 43.804; Quota di mercato sul complessivo : 35,7% (36,4% a maggio 2021);

: 35,7% (36,4% a maggio 2021); Totale del segmento B nei primi 5 mesi 2022 : 225.401;

: 225.401; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 39,9% (da 38,3% del 2021).

Segmento C: la Top Ten di maggio

Volkswagen T-Roc (3.158 nuove unità immatricolate); Jeep Compass (3.109); Jeep Renegade (2.656); Fiat 500X (2.406); Dacia Duster (2.281); Peugeot 3008 (1.993); Volkswagen Golf (1.395); Nissan Qashqai (1.374); Cupra Formentor (1.364); Kia Sportage (1.272).

Totale del segmento C a maggio : 38.493;

: 38.493; Quota di mercato sul complessivo : 31,4% (30,6% a maggio 2021);

: 31,4% (30,6% a maggio 2021); Totale del segmento C nei primi 5 mesi 2022 : 164.588;

: 164.588; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 29,1% (da 29,6% del 2021).

SUV, Crossover, Fuoristrada e 4×4: le più vendute a maggio

Volkswagen T-Roc (3.003 nuove unità immatricolate); Renault Captur (2.569); Ford Puma (2.293); Fiat 500X (2.274); Volkswagen T-Cross (2.190); Jeep Compass (2.125); Peugeot 3008 (1.953); Toyota Aygo X (1.948); Jeep Renegade (1.929); Toyota Yaris Cross (1.905).

Totale SUV, Crossover, Fuoristrada e 4×4 immatricolati a maggio : 65.327;

: 65.327; Quota di mercato sul complessivo: 53,2%.

Segmento D: i 10 modelli più venduti a maggio

Ford Kuga (1.382 nuove unità immatricolate); Audi Q3 (1.331); Bmw X1 (1.135); Alfa Romeo Stelvio (1.024); Bmw X3 (714); Toyota Rav4 (693); Volkswagen Tiguan (616); Audi Q5 (590); Mercedes GLA (497); Volvo XC60 (461).

Totale del segmento D a maggio : 15.040;

: 15.040; Quota di mercato sul complessivo : 12,3% (13,3% a maggio 2021);

: 12,3% (13,3% a maggio 2021); Totale del segmento D nei primi 5 mesi 2022 : 73.017;

: 73.017; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 12,9% (quota invariata rispetto al 2021).

Segmento E: classifica del mese

Mercedes GLE (307 nuove unità immatricolate); Bmw X5 (230); Mercedes GLE Coupé (184); Bmw Serie 5 (183); Mercedes Classe E (161); Audi A6 (142); Bmw X6 (131); Audi Q8 (115); Volvo XC90 (114); Maserati Levante (84).

Totale del segmento E a maggio : 2.171;

: 2.171; Quota di mercato sul complessivo : 1,8% (1,9% a maggio 2021);

: 1,8% (1,9% a maggio 2021); Totale del segmento E nei primi 5 mesi 2022 : 11.375;

: 11.375; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 2,0% (da 1,8% del 2021).

Segmento F: Top Ten di maggio

Porsche 911 (138 nuove unità immatricolate); Porsche Taycan (51); Maserati Ghibli (47); Mercedes Classe S (32); Porsche Panamera (31); Lamborghini Urus (28); Lamborghini Huracàn (27); Mercedes-AMG GT Coupé 4 (25); Jaguar F-Type (23); Ferrari F8 (17).

Totale del segmento F a maggio : 523;

: 523; Quota di mercato sul complessivo : 0,4% (0,3% a maggio 2021);

: 0,4% (0,3% a maggio 2021); Totale del segmento F nei primi 5 mesi 2022 : 2.277;

: 2.277; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 0,4% (da 0,3% del 2021).

Mercato auto maggio 2022: classifica per alimentazioni

Ecco il dettaglio dei primi 10 modelli più venduti in Italia a maggio suddivisi per alimentazione: auto a benzina, diesel, alternative (GPL e metano), auto ibride e mild-hybrid, auto ibride plug-in e auto elettriche.

Auto a benzina: i 10 modelli più venduti a maggio

Volkswagen T-Cross (2.190 nuove immatricolazioni); Volkswagen T-Roc (2.097); Citroen C3 (2.095); Toyota Aygo X (1.948); Opel Corsa (1.886); Peugeot 208 (1.714); Fiat 500X (1.314); Hyundai i10 (1.212); Volkswagen Polo (1.055); Volkswagen Taigo (919).

Totale autovetture a benzina vendute a maggio : 34.893;

: 34.893; Quota di mercato sul complessivo : 28,4% (31,0% ad aprile 2021);

: 28,4% (31,0% ad aprile 2021); Totale auto a benzina vendute nei primi 5 mesi 2022 : 154.080;

: 154.080; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 27,3% (32,4% nel 2021).

Auto a gasolio: le 10 più vendute in Italia

Peugeot 3008 (1.680 nuove unità immatricolate); Jeep Renegade (1.068); Volkswagen T-Roc (1.061); Audi Q3 (1.047); Alfa Romeo Stelvio (989); Fiat 500X (959); Dacia Duster (879); Jeep Compass (860); Ford Kuga (812); Citroen C3 (663).

Totale autovetture diesel vendute a maggio : 23.911;

: 23.911; Quota di mercato sul complessivo : 19,5% (23,5% a maggio 2021);

: 19,5% (23,5% a maggio 2021); Totale auto a gasolio vendute nei primi 5 mesi 2022 : 116.488;

: 116.488; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 20,6% (24,6% nel 2021).

Auto a GPL: i 10 modelli più venduti in Italia a maggio

Dacia Duster (1.336 nuove unità immatricolate); Fiat Panda (1.311); Renault Captur (1.182); Dacia Sandero (946); Dacia Jogger (555); DR 5.0 (550); Lancia Ypsilon (541); Kia Picanto (302); DR 6.0 (299); Nissan Micra (293).

Totale autovetture a GPL vendute a maggio : 9.600;

: 9.600; Quota di mercato sul complessivo : 7,8% (6,4% ad aprile 2021);

: 7,8% (6,4% ad aprile 2021); Totale auto a GPL vendute nei primi 5 mesi 2022 : 47.417;

: 47.417; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 8,4% (6,0% nel 2021).

Auto a metano: Top Ten di maggio 2022

Volkswagen Up! (255 nuove unità immatricolate); Seat Arona (224); Skoda Kamiq (212); Volkswagen Golf (181); Volkswagen Polo (150); Seat Ibiza (68); Audi A3 (55); Seat Leon (49); Skoda Octavia (23); Skoda Scala (22).

Totale auto a metano vendute a maggio : 1.265;

: 1.265; Quota di mercato sul complessivo : 1,0% (2,2% a maggio 2021);

: 1,0% (2,2% a maggio 2021); Totale auto a metano vendute nei primi 5 mesi 2022 : 6.251;

: 6.251; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 1,1% (2,3% nel 2021).

Auto ibride e mild hybrid: le 10 più vendute a maggio

Fiat Panda Hybrid (10.705 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon Hybrid (3.708); Fiat 500 Hybrid (2.957); Toyota Yaris Cross (2.388); Toyota yaris Hybrid (1.720); Ford Puma (1.697); Nissan Qashqai (1.374); Kia Sportage (1.247); Renault Captur (932); Hyundai Tucson (811).

Totale auto ibride e mild-hybrid vendute a maggio : 10.705;

: 10.705; Quota di mercato sul complessivo : 33,5% (28,0% a maggio 2021);

: 33,5% (28,0% a maggio 2021); Totale auto ibride e mild-hybrid vendute nei primi 5 mesi 2022 : 191.749;

: 191.749; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 33,9% (27,4% nel 2021).

Auto ibride plug-in: i 10 modelli più venduti a maggio

Jeep Compass 4xe (1.982 nuove unità immatricolate); Jeep Renegade 4xe (725); Bmw X1 (593); Lynk & Co 01 (403); Cupra Formentor (390); Renault Captur (196); Mercedes GLE (176); Volvo XC40 (174); Bmw X3 (172); Ford Kuga (159).

Totale auto ibride plug-in vendute a maggio : 7.476;

: 7.476; Quota di mercato sul complessivo : 6,1% (5,4% a maggio 2021);

: 6,1% (5,4% a maggio 2021); Totale auto ibride plug-in vendute nei primi 5 mesi 2022 : 30.248;

: 30.248; Quota di mercato sul complessivo gennaio-maggio 2022: 5,4% (4,2% nel 2021).

Auto elettriche: le 10 più vendute a maggio in Italia

Fiat Nuova 500 (749 nuove unità immatricolate); Smart forTwo (450); Peugeot e-208 (297); Renault Twingo Electric (275); Dacia Spring (269); Peugeot e-2008 (219); Mini Cooper SE (177); Renault Zoe (177); Volkswagen e-Up! (164); Volkswagen ID.3 (154).