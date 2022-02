Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: serie speciale con prezzi da 11.950 euro

La “segmento B” del nobile marchio torinese indossa un vestito che incarna stile, femminilità e sostenibilità: dettagli dedicati, rivestimenti in “Seaqual Yarn”, motorizzazione Hybrid e GPL.

Gli atout di personalità, eleganza e raffinatezza – che da sempre rappresentano il patrimonio genetico di Lancia – si rinnovano sotto le insegne di Alberta Ferretti. La “Maison” milanese ha allestito una serie speciale dedicata alla vendutissima “segmento B” del nobile marchio torinese (pronto ad un “New deal” già annunciato e che sarà avviato nel 2024 con la prossima generazione di Lancia Ypsilon, l’arrivo di una “compact” a ruote alte previsto nel 2026 ed il ritorno – annunciato per il 2028 – di Delta), che a dispetto degli anni si mantiene costantemente nelle migliori posizioni di vendita in Italia. Sono in effetti più di 3 milioni gli esemplari venduti nella sua lunga carriera commerciale: di questi, 2 milioni sono stati scelti dal pubblico femminile.

Sempre rinnovata, sempre fedele a se stessa

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, annunciata a dicembre 2021, rappresenta la trentaseiesima “special” allestita dal marchio torinese su Y10 (prima) e Ypsilon (“erede” della popolarissima e storica Autobianchi): una stirpe che conferma una immutata capacità di costante rinnovamento ferma restando una sostanziale coerenza di gamma. Un po’ come la migliore espressione della moda, che “Non si segue ma si crea”.

Corpo vettura

Il nuovo allestimento realizzato da Alberta Ferretti si presenta sul mercato come un interessante esercizio stilistico: un omaggio all’”altra metà del cielo” (le donne) e, nello stesso tempo, un’ulteriore liaison fra moda e motori. La tinta carrozzeria scelta per la nuova declinazione di Lancia Ypsilon è l’esclusivo Grigio Alberta Ferretti (colorazione-simbolo per la stilista): una nuance iridescente da cui emergono delicati punti di rosa capaci di esaltare la morbidezza delle linee della vettura. In alternativa, sono disponibili altre varietà cromatiche:

Bianco Neve;

Grigio Castello metallizzato;

Nero Vulcano;

Bicolore Nero, che alterna due differenti finizioni: lucida e opaca.

Abitacolo

All’interno, Lancia Ypsilon Alberta Ferretti si contraddistingue per il ricorso ad una serie di finiture di gusto artigianale (brunitura, satinatura, cromature lucide) abbinate al Rose Gold – che riprende l’iridescenza degli esterni – presente sulle cuciture a filo continuo dei sedili, nei monogrammi “AF” posizionati sui poggiatesta e su diversi altri dettagli, dal “calice” del volante alle cornici delle bocchette di aerazione, alla gemma sulla leva del cambio alle maniglie delle porte, fino agli accenti della plancia.

Finiture sostenibili

I sedili, ricamati con un motivo che riprende i bustier di alta moda delle collezioni Alberta Ferretti, sono rivestiti in “Seaqual Yarn”, un filato in poliestere di alta qualità, interamente riciclato da Seaqual Initiative, start-up che opera insieme ad organizzazioni non governative, pescatori, autorità e comunità locali attraverso progetti di raccolta dei rifiuti marini dalle spiagge, dai fondali e dalle superfici dell’oceano, il relativo smistamento e la trasformazione dei rifiuti plastici nell’esclusivo Seaqual Marine Plastic. Una tecnologia pienamente in linea con la “mission” corporate di Lancia per contribuire alla sostenibilità dell’ambiente a beneficio delle future generazioni.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, Lancia Ypsilon Alberta Ferretti viene equipaggiata con le unità motrici 1.0 FireFly 3 cilindri da 70 CV con Start&Stop e sistema elettrico di supporto BSG-Belt integrated Starter Generator a 12V e batteria agli ioni di litio dedicata (motorizzazione omologata come ibrida che permette l’ingresso nei centri urbani ed offre consistenti benefici fiscali, come ad esempio la riduzione della tassa di proprietà in base ale normative regionali); e 1.2 GPL da 69 CV che, grazie alla doppia alimentazione, dispone di un’autonomia complessiva nell’ordine di 900 km.

Ecco quanto costa e le offerte commerciali

Con la formula di finanziamento FCA Bank, Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è in vendita a partire da 11.950 euro per la versione Hybrid (in caso di permuta o rottamazione) oppure in 36 rate da 129 euro al mese oltre ad anticipo, rata finale e oneri finanziari; ed a partire da 13.950 euro (sempre in caso di permuta o rottamazione) per la declinazione GPL, o in alternativa con 36 rate da 149 euro al mese.

