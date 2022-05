Mercato auto Italia aprile 2022: -33%, ecco i modelli più venduti

Le vendite non accennano a riprendersi, anche il mercato auto di aprile 2022 è in fortissimo calo con -33% sull’anno precedente.

I nuovi incentivi sono in arrivo: il Governo li ha approvati, tuttavia non sono ancora disponibili. Nel frattempo, le cifre del mercato auto in Italia ad aprile 2022 evidenziano ancora una volta ciò che nessuno – né i consumatori né tantomeno gli “addetti ai lavori” – vorrebbe mai trovarsi di fronte: l’ennesima diminuzione. Una tendenza in negativo che si protrae da troppo tempo, e su cui incidono l’incertezza socioeconomica, la conseguente minore fiducia dagli utenti che nel primo scorcio del 2022 hanno dovuto fare i conti con paurosi rincari delle bollette e dei carburanti (ai quali solamente a fine marzo l’esecutivo ha iniziato a mettere un freno), nonché l’onda lunga delle difficoltà industriali che avevano tenuto banco già nel 2021.

Mercato auto aprile 2022: dati in calo

Il consuntivo mensile del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili parla chiaro: ad aprile 2022, le nuove autovetture immatricolate in Italia sono state 97.339, ovvero 33,0% in meno rispetto ad aprile 2021, con una perdita di circa 48.000 unità. E il totale dei primi quattro mesi 2022 è analogo: il primo quadrimestre si è concluso con 435.647 nuove unità immesse in circolazione, vale a dire il 26,5% in meno in rapporto allo stesso periodo del 2021 e con circa 160.000 autovetture andate perse.

In testa c’è sempre Fiat Panda

“Reginetta” di vendite, ad aprile 2022, è ancora una volta la “segmento A” di Fiat, da lungo tempo al vertice in Italia. In seconda posizione, sebbene con notevole distacco (circa 6.600 unità in meno) si è attestata Ford Puma, che a marzo era quinta. Da segnalare la terza posizione ottenuta da Volkswagen T-Roc, risalita dall’undicesimo posto di marzo al gradino più basso del podio di aprile. Una terza posizione dalla quale Lancia Ypsilon è stata scalzata per un soffio: la longeva “segmento B” che da quasi otto anni resta unico baluardo di difesa del nobile marchio torinese, già discesa di un gradino a marzo rispetto al mese precedente, ha concluso aprile 2022 al quarto posto… per appena un’unità (2.742 contro 2.743) rispetto a T-Roc.

Seguono, nell’ordine: Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross, Jeep Compass, Fiat 500, Fiat 500X e Jeep Renegade.

Mercato auto: la Top Ten di aprile 2022

Fiat Panda (9.474 nuove unità immatricolate); Ford Puma (2.898); Volkswagen T-Roc (2.743); Lancia Ypsilon (2.742); Dacia Sandero (2.724); Toyota Yaris Cross (2.280); Jeep Compass (2.250); Fiat 500 (2.087); Fiat 500X (1.969); Jeep Renegade (1.941).

Mercato auto Italia: la “zona calda” (posizioni dalla 11 alla 20)

Citroen C3 (1.861 nuove unità immatricolate);

Peugeot 3008 (1.653);

Opel Corsa (1.636);

Toyota Yaris (1.632);

Peugeot 208 (1.449);

Renault Captur (1.352);

Volkswagen T-Cross (1.350);

Citroen C3 Aircross (1.303);

Bmw X1 (1.214);

Audi Q3 (1.170).

Mercato auto aprile 2022, alimentazioni: chi sale e chi scende

La struttura delle nuove immatricolazioni nel mercato auto aprile 2022 in Italia evidenzia diverse discontinuità: benzina e diesel, in diminuzione da diverso tempo, hanno perso rispettivamente il 42,9% e il 38,5%, attestandosi ad una quota di mercato del 27% (benzina) e del 21% (gasolio). Le nuove immatricolazioni di autovetture a GPL sono state segnate ad aprile da una notevole contrazione (-23,2%, con una quota di mercato che si attesta al 7,4%). Il metano ha fatto registrare un vero e proprio tracollo, tanto che la sua quota di mercato è scesa allo 0,9%: si ritiene che ciò sia dovuto in larga parte alla mancanza di manovre correttive (leggi: diminuzione delle accise) a beneficio del gas naturale per autotrazione, adottate dal Consiglio dei ministri solamente lunedì 2 maggio e che, si spera, dovrebbero risollevare le vendite di autovetture a metano.

Mercato auto Italia aprile: elettriche in calo, le ibride mantengono la posizione

Proprio per l’assenza di nuovi Ecobonus disponibili, le auto elettriche hanno anche ad aprile segnato il passo, portando la loro quota di mercato al 3,1% sul totale (3,3% nel primo quadrimestre). Meglio è andata alle auto ibride Plug-in, la cui quota di mercato si attesta al 5,6% nel mese ed al 5,1% nel periodo 1 gennaio-30 aprile. Le vetture full-hybrid, in leggera diminuzione nei volumi di vendite, sono comunque salite al 35% nella quota di mercato, con le “full” hybrid al 9,2% e le “mild” al 25,8%. Nel cumulato le ibride coprono il 34,1% delle preferenze.

Unrae: “Nuovi incentivi più che mai necessari”

Michele Crisci, presidente dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, definisce “Logorante” l’attuale situazione di attesa nei confronti della effettiva disponibilità dei nuovi Ecobonus, e auspica che il nuovo provvedimento vada a beneficio non solamente dei privati ma anche delle persone giuridiche:

La lunga attesa degli incentivi che incombe sul settore sta logorando il mercato ormai dall’inizio dell’anno; c’è da sperare che già nei prossimi giorni si provveda a pubblicare il necessario Dpcm sugli incentivi, atto necessario a risollevare la curva delle immatricolazioni che da troppi mesi è orientata verso il basso. Per garantire la massima operatività alle reti di vendita, auspichiamo inoltre che le ‘FAQ’ e la piattaforma Invitalia siano pronte a partire dal giorno stesso della pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale. Ci auguriamo, infine, che quanto prima si possa discutere come modificare l’originario impianto degli incentivi, includendo nei benefici anche le persone giuridiche, categoria sempre più rilevante nel mercato della mobilità e, quindi, motore della transizione energetica. La loro esclusione dagli incentivi, sommata a un trattamento fiscale che già penalizza le imprese italiane e ne riduce la competitività nell’ambito europeo, sicuramente non aiuta il percorso di decarbonizzazione del Paese.

Anfia: “Ecobonus essenziali per la ripresa”

Un’indicazione analoga arriva da Paolo Scudieri. Il presidente dell’Associazione Nazionale Filiera dell’Industria Automobilistica osserva che è la disponibilità dei nuovi Ecobonus è fondamentale per far sì che la domanda torni a riprendersi:

Sul trend negativo delle immatricolazioni, pesa sempre più l’attesa dell’effettiva entrata in vigore degli incentivi all’acquisto di veicoli – auto e moto – elettrici, ibridi e a basse emissioni definiti dal Dpcm firmato lo scorso 6 aprile (650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024), da cui ancora ci separano la registrazione della Corte dei conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’aggiornamento della piattaforma web dell’Ecobonus. Per evitare ulteriori danni al mercato, è necessario accelerare il più possibile questo processo, così da stimolare la ripresa della domanda, già fortemente penalizzata dai rallentamenti nell’approvvigionamento di materie prime e componenti e, quindi, dei processi produttivi.

Mercato auto aprile: classifiche per fasce di mercato

Segmento A: le prime 10 posizioni di aprile

Fiat Panda (9.474 nuove unità immatricolate); Fiat 500 (2.087); Hyundai i10 (1.033); Toyota Aygo X (970); Kia Picanto (921); Volkswagen Up! (494); Smart EQ forTwo (405); Dacia Spring (372); Suzuki Ignis (254); Abarth 500 (210).

Totale del segmento A ad aprile : 16.403;

: 16.403; Quota di mercato sul complessivo : 16,6% (17,1% ad aprile 2021);

: 16,6% (17,1% ad aprile 2021); Totale del segmento A nei primi quattro mesi 2022 : 65.732;

: 65.732; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 14,9% (da 17,0% del 2021).

Segmento B: i modelli più venduti

Ford Puma (2.898 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (2.742); Dacia Sandero (2.724); Toyota Yaris Cross (2.280); Citroen C3 (1.861); Opel Corsa (1.636); Toyota Yaris (1.632); Peugeot 208 (1.449); Renault Captur (1.352); Volkswagen T-Cross (1.350).

Totale del segmento B ad aprile : 36.462;

: 36.462; Quota di mercato sul complessivo : 37,0% (37,9% ad aprile 2021);

: 37,0% (37,9% ad aprile 2021); Totale del segmento B nei primi quattro mesi 2022 : 181.551;

: 181.551; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 41,1% (da 38,8% del 2021).

Segmento C: la Top Ten del mese

Volkswagen T-Roc (2.743 nuove unità immatricolate); Jeep Compass (2.250); Fiat 500X (1.969); Jeep Renegade (1.941); Peugeot 3008 (1.653); Kia Sportage (1.104); Dacia Duster (1.034); Cupra Formentor (1.016); Toyota C-HR (933); Ford EcoSport (875).

Totale del segmento C ad aprile : 29.329;

: 29.329; Quota di mercato sul complessivo : 29,7% (29,5% ad aprile 2021);

: 29,7% (29,5% ad aprile 2021); Totale del segmento C nei primi quattro mesi 2022 : 125.924;

: 125.924; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 28,5% (da 29,3% del 2021).

SUV, crossover, fuoristrada e 4×4: top ten di aprile

Ford Puma (2.898 nuove unità immatricolate); Volkswagen T-Roc (2.554); Fiat 500X (1.969); Toyota Yaris Cross (1.917); Peugeot 3008 (1.648); Jeep Renegade (1.400); Renault Captur (1.352); Volkswagen T-Cross (1.350); Citroen C3 Aircross (1.303); Jeep Compass (1.229).

Totale SUV, Crossover, fuoristrada e 4×4 immatricolati ad aprile : 54.091;

: 54.091; Quota di mercato sul complessivo: 54,8%.

Segmento D: i 10 modelli più venduti ad aprile

Bmw X1: 1.214 nuove unità immatricolate; Audi Q3: 1.170; Alfa Romeo Stelvio: 884; Ford Kuga: 850; Bmw X3: 782; Range Rover: 734; Audi Q5: 725; Toyota Rav4: 692; Mercedes GLA: 579; Volkswagen Tiguan: 519.

Totale del segmento D ad aprile : 14.230;

: 14.230; Quota di mercato sul complessivo : 14,4% (13,4% ad aprile 2021);

: 14,4% (13,4% ad aprile 2021); Totale del segmento D nei primi quattro mesi 2022 : 57.952;

: 57.952; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 13,1% (12,8% nel 2021).

Segmento E: la classifica del mese

Mercedes GLE: 274 nuove unità immatricolate; Bmw X5: 188; Mercedes GLE Coupé: 181; Audi Q8: 122; Jaguar F-Pace: 113; Audi A6: 112; Bmw Serie 5: 111; Bmw X6: 111; Range Rover: 85; Mercedes Classe E: 84.

Totale del segmento E ad aprile : 1.882;

: 1.882; Quota di mercato sul complessivo : 1,9% (1,8% ad aprile 2021);

: 1,9% (1,8% ad aprile 2021); Totale del segmento E nei primi quattro mesi 2022 : 9.202;

: 9.202; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 2,1% (1,8% nel 2021).

Segmento F: Top Ten di aprile

Porsche 911: 93 nuove unità immatricolate; Porsche Taycan: 34; Mercedes Classe S: 33; Porsche Panamera: 26; Maserati Ghibli: 25; Mercedes-AMG GT4: 20; Ferrari F8: 14; Ferrari Roma: 12; Jaguar F-Type: 11; Audi A8: 10.

Totale del segmento F ad aprile : 369;

: 369; Quota di mercato sul complessivo : 0,4% (0,3% ad aprile 2021);

: 0,4% (0,3% ad aprile 2021); Totale del segmento F nei primi quattro mesi 2022 : 1.752;

: 1.752; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 0,4% (0,3% nel 2021).

Mercato auto aprile 2022: classifica per alimentazioni

Auto a benzina: Top Ten di aprile

Volkswagen T-Roc (1.789 nuove unità immatricolate); Volkswagen T-Cross (1.350); Opel Corsa (1.297); Citroen C3 (1.247); Peugeot 208 (1.081); Toyota Aygo X (970); Hyundai i10 (970); Volkswagen Polo (919); Ford EcoSport (875); Volkswagen Taigo (828).

Totale autovetture a benzina vendute ad aprile : 26.664;

: 26.664; Quota di mercato sul complessivo : 27,0% (31,8% ad aprile 2021);

: 27,0% (31,8% ad aprile 2021); Totale auto a benzina vendute nei primi quattro mesi 2022 : 119.175;

: 119.175; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 27,0% (32,7% nel 2021).

Auto a gasolio: le più vendute nel mese

Peugeot 3008 (1.235 nuove unità immatricolate); Fiat 500X (1.180); Jeep Compass (973); Volkswagen T-Roc (954); Audi Q3 (874); Jeep Renegade (838); Alfa Romeo Stelvio (832); Bmw X1 (793); Ford Puma (667); Citroen C3 Aircross (636).

Totale autovetture diesel vendute ad aprile : 20.762;

: 20.762; Quota di mercato sul complessivo : 21,0% (23,0% ad aprile 2021);

: 21,0% (23,0% ad aprile 2021); Totale auto a gasolio vendute nei primi quattro mesi 2022 : 92.384;

: 92.384; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 20,9% (24,9% nel 2021).

Auto a GPL: i modelli più venduti

Dacia Sandero (2.062 nuove unità immatricolate); Dacia Duster (743); Fiat Panda (696); Renault Captur (616); Lancia Ypsilon (503); DR 5.0 (322); Kia Stonic (285); Renault Clio (265); DR 4.0 (204); Dacia Jogger (196).

Totale autovetture a GPL vendute ad aprile : 7.265;

: 7.265; Quota di mercato sul complessivo : 7,4% (6,4% ad aprile 2021);

: 7,4% (6,4% ad aprile 2021); Totale auto a GPL vendute nei primi quattro mesi 2022 : 37.813;

: 37.813; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 8,6% (6,0% nel 2021).

Auto a metano: Top Ten mensile

Skoda Kamiq (243 nuove unità immatricolate); Volkswagen Polo (169); Seat Arona (136); Volkswagen Up! (85); Seat Ibiza (67); Volkswagen Golf (64); Skoda Octavia (24); Seat Leon (18); Audi A3 (16); Skoda Scala (12).

Totale auto a metano vendute ad aprile : 858;

: 858; Quota di mercato sul complessivo : 0,9% (2,2% ad aprile 2021);

: 0,9% (2,2% ad aprile 2021); Totale auto a metano vendute nei primi quattro mesi 2022 : 4.986;

: 4.986; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 1,1% (2,3% nel 2021).

Auto ibride e mild-hybrid: le più vendute ad aprile

Fiat Panda (8.728 nuove unità immatricolate); Toyota Yaris Cross (2.280); Lancia Ypsilon (2.227); Ford Puma (2.213); Fiat 500 (1.518); Toyota Yaris (1.335); Kia Sportage (1.103); Toyota C-HR (933); Nissan Qashqai (868); Range Rover Evoque (678).

Totale auto ibride e mild-hybrid vendute ad aprile : 34.524;

: 34.524; Quota di mercato sul complessivo : 35,0% (28,7% ad aprile 2021);

: 35,0% (28,7% ad aprile 2021); Totale auto ibride e mild-hybrid vendute nei primi quattro mesi 2022 : 150.607;

: 150.607; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 34,1% (27,2% nel 2021).

Auto ibride Plug-in: i dieci modelli più venduti

Jeep Compass 4xe (1.151 nuove unità immatricolate); Jeep Renegade 4xe (536); Bmw X1 (375); Lynk & Co 01 (295); Toyota Rav4 (201); Volvo XC40 (177); MG EHS (159); Bmw X3 (147); Mercedes GLE (143); Mercedes GLE Coupé (134).

Totale auto ibride plug-in vendute ad aprile : 5.552;

: 5.552; Quota di mercato sul complessivo : 5,6% (4,6% ad aprile 2021);

: 5,6% (4,6% ad aprile 2021); Totale auto ibride plug-in vendute nei primi quattro mesi 2022 : 22.749;

: 22.749; Quota di mercato sul complessivo gennaio-aprile 2022: 5,1% (3,9% nel 2021).

Auto elettriche: le 10 più vendute nel mese

Fiat Nuova 500 (494 nuove unità immatricolate); Smart EQ forTwo (405); Dacia Spring (372); Renault Zoe (215); Volkswagen ID.4 (95); Mini Coope SE (94); Volkswagen ID.3 (93); Hyundai Kona (92); Peugeot e-208 (83); Opel Corsa-e (83).