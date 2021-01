Hyundai: nuova iniziativa Maxi Rottamazione

Un ulteriore programma di sconti e fino a 14.000 euro di vantaggi cliente sulla lineup SUV elettrificata: ecco tutti i dettagli.

Contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi Ecobonus rifinanziati con ulteriori plafond messi a disposizione dalla legge di Bilancio 2021, arrivano le iniziative organizzate dalle principali Case costruttrici volte a rendere ancora più appetibile l’acquisto di una nuova auto. Fra questi c’è Hyundai, che promuove la campagna “Maxi Rottamazione” valevole per l’intera gamma: un ampio programma di incentivi, dedicato a tutte le esigenze di mobilità:

privati

professionisti

aziende.

L’intera gamma è a disposizione

L’iniziativa “Maxi Rottamazione” organizzata da Hyundai Italia riguarda tutti i modelli in listino, a prescindere dalla tipologia di alimentazione: dalla nuova lineup i-Range della fascia citycar, per arrivare alle proposte SUV (Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe) nelle rispettive varianti elettrificate (full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell, a copertura di circa il 90% della gamma) – così come a propulsione benzina e diesel. Il tutto, ferma restando la garanzia Hyundai di 5 anni a km illimitati.

Va a sommarsi ai vantaggi già previsti

I clienti che aderiscono al nuovo programma hanno la possibilità di ottenere un ulteriore ribasso fino a 1.500 euro in caso di rottamazione di una vettura di almeno nove anni: questo incentivo, precisa Hyundai Italia, va a sommarsi ai vantaggi già previsti dalle campagne in corso. L’obiettivo della nuova campagna è, sì, promozionale; tuttavia, comunicano i vertici della filiale nazionale del “colosso” coreano (organizzato in Italia in un network di 115 concessionarie) va anche a beneficio della nuova mobilità, in quanto punta a fornire un apporto tangibile al rinnovamento del parco circolante incoraggiando miglioramenti in termini di sicurezza e di impatto ambientale. In più, in caso di adesione al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, c’è la scelta di tenere la vettura, restituirla o sostituirla al termine del periodo contrattuale.

Facciamo qualche esempio

L’integrazione dell’Ecobonus in caso di rottamazione promossa da Hyundai garantisce sostanziosi vantaggi cliente. Ecco alcuni esempi della nuova “Maxi Rottamazione” ed in aggiunta alle iniziative in corso nonché al finanziamento Hyundai i-Plus Gold.

Hyundai i20 Hybrid : la nuova generazione della “segmento B” coreana viene offerta, in allestimento Connectline con Exterior Pack (che comprende gruppi ottici Full Led, fendinebbia anteriori e fanaleria posteriore oscurati, connettività Apple CarPlay ed Android Auto wireless) con un vantaggio cliente di 4.950 euro

: la nuova generazione della “segmento B” coreana viene offerta, in allestimento con (che comprende gruppi ottici Full Led, fendinebbia anteriori e fanaleria posteriore oscurati, connettività Apple CarPlay ed Android Auto wireless) con un vantaggio cliente di Hyundai i10 Tech : anch’essa di recente upgrade, offre il medesimo vantaggio cliente ( 4.950 euro ) riservato alla “sorella maggiore”. In questo caso, la configurazione presenta il Connect Pack , che di serie prevede i più aggiornati sistemi di sicurezza attiva ed un display touch da 8″ con una connettività al top del segmento

: anch’essa di recente upgrade, offre il medesimo vantaggio cliente ( ) riservato alla “sorella maggiore”. In questo caso, la configurazione presenta il , che di serie prevede i più aggiornati sistemi di sicurezza attiva ed un display touch da 8″ con una connettività al top del segmento Hyundai Tucson Hybrid : nel mese di lancio commerciale, la nuova serie da 230 CV viene offerta con 5.750 euro di vantaggio cliente nella configurazione XLine : l’allestimento dispone, di serie, di cerchi da 19”, fanaleria Full Led, quadro strumenti con il nuovo cluster digitale Supervision da 10.25”, impianto di navigazione con nuovo display touch da 10.25”, connettività Bluelink ed i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense

: nel mese di lancio commerciale, la nuova serie da 230 CV viene offerta con nella configurazione : l’allestimento dispone, di serie, di cerchi da 19”, fanaleria Full Led, quadro strumenti con il nuovo cluster digitale da 10.25”, impianto di navigazione con nuovo display touch da 10.25”, connettività Bluelink ed i sistemi di guida assistita Hyundai Kona Hybrid : il vantaggio cliente aumenta, in questo caso, a ben 6.750 euro . L’equipaggiamento della versione Full Hybrid da 141 CV in allestimento XPrime offre in aggiunta il Safety Pack : Smart Key e Smart Button, modulo infotainment Multimedia System con caricabatterie wireless per i device portatili, sistema di frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, e monitoraggio degli angoli ciechi

: il vantaggio cliente aumenta, in questo caso, a ben . L’equipaggiamento della versione da 141 CV in allestimento offre in aggiunta il : Smart Key e Smart Button, modulo infotainment Multimedia System con caricabatterie wireless per i device portatili, sistema di frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, e monitoraggio degli angoli ciechi Hyundai Kona Electric: ovvero il massimo dell’accessibilità. Il compact-SUV a zero emissioni, equipaggiato con batterie agli ioni di litio da 39 kWh e che consente un’autonomia di 305 km a ciclo medio WLTP e fino a 435 km a ciclo urbano WLTP viene proposta, in allestimento XPrime+, con un vantaggio cliente che arriva a 14.000 euro e con quote mensili da 199 euro attraverso l’innovativa formula di leasing “By Mobility”.

Hyundai premia i clienti più fedeli

Oltre alla nuova iniziativa “Maxi Rottamazione” che va ad aggiungersi agli sconti dedicati ai modelli in gamma, Hyundai propone ai clienti anche un “Voucher Loyalty”: un “attestato di fedeltà” rivolto ai clienti già in possesso di una Hyundai nel proprio nucleo familiare. Per loro viene accordato un ulteriore sconto che varia in funzione del modello prescelto e, nel caso di una delle proposte a basse (o del tutto assenti) emissioni di CO2 allo scarico – come nel caso di Hyundai Kona Electric oppure Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid – arriva a 1.500 euro.

Guardi e compri anche da remoto

In ottemperanza alle normative emanate dal Governo, tutti gli showroom Hyundai restano aperti nelle regioni in zona gialla, zona arancione e zona rossa. A questo proposito, è da segnalare che attraverso la piattaforma digitale “Click to Buy” il cliente ha la possibilità di trovare in pronta consegna la vettura più adatta alle proprie esigenze e di acquistarla “da remoto” mediante una procedura di acquisto interamente online.

