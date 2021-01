Nuova Hyundai Tucson Hybrid 2021: un nuovo standard nel segmento C SUV

La quarta generazione del SUV best-seller di Hyundai è protagonista di un’interessante offerta lancio che garantisce un risparmio cliente di ben 5.750 euro

Futuristica, tecnologica e progettata per la massima efficienza. La nuova Hyundai Tucson 2021 è arrivata sul mercato italiano pronta a rivoluzionare la sua categoria, quella dei SUV di segmento C. Fin dal primo sguardo si capisce che la nuova Tucson è un modello che punta sul design iconico e moderno per distinguersi tra le sempre maggiori proposte di veicoli a ruote alte e ci riesce benissimo. Ma oltre all’apparenza, c’è anche la sostanza, decisamente tecnologica: sotto il cofano ci sono moderne motorizzazioni ibride mentre nell’abitacolo è presente la tecnologia e la connettività di ultima generazione. Non da ultimo, il prezzo è ancora più interessante in rapporto alla qualità e ai contenuti, dato che questi ai vertici della categoria.

Hyundai Tucson: prezzi e offerta lancio

La Hyundai Tucson è protagonista di una speciale offerta lancio con che consente al cliente un vantaggio consistente. Ad esempio, la nuova Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV AT 230 Xline con cerchi da 19 pollici viene offerta a partire da 289 euro al mese con finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% TAEG 3,73%) ed Ecobonus statale. Per acquistare la nuova Tucson bastano 5.800 euro di anticipo e dopo quattro anni si può decidere se tenerla, sostituirla o restituirla (salvo limitazioni e condizioni indicate nel contratto).

Con la promozione per Tucson Hybrid il prezzo compreso di accessori scende da 36.450 euro a soli 30.700 euro (IPT e PFU esclusi), con un vantaggio al cliente di ben 5.750 euro. Sono previsti vantaggi ulteriori per chi possiede già un’auto Hyundai in famiglia, in particolare viene rilasciato un voucher del valore di 1.500 euro dopo aver compilato l’apposito form sul sito ufficiale Hyundai per essere ricontattati dal concessionario più vicino.

Gli equipaggiamenti della versione oggetto dell’offerta – valida fino al 31 gennaio – comprendono il Cluster da 10.25 pollici, i cerchi in lega da 19 pollici, il sistema di navigazione con touchscreen TFT LCD da 10.25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, il Bluelink, i fari full led, l’avviamento “Start Button” con Smart Key.

Inoltre, sono presenti di serie i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense, che includono:

FCA – Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli

LFA – Sistema di mantenimento al centro della corsia

HBA – Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti

ISLA – Sistema di riconoscimento dei limiti

Design futuristico e tecnologico

Il design della nuova Hyundai Tucson deriva dall’innovativo linguaggio stilistico “Sensuous Sportiness” che ricerca l’armonia tra elementi come le proporzioni, l’architettura, lo stile e la tecnologia. Il risultato finale è un SUV dalla forte presenza su strada, caratterizzato da linee muscolose ed energiche grazie alla combinazione di spigoli vivi e superfici sagomate.

Gli inediti motivi “Parametric Jewels” sono un elemento ricorrente nella nuova Tucson 2021 e le conferiscono un carattere futuristico, a partire dal frontale. Nella griglia anteriore, infatti, le Parametric Hidden Lights regalano un forte impatto visivo e, grazie alla tecnologia half-mirror lighting, l’accensione delle luci le cromature della calandra si trasformano in forme ispirate a quelle dei gioielli. Per creare più combinazioni di colori personalizzati, ogni tinta della carrozzeria può essere abbinata ad un colore del tetto a contrasto.

Interni spaziosi e intelligenti

Le novità della nuova Hyundai Tucson riguardano ovviamente anche gli interni, dove lo spazio è maggiore rispetto alla generazione precedente grazie alle dimensioni aumentate di 20 mm in lunghezza, di 15 mm in larghezza e di 10 mm nel passo. Oltre all’abitabilità, da categoria superiore, anche il bagagliaio ha beneficiato dei centimetri in più, raggiungendo ora una capacità di 616 litri in configurazione standard (maggiore del 20%) e di 1.795 litri con lo schienale posteriore reclinato.

La tecnologia ha un ruolo centrale anche nell’abitacolo e si interseca organicamente con lo spazio e l’informazione per fornire al guidatore un’esperienza digitale avanzata e completamente personalizzabile. Sono infatti presenti il sistema dual cockpit digitale con display da 10,25 pollici e il nuovo schermo centrale, anch’esso da 10,25 pollici. Contribuiscono a definire l’atmosfera ricercata e tecnologica il sistema di luci ambientali con 64 colori ed il sistema “Multi-Air-Mode”, che utilizza ventole dirette e indirette per l’aria condizionata e il riscaldamento. La connettività è di ultima generazione grazie all’integrazione con lo smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, mentre il sistema Bluelink® offre diversi vantaggi e servizi telematici connessi tra cui Connected Routing e Last Mile Navigation.

Motorizzazioni moderne e ibride

La nuova Hyundai Tucson si distingue all’interno del segmento C-SUV anche alla voce motorizzazioni: offre infatti la più ampia offerta di motori ibridi della sua categoria. È infatti disponibile con motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt sia benzina che diesel, full hybrid e plug-in hybrid (in arrivo nel corso del 2021).

La versione oggetto dell’interessante promozione per il mese di gennaio è la Tucson full hybrid equipaggiata con il 1.6 HEV da 230 CV. Lo schema ibrido abbina l’unità termica (un 4 cilindri in linea 16 valvole di 1598 cc di cilindrata) ad un motore elettrico da 44.2 kW e ad una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh, che permette di raggiungere percorrenze medie di quasi 20 km/l (ciclo medio combinato WLTP). La trasmissione è automatica (AT) a sei rapporti, mentre la trazione è anteriore 2WD (sulla motorizzazione full hybrid è comunque disponibile anche la trazione 4WD).

Come tutte le vetture Hyundai commercializzate in Italia, anche Nuova Tucson offre il miglior “pacchetto” di servizi oggi disponibile sul mercato italiano: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

