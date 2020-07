Mini-Maxi di Clickar: nuova campagna di promozione usato Leasys

La ripartenza dopo il lockdown si affida anche alle proposte di seconda mano certificate e garantite: tutti i dettagli dell’iniziativa online.

Sebbene l’attenzione del Governo tenga in considerazione, nella prima fase di ripartenza dopo le drammatiche settimane di lockdown, anche nuove forme di mobilità personale eco friendly (biciclette, biciclette a pedalata assistita, soluzioni di micromobilità), è altrettanto vero che proprio per evitare quanto più possibile eventuali rischi di contagio da Covid-19 la maggior parte degli italiani dimostrano di sentirsi più sicuri al volante di un’autovettura. Lo ha dimostrato un recente sondaggio, realizzato dalla società di consulenza Areté Methodos, dal quale è emerso che sette persone su dieci dimostrano continua fiducia nei confronti di un’auto di proprietà (incidenza notevolmente maggiore a, per esempio, la bicicletta, “preferita” dall’11% delle persone intervistate da Areté Methodos; ai mezzi pubblici, 10,41%; a moto e scooter, 4,72%; al car sharing, 1,57%; al bike sharing, 1,57%). Ed è recentissima, a questo proposito, la notizia relativa all’introduzione di maggiori incentivi per l’acquisto di nuove autovetture, il cui avvio è previsto per il 1 agosto 2020

Del resto, è ormai assodato il ricorso a nuove formule di possesso (nell’acquisto di una nuova auto si fanno largo il ricorso a finanziamenti e noleggio a lungo termine), favorito dalle numerose iniziative di promozione delle rispettive lineup di modelli messe in atto dalle Case costruttrici.

Contribuire alla ripartenza

Con la fine del lockdown, e nel delicato periodo di ripresa delle attività, anche il settore dell’usato è in grado di contribuire alla ripresa della filiera automotive in Italia (settore che incide per quasi il 6% sul PIL nazionale).

Un’offerta per l’usato online

Un esempio (l’ultimo, in ordine di tempo) di promozione dell’usato, arriva da Leasys, società controllata di Fca Bank: si tratta, nello specifico, della nuova iniziativa “Mini Maxi”, ideata attraverso Clickar, marchio commerciale specializzato nella vendita di autovetture usate di fine noleggio online. L’obiettivo è chiaro: favorire, anche – come si accennava – con le proposte “di seconda mano” certificate, la ripresa del settore automotive nazionale.

I punti chiave del programma “Mini-Maxi”

Tecnicamente, la campagna “Mini Maxi” (ovvero, come messo in evidenza nella piattaforma Web marketplace di auto usate dedicata ai clienti privati, “Mini” rata-“Maxi” dilazione) di Clickar permette la scelta della vettura che più si desidera, farsi una prima idea sulle condizioni del veicolo mediante un tour virtuale degli esterni e degli interni, una galleria di immagini, l’equipaggiamento relativo, le caratteristiche tecniche ed il chilometraggio; e, una volta individuata, procedere all’acquisto della vettura tramite un finanziamento Fca Bank a condizioni particolarmente vantaggiose:

anticipo zero

prima rata nel 2021

pagamento con mini rate (e ad un canone più basso per i primi due anni, su un totale di contratto di 48 mesi)

copertura assicurazione Furto-incendio compresa.

Luglio 2020: le proposte partono da 94 euro al mese

In particolare, fino al 31 luglio 2020 al centro della nuova iniziativa Mini Maxi di Clickar ci sono:

Fiat Panda, proposta da 94 euro al mese

Jeep Renegade, da 202 euro al mese

Alfa Romeo Giulia, da 246 euro al mese.

Sono ovviamente presenti altri modelli italiani, tutti – come si accennava – con anticipo zero, pagamento della prima rata a gennaio del prossimo anno e Furto-incendio inclusa.

Le offerte della nuova campagna Mini Maxi di Clickar vanno ad aggiungersi alle proposte già presenti, articolate su un’ampia scelta online di veicoli corredati di:

piano di manutenzione in regola

due anni di garanzia sulle vetture vendute.

“Last but not least”, la totale sicurezza sulle condizioni igieniche del veicolo: tutte le auto proposte vengono sottoposte ad accurati programmi di pulizia ed alle rigorose procedure di igienizzazione adottate da Leasys.

