Promozioni auto marzo 2020: tutte le offerte

Ecco tutte le principali e più interessanti offerte promozionali proposte nel mese di marzo per il mercato italiano.

Anche per il mese di marzo 2020, le Case automobilistiche internazionali hanno deciso di invogliare possibili nuovi clienti all’acquisto di un’automobile di nuova immatricolazione proponendo nuove ed allettanti promozioni e offerte commerciali. Tra le più allettanti proposte messe a disposizione dai vari Costruttori automotive abbiamo selezionato per voi lettori quelle più interessanti e convenienti dei modelli che elenchiamo qui di seguito.

Alfa Romeo Giulietta

Con l’uscita di scena dell’Alfa Romeo Giulietta, andata in pensione dopo un’onorata carriera lunga quasi 10 anni, la hatchback della Casa del Biscione continua ad essere proposta con superpromozioni (ovviamente fino ad esaurimento scorte). La versione entry-level Giulietta 1.4 turbo a benzina viene proposta a 18.900 euro, invece che 24.600 euro. Il listino può essere ulteriormente ribassato fino a quota 16.900 euro se il cliente aderisce al finanziamento contributo prezzo (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,88%) che prevede un anticipo di 5.020 euro e 60 rate mensili da 249 euro.

Audi A1 Sportback

Fino al 30 di marzo 2020, la nuova Audi A1 Sportback può essere acquistata tramite la formula “Audi Value” che prevede un piccolo anticipo e rate decisamente basse, il tutto coadiuvato dal valore futuro garantito alto che può essere pagato rifinanziando la vettura o, in alternativa, può essere non pagato se si restituisce l’auto. Ad esempio, se si sceglie una A1 Sportback 30 TFSI Admired S tronic (22.464,40 euro, esclusa IPT e compresa l’estensione di garanzia per 1 anno o 60.000 chilometri) è necessario versare un anticipo di appena 5.241 euro per poi pagare 23 rate mensili da 199 euro (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,94%) con garanzia Premium Care per due anni o 30.000 km), mentre l’eventuale maxirata finale è di 13.855 euro.

Citroen C3 Aircross

E’ un’ottima occasione per acquistare la Citroen C3 Aircross considerando il sostanzioso sconto offerto dalla Casa del Double Chevron che permette di acquistare il B-SUV francese ad un prezzo di 13.950 euro, anziché 18.500 euro (senza obbligo di finanziamento, permuta o rottamazione), relativo alla versione PureTech110 S&S Live.

Fiat 500 Hybrid

La modaiola e ricercata Fiat 500 nella sua ultima ed ecologica versione Hybrid è oggetto di una interessante promozione che propone la vettura a 11.000 euro, rendendo possibile l’acquisto senza anticipo, mentre le rate mensili da 215 euro per un periodo di 6 anni si iniziano a pagare dopo 6 mesi, inoltre non è prevista nessuna maxi rata finale.

Cupra Ateca

Per il mese di marzo 2020, la Cupra Ateca viene proposta a 37.900 euro anziché 44.665, anche se bisogna ricordare che l’offerta dedicata al SUV sportivo spagnolo risulta valida solo per le vetture in stock, ma comprende anche una garanzia supplementare di 2 anni o 40mila km.

Jeep Cherokee

Gli amanti dell’off-road possono prendere in considerazione l’acquisto di una nuova Jeep Cherokee che viene proposta nel mese di marzo ad un prezzo di 37.500 euro invece che 45.500 euro (vantaggio per il cliente di 7.000 euro) per la versione 2.2 Myt Longitude da 195 cavalli a trazione anteriore.

Land Rover Evoque

Le promozioni di marzo includono anche SUV di lusso come la Range Rover Evoque che viene proposta nella versione mild hybrid diesel 2.0D 150 CV AWD, equipaggiata con lo Smartphone pack (Android Auto, Apple CarPlay e InControl Apps) e i cristalli posteriori oscurati ad un prezzo di 42.750 euro invece che 46.063 euro.

Seat Leon

L’attuale Seat Leon sarà prezzo rimpiazzata da una generazione tutta nuova presentata nei giorni scorsi, ma proprio per questo motivo che desidera un’auto di buona qualità e non bada all’ultimo modello uscito sul mercato potrebbe approfittare della promozione per il mese di marzo proposta dalla Casa spagnola che prevede l’acquisito della versione 1.0 TSI Style della Leon ad un prezzo di listino di 17.400 euro, invece che 22.550 euro. L’offerta è valida esclusivamente per le vetture in pronta consegna e se si accede al finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,34%). Quest’ultimo prevede un anticipo di 3.366,80 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una maxi rata finale da 10.275,35 euro, compresa la garanzia aggiuntiva di 2 anni o 40.000 km.