Mazda rompe gli schemi e presenta una vera rivoluzione nel mondo dei motori tradizionali. Con il lancio previsto per il 2027, il nuovo motore Skyactiv-Z si prepara a ridefinire l’efficienza dei propulsori endotermici, mantenendo al centro la sostenibilità ambientale e le prestazioni elevate. Questa innovativa unità da 2,5 litri e 4 cilindri farà il suo debutto sul celebre SUV Mazda CX-5, sfidando la tendenza al downsizing con un approccio in controtendenza.

Tecnologia Mild Hybrid

La strategia di Mazda non si limita alla cilindrata generosa. Il nuovo propulsore sarà supportato da una tecnologia Mild Hybrid, garantendo così un equilibrio tra efficienza e rispetto per l’ambiente. Grazie alla sua progettazione avanzata, il motore soddisferà le normative Euro 7 in Europa e Tier 4 negli Stati Uniti, puntando a ridurre drasticamente le emissioni e ad aumentare l’efficienza termica.

Questo propulsore rappresenta il successore naturale delle tecnologie Skyactiv-G e Skyactiv-X, con l’ambizione di diventare un pilastro fondamentale nella futura gamma Mazda. Inoltre, la casa giapponese ha dichiarato che il motore Skyactiv-Z verrà progressivamente implementato anche su altre piattaforme, incluse quelle dei motori a sei cilindri e rotativi, questi ultimi utilizzati come range extender.

Le tecnologia di Mazda

Un aspetto chiave di questa innovazione è la “Lean Asset Strategy” di Mazda, che mira a ottimizzare le risorse per sviluppare tecnologie versatili e adattabili. Adattare i motori esistenti alle nuove normative avrebbe comportato una perdita di potenza fino al 30%, un problema che il design avanzato dello Skyactiv-Z è in grado di superare con successo.

Sebbene non siano ancora stati divulgati i dettagli su potenza e coppia, è evidente che Mazda sta ridefinendo i confini della tecnologia dei motori endotermici, dimostrando che l’innovazione è possibile anche nell’era dell’elettrificazione. Il nuovo Skyactiv-Z non è solo un motore, ma una dichiarazione di intenti: un equilibrio tra tradizione e sostenibilità per affrontare le sfide del futuro con emissioni ridotte e prestazioni elevate.