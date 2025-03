Audi si trova a fronteggiare una delle sfide più complesse della sua storia recente. I nuovi dazi USA, che impongono una tariffa del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, hanno messo in ginocchio la redditività del marchio. Questo colpo alle esportazioni ha colpito duramente lo stabilimento messicano di San José Chiapa, dove vengono prodotti oltre 144.000 veicoli all’anno, tra cui i modelli di punta come la Audi Q5 e la Q5 Sportback, destinati al mercato statunitense.

Soluzioni drastiche

Per mitigare l’impatto economico di queste tariffe, il brand tedesco sta valutando soluzioni drastiche. Una delle opzioni più concrete è il trasferimento della produzione USA direttamente sul suolo americano. Questa strategia potrebbe includere l’uso degli impianti Volkswagen già esistenti, come quello di Chattanooga in Tennessee, o l’apertura di nuovi stabilimenti, con una decisione attesa entro il 2025. Tuttavia, un’altra possibilità è il trasferimento dei costi ai consumatori tramite un aumento dei prezzi, una mossa che potrebbe erodere ulteriormente le quote di mercato.

La crisi non si ferma ai dazi. L’utile operativo di Audi è crollato del 38%, passando da 6,3 miliardi di euro a 3,9 miliardi nel 2024. Anche le vendite globali hanno subito una significativa contrazione dell’11,8%, con un calo del 7,8% nei veicoli elettrici. Per rispondere a questa situazione, l’azienda ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 7.500 posti di lavoro entro il 2029, una misura necessaria per mantenere competitivi gli stabilimenti tedeschi.

Nessun passo indietro sull’innovazione

Nonostante le difficoltà, Audi non rinuncia all’innovazione. La strategia di elettrificazione prosegue con il lancio di dieci nuovi modelli ibridi plug-in entro la fine del 2025, tra cui la nuova A6 Avant e la Q3, prevista per l’estate. La casa automobilistica mira a rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, cercando di bilanciare le sfide economiche con la necessità di innovare.

Il futuro di Audi si gioca su due fronti: affrontare le sfide immediate, come i dazi e la crisi finanziaria, e investire in tecnologie che possano garantire un vantaggio competitivo nel lungo termine. In un contesto di cambiamenti globali, la capacità di adattamento sarà la chiave per il successo.