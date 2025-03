L’eleganza incontra la funzionalità con la nuova Audi A6 Avant, una station wagon premium che ridefinisce gli standard del segmento. Con un prezzo di partenza di 63.500 euro per la versione TFSI Sport e un massimo di 78.000 euro per la TDI First Edition, questa vettura rappresenta il perfetto connubio tra stile e tecnologia. Le consegne inizieranno a giugno, con la possibilità di prenotazione a partire dal primo aprile.

Il cuore pulsante di Audi A6 Avant 2025

Sotto il cofano, la Audi A6 Avant 2025 offre due motorizzazioni da 2.0 litri: un turbo benzina da 200 CV e 340 Nm di coppia, che accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, e un diesel da 200 CV con 400 Nm di coppia, dotato di trazione integrale quattro per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Entrambe le versioni integrano il sistema tecnologia mild hybrid MHEV Plus, che grazie a un motore elettrico da 24 CV e 230 Nm consente di ridurre i consumi e recuperare fino a 25 kW di energia.

I consumi

Audi A6 Avant TDI 150 kW (204 CV) – 5,0/5,7 l/100 km – 130/148 g/km di CO2

Audi A6 Avant TDI quattro 150 kW (204 CV) – 5,1/5,9 l/100 km – 135/154 g/km di CO2

Audi A6 Avant TFSI quattro 270 kW (367 CV) – 6,9/7,8 l/100 km – 156/177 g/km di CO2

L’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di appena 0,25, garantisce consumi ridotti: tra 35-38 mpg per la versione benzina e 47-51 mpg per quella diesel. Gli interni, invece, combinano lusso e tecnologia, con un cockpit digitale dominato da un touchscreen da 14,5 pollici e un quadro strumenti da 12,3 pollici. La connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto è di serie, mentre alcune versioni offrono un display aggiuntivo dedicato al passeggero.

Nonostante il design elegante, il bagagliaio mantiene una capacità generosa di 503 litri, espandibile fino a 1.564 litri abbattendo i sedili posteriori. Sul fronte della sicurezza, il pacchetto “Drive and Park" include cruise control adattivo e avanzati sistemi di assistenza alla guida, per un’esperienza di viaggio serena e protetta.

La gamma si articola in tre allestimenti: Sport, S Line (+2.150) ed Edition 1 (+ 5.900). Ogni versione si distingue per dotazioni specifiche, dai cerchi in lega ai rivestimenti in microfibra Dynamica, per soddisfare le esigenze di chi cerca una station wagon di classe superiore senza compromessi.