Mazda svela le strategie per l'elettrificazione entro il 2030

Mazda ha svelato una strategia ambiziosa per affrontare l’era dell’elettrificazione, puntando su tre pilastri fondamentali: sostenibilità, innovazione ed efficienza. Il CEO Masahiro Moro, durante un recente incontro a Tokyo, ha delineato il piano che guiderà la casa automobilistica giapponese verso il 2030.

Le iniziative nel campo della tecnologia

La prima iniziativa, denominata “Lean Asset Strategy”, mira a ottimizzare gli investimenti, riducendo il budget da 2.000 a 1.500 miliardi di yen. Questo sarà possibile grazie a partnership strategiche con giganti del settore come Toyota e Denso, un approccio che consente di condividere risorse e competenze per accelerare l’innovazione.

La seconda, la “Multi-Solution Strategy”, si concentra sulla diversificazione delle motorizzazioni per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più variegato. La gamma includerà motori a combustione interna evoluti, sistemi ibridi e veicoli completamente elettrici, mantenendo intatta l’esperienza di guida distintiva di Mazda.

Con la terza strategia, “Monozukuri Innovation 2.0”, Mazda introdurrà processi produttivi rivoluzionari. Questi garantiranno una maggiore flessibilità ed efficienza, con una riduzione degli investimenti iniziali dell’85% e dei tempi di preparazione dell’80%. Questo approccio rappresenta un passo cruciale per competere in un settore in rapida evoluzione.

Mazda, nuove piattaforme

Sul fronte tecnologico, spicca il nuovo motore SKYACTIV-Z, progettato per rispettare le normative Euro 7 e pronto al debutto nel 2027 con la nuova CX-5. Parallelamente, Mazda sta sviluppando una piattaforma EV proprietaria, concepita per posizionarsi in modo competitivo nel mercato globale dei veicoli elettrici.

“Mentre l’industria automobilistica attraversa un cambiamento epocale, Mazda continua a evolversi, bilanciando gestione aziendale efficiente e sviluppo di tecnologie sostenibili”, ha dichiarato Moro. La determinazione dell’azienda a preservare la propria identità, anche nella transizione elettrica, sottolinea il suo impegno verso un futuro più sostenibile e innovativo.