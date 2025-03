Tredici generazioni, più di cinquant’anni di storia e oltre 50 milioni di veicoli venduti: questi sono i numeri straordinari della Toyota Corolla, l’auto che si è guadagnata il titolo di più venduta di sempre. Nel 2026, la Corolla 2026 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda, con un debutto atteso per il 2027 che promette di ridefinire l’icona automobilistica, senza tradirne l’essenza.

Estetica rinnovata e sostenibilità

La nuova generazione punta su una filosofia orientata alla sostenibilità per il mercato europeo, offrendo esclusivamente motori ibridi. Sul fronte estetico, il design si ispira ai modelli di successo come Prius e C-HR, con linee moderne e un frontale caratterizzato da una firma luminosa a “C”. Anche il posteriore evolve, mantenendo proporzioni familiari ma con fanali sottili e sviluppati in orizzontale. La gamma comprenderà tre varianti: berlina, hatchback e station wagon, confermando la versatilità che ha sempre contraddistinto questo modello.

Interni digitali e innovazione

All’interno, la Corolla 2026 abbraccia una rivoluzione tecnologica. La strumentazione analogica cede il passo a schermi digitali, mentre il sistema multimediale avanzato, visualizzato su un ampio display, offre piena compatibilità con gli smartphone. Tra le novità più interessanti, si ipotizza l’introduzione di un assistente vocale basato su tecnologia auto avanzata, per migliorare sicurezza e comfort.

Propulsione ibrida e performance

La nuova Corolla sarà un manifesto della strategia verde di Toyota. Accanto alle versioni ibride tradizionali, spicca l’attesa introduzione di una variante Plug-in Hybrid, progettata per garantire un’autonomia superiore in modalità elettrica. Gli appassionati di prestazioni troveranno soddisfazione nella GR Corolla, una versione sportiva con motori potenziati, tra cui un possibile 1.6 tre cilindri o un nuovo 2.0 quattro cilindri, abbinati a trasmissioni manuali o automatiche.

Un’icona che evolve: Toyota Corolla

Con la tredicesima generazione, Toyota punta a consolidare la leadership della Corolla in un mercato sempre più competitivo. L’evoluzione del modello rappresenta una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e rispetto per una tradizione che ha attraversato oltre mezzo secolo, continuando a soddisfare le esigenze di automobilisti in tutto il mondo.