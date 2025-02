Chi ha detto che le auto giapponesi siano tutte uguali e prive di carattere? La Toyota GR Corolla si ribella a questo stereotipo con un sorprendente restyling 2025, che la proietta verso nuovi orizzonti di prestazioni sportive. Il fulcro delle novità è rappresentato dal nuovo cambio automatico a 8 rapporti firmato Gazoo Racing, una scelta che non solo migliora la fluidità di guida, ma porta l’esperienza sportiva a un livello superiore.

Toyota GR Corolla, 306 CV di pura potenza

Per garantire prestazioni ottimali, il sistema di raffreddamento è stato potenziato con tre radiatori aggiuntivi e nuove prese d’aria sul paraurti anteriore, progettate per massimizzare il flusso verso radiatori e freni. Inoltre, l’handling della vettura beneficia di ammortizzatori ridisegnati con molle di rimbalzo integrate e di un assetto perfezionato, mentre la potenza del motore rimane stabile a 306 CV. La coppia, invece, è stata incrementata a 400 Nm, migliorando la reattività complessiva.

Il telaio non è stato trascurato: rinforzi al piantone dello sterzo e ai bracci inferiori delle sospensioni assicurano maggiore rigidità strutturale. Per gli appassionati del cambio manuale, Toyota ha rivisto la frizione, ora caratterizzata da una corsa più corta e un carico maggiore al rilascio, migliorando il feeling sportivo.

Figlia delle competizioni

Questa evoluzione, nata sotto l’egida dell’ex presidente Akio Toyoda e influenzata dall’esperienza nelle competizioni, dimostra come il DNA racing possa tradursi in miglioramenti concreti per i modelli di serie. Tuttavia, resta un’amara nota per gli appassionati europei: la GR Corolla continuerà a non essere disponibile sul mercato del Vecchio Continente.